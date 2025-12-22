search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul de externe israelian le cere evreilor din ţările occidentale „să vină acasă”, în Israel: „Vedem şi înţelegem ce se întâmplă”

0
0
Publicat:

Gideon Saar, ministrul de externe israelian, a făcut apel la evreii din ţările occidentale să se mute în Israel pentru a scăpa de creşterea antisemitismului, la o săptămână după atacul comis pe o plajă din Sydney în timpul unei sărbători evreieşti, soldat cu 15 morţi.

Saar spune că evreii sunt persecutaţi în întreaga lume. FOTO Getty Images
Saar spune că evreii sunt persecutaţi în întreaga lume. FOTO Getty Images

„Evreii au dreptul să trăiască în siguranţă oriunde. Dar vedem şi înţelegem pe deplin ce se întâmplă, şi avem o anumită experienţă istorică. Astăzi, evreii sunt persecutaţi în întreaga lume", a declarat Saar duminică, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Afirmația a fost făcută în timpul unei ceremonii publice de aprindere a lumânărilor care a marcat ultima zi a sărbătorii evreieşti Hanuka.

„Astăzi, fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului! Veniţi acasă!", a afirmat el în timpul ceremoniei, la care au participat lideri ai comunităţilor şi organizaţiilor evreieşti din întreaga lume.

De la începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent din 7 octombrie 2023 al grupării palestiniene Hamas împotriva Israelului, liderii israelieni au denunţat o reapariţie a antisemitismului în ţările occidentale şi au acuzat guvernele că nu fac suficient pentru a stopa fenomenul.

Netanyahu a cerut occidentului „să combată antisemitismul şi să garanteze siguranţa” evreilor

Marți, premierul Benjamin Netanyahu a cerut ţărilor occidentale „să combată antisemitismul şi să garanteze siguranţa” evreilor.

Saar a acuzat în urmă cu două luni autorităţile britanice că nu au acţionat pentru a limita un „val toxic de antisemitism" după un atac comis în faţa unei sinagogi din Manchester de Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc, în care două persoane au fost ucise şi patru rănite.

Conform „legii reîntoarcerii” israeliene din 1950, fiecare evreu din lume are dreptul să facă aliyah (cerere de stabilire în Israel) şi să obţină cetăţenia israeliană. Legea se aplică şi persoanelor care au cel puţin un bunic evreu.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Cozonacul de Crăciun, tot mai scump de la an la an. Românii se uită cu uimire la raft: „Mi se pare exagerat”. Cât a ajuns să coste un kilogram
gandul.ro
image
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
mediafax.ro
image
S-a decis soarta lui Denis Alibec la FCSB. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „Am vorbit. Știm ce vrem”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Cine plătește reparația acoperișului la bloc, conform legii. Ce opțiuni au proprietarii cărora "le plouă în casă"
antena3.ro
image
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
observatornews.ro
image
Cine ar fi câștigat Chefi la cuțite, sezonul 16. Când are loc marea finală la Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Cât ține valul de ninsori în România. Zonele în care va ninge abundent chiar înainte de sărbători. Prognoza meteo actualizată a ANM
playtech.ro
image
Informații tari despre un transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid: „Ăsta e salariul”. Cheia e la Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Omul care a câștigat 93.000 $ pe secundă s-a fotografiat cu banii
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru șoferi! Explodează prețurile pentru benzină și motorină
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV
click.ro
image
Final de an spectaculos pentru aceste zodii. Încheie 2025 victorioase și încep 2026 cu dreptul
click.ro
image
Ce să faci când varza murată a prins floare. Un ingredient din bucătărie poate rezolva problema
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
Revoltă de zile mari după finala Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Publicul și-a exprimat nemulțumirea față de desfășurarea emisiunii și postul PRO TV

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
Punctul zero al anului, 21 decembrie 2025. Ce aduce Solstițiul pentru fiecare zodie

Click! Sănătate

image
Cum afectează diabetul viaţa sexuală. Medicul explică