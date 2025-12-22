Ministrul de externe israelian le cere evreilor din ţările occidentale „să vină acasă”, în Israel: „Vedem şi înţelegem ce se întâmplă”

Gideon Saar, ministrul de externe israelian, a făcut apel la evreii din ţările occidentale să se mute în Israel pentru a scăpa de creşterea antisemitismului, la o săptămână după atacul comis pe o plajă din Sydney în timpul unei sărbători evreieşti, soldat cu 15 morţi.

„Evreii au dreptul să trăiască în siguranţă oriunde. Dar vedem şi înţelegem pe deplin ce se întâmplă, şi avem o anumită experienţă istorică. Astăzi, evreii sunt persecutaţi în întreaga lume", a declarat Saar duminică, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Afirmația a fost făcută în timpul unei ceremonii publice de aprindere a lumânărilor care a marcat ultima zi a sărbătorii evreieşti Hanuka.

„Astăzi, fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului! Veniţi acasă!", a afirmat el în timpul ceremoniei, la care au participat lideri ai comunităţilor şi organizaţiilor evreieşti din întreaga lume.

De la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent din 7 octombrie 2023 al grupării palestiniene Hamas împotriva Israelului, liderii israelieni au denunţat o reapariţie a antisemitismului în ţările occidentale şi au acuzat guvernele că nu fac suficient pentru a stopa fenomenul.

Netanyahu a cerut occidentului „să combată antisemitismul şi să garanteze siguranţa” evreilor

Marți, premierul Benjamin Netanyahu a cerut ţărilor occidentale „să combată antisemitismul şi să garanteze siguranţa” evreilor.

Saar a acuzat în urmă cu două luni autorităţile britanice că nu au acţionat pentru a limita un „val toxic de antisemitism" după un atac comis în faţa unei sinagogi din Manchester de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, în care două persoane au fost ucise şi patru rănite.

Conform „legii reîntoarcerii” israeliene din 1950, fiecare evreu din lume are dreptul să facă aliyah (cerere de stabilire în Israel) şi să obţină cetăţenia israeliană. Legea se aplică şi persoanelor care au cel puţin un bunic evreu.