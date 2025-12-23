search
Marți, 23 Decembrie 2025
Ministrul israelian al Apărării: Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza. Atacurile nu au încetat complet

Război în Israel
Publicat:

Israelul nu se va retrage niciodată din întreaga Fâșie Gaza, a declarat marți ministrul Apărării israelian, Israel Katz, afirmație făcută în cadrul unei ceremonii desfășurate în așezarea Beit El, din Cisiordania ocupată.

Ministrul Apărării israelian, Israel Katz. FOTO: Facebook
Ministrul Apărării israelian, Israel Katz. FOTO: Facebook

Potrivit ziarului Ynet, Israel Katz a anunțat marți că, „la momentul potrivit”, Israelul va înființa avanposturi Nahal (unități de infanterie) în nordul Fâșiei Gaza, pe amplasamentele fostelor așezări desființate.

„Când va veni momentul, vom înfiinţa avanposturi Nahal în nordul Gazei, în locul aşezărilor care au fost desfiinţate. O vom face în mod corect, la momentul potrivit. Unii protestează, dar suntem miniştri”, a afirmat oficialul israelian, potrivi agenției EFE, citată de Agerpres.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind a doua fază a acordului de pace pentru Gaza, propus de președintele american Donald Trump. Această etapă prevede retragerea completă a trupelor israeliene, dezarmarea milițiilor palestiniene, reconstrucția Fâșiei Gaza și formarea unui guvern de tranziție.

Unul dintre principalele obstacole invocate de Israel în implementarea acestei faze este faptul că nu a fost încă predat trupul ultimului ostatic israelian. Prima etapă a acordului, intrată în vigoare la 10 octombrie 2025, a inclus încetarea ostilităților, eliberarea ostaticilor de către Hamas și a prizonierilor palestinieni de către Israel, precum și permiterea accesului ajutorului umanitar în Gaza.

Cu toate acestea, potrivit EFE, atacurile israeliene nu au încetat complet, dronele continuă să survoleze teritoriul, iar trupele israeliene trag asupra persoanelor considerate o amenințare.

Conform datelor Ministerului Sănătății din Gaza, bilanțul victimelor depășește 70.000 de morți și peste 171.000 de răniți de la începutul conflictului, la 7 octombrie 2023, când militanți Hamas au atacat Israelul și au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili.

În cadrul aceluiași eveniment de la Beit El, ministrul Israel Katz a abordat și decizia guvernului de a închide postul de radio militar „Galei Tzahal”, acuzat că a căpătat un caracter politic. Ministrul a anunțat că a dispus ca soldații care activau în cadrul postului să fie redistribuiți în misiuni de luptă sau de sprijin.

„Am ordonat ca soldaţii de la postul de radio să fie repartizaţi în misiuni de luptă sau de sprijin în luptă. Ducem lipsă de soldaţi; vacanţa s-au terminat”, a declarat Katz, o decizie care a generat critici atât din partea conducerii armatei, cât și a opoziției politice.

