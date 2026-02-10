Video Trend revoltător: Bărbații filmează cum abordează femei pe stradă, folosind ochelarii Meta AI. „Este extrem de invaziv”

A apărut un trend pe rețelele de socializare în care bărbații filmează cum abordează femei în spații publice și încearcă să flirteze sau să ceară numerele de telefon ale acestora. Filmările sunt realizate fără consimțământul persoanelor vizate, folosind ochelari inteligenți Meta AI.

Aceste videoclipuri, adesea filmate din perspectiva bărbatului, pot aduna mii, uneori milioane de vizualizări și atrag comentarii misogine, scrie CNN.

Deși conceptul „pick-up artist” nu e nou, experții trag un semnal de alarmă privind creșterea fenomenului „manfluencerilor”, care filmează femei fără știrea lor pentru a crea conținut misogin online.

Termenul „manfluencer” descrie un grup larg de influenceri din social media, care realizează conținut orientat spre bărbați. Unii postează materiale inofensive, precum antrenamente sau sfaturi de dezvoltare personală, însă alții sunt mai siniștri.

Femeile sunt adesea prezentate „ca o cucerire, premiu sau recompensă”, a spus Stephanie Wescott, academiciană feministă de la Universitatea Monash, Australia.

Acești ochelari inteligenți pot accentua această situație, oferind un mesaj clar despre putere: bărbații pot „privi, filma și, prin urmare, controla imaginea femeilor în spațiile publice fără ca acestea să știe, ceea ce face ca spațiile publice să pară ale bărbaților.”

Pentru Wescott, fenomenul reprezintă un alt exemplu de abuz de gen al tehnologiei și un pericol greu de anticipat pentru femei. „Pericolul constă în pierderea autonomiei corporale fără ca victima să fie conștientă că se întâmplă,” a spus ea.

O altă femeie – DJ și producător, care a dorit să fie identificată drept „Manic Muse” – a spus că a crezut că are o interacțiune autentică cu un străin într-un magazin din Texas, care a complimentat-o.

„A dat o impresie bună, așa că i-am dat numărul meu și imediat mi-a scris să se vadă a doua zi,” a povestit ea.

După ce a discutat cu sora ei, a început să suspecteze că bărbatul purta ochelari inteligenți Meta AI, care devin tot mai populari. „În acel moment, inima mi-a căzut în stomac.”

„Este extrem de invaziv”

Când l-a întrebat dacă a filmat-o, el nu i-a mai răspuns. După ce a verificat conturile lui de social media, a descoperit că postează frecvent videoclipuri cu abordarea femeilor către mii de urmăritori.

„I-am scris să nu mă posteze online. Nu am primit niciun răspuns. A doua zi dimineață, am verificat contul și eram deja postată fără consimțământ. Videoclipul a ajuns aproape de 20 de milioane de vizualizări, acum depășind 23 de milioane.”

„Este extrem de invaziv. Nu mi-am dat acordul să fiu filmată și cu siguranță nu am consimțit să devin conținut pentru milioane de străini,” a spus ea.

Deși smart glasses au un LED care indică înregistrarea, acesta poate fi acoperit cu stickere. Meta a precizat că ochelarii includ tehnologie de detectare a manipulării și trebuie folosiți respectuos, interzicând abuzul, hărțuirea sau încălcarea intimității.

Femeile intervievate nu au observat LED-ul clipind în timpul interacțiunilor.

Wescott a explicat că „manfluencerii” caută de obicei profit, folosind conținutul pentru a atrage clienți la diverse afaceri, precum coaching, retreat-uri sau suplimente.

Legile din unele țări permit filmarea persoanelor în spații publice fără consimțământ, dar hărțuirea rămâne interzisă. În Marea Britanie, publicarea videoclipurilor poate încălca legile privind protecția datelor sau dreptul la viața privată, mai ales dacă sunt folosite comercial.

Activistele feministe în consideră fenomenul o încălcare a intimității și un mijloc a le umili public femeile.