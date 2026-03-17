Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac aerian. În urmă cu două zile îi spunea lui Trump că va regreta atacarea Iranului

Forțele israeliene au anunțat marți, 17 martie, că șeful securității Iranului, Ali Larijani, a fost ucis în urma unui atac aerian desfășurat peste noapte.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că l-au vizat pe Larijani, secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, în atacuri care l-au eliminat și pe comandantul forțelor paramilitare Basij, Gholamreza Soleimani, transmite Daily Mail.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat: „Larijani și comandantul Basij au fost eliminați peste noapte și s-au alăturat, în adâncurile iadului, șefului programului de anihilare, Khamenei, și tuturor membrilor eliminați ai axei răului.”

Incidentul survine la patru zile după ce Larijani a mărșăluit alături de mii de iranieni la un miting de Ziua Quds din Teheran, unde l-a atacat pe Trump într-un discurs.

Larijani, liderul autoritar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, și-a continuat amenințările printr-o serie de mesaje virulente pe X îndreptate împotriva președintelui Trump.

„Trump spune că urmărește o victorie rapidă. Deși a începe un război este ușor, nu poate fi câștigat cu câteva tweet-uri. Nu ne vom opri până nu te vom face să regreți această greșeală gravă,” a scris el.



În cea de-a 14‑a zile de conflict în Iran președintele american Donald Trump a afirmat că este o „onoare” pentru el eliminarea liderilor iranieni. Liderul de la Washington a argumentat pe Truth Social că regimul de la Teheran „omoară oameni nevinovați în întreaga lume de 47 de ani”.

„Iar acum eu, al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, sunt cel care-i ucide. Ce onoare!”, a continuat liderul de la Casa Albă.

Ca răspuns, Ali Larijani a declarat că „problema cu Donald Trump este că nu este suficient de inteligent să înțeleagă că poporul iranian este o națiune curajoasă, o națiune puternică, o națiune hotărâtă” și a avertizat că presiunile americane nu vor face decât să întărească rezistența iranienilor.