Marți, 10 Februarie 2026
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean

Au apărut noi detalii despre tentativa de asasinat asupra generalului locotenent Vladimir Alekseiev, ofițer de rang înalt al serviciilor de informații militare rus.

Vladimir Alekseiev și jurnalista rusă Irina Kuksenkova/FOTO: Colaj X și Telegram Denis Kazanski
Vladimir Alekseiev și jurnalista rusă Irina Kuksenkova/FOTO: Colaj X și Telegram Denis Kazanski

Potrivit Dialog, surse afirmă că generalul a fost rănit într-un apartament aparținând propagandistei Irina Kuksenkova, angajată a canalului rus Canal Unu, cu care acesta ar fi avut o relație amoroasă.

Generalul o vizita regulat fără pază, cerând confidențialitate totală. Doar două persoane știau locația tentativei: generalul însuși și proprietara apartamentului, scrie jurnalistul ucrainean Denis Kazanski.

Canalul de Telegram al propagandistei Kuksenkova nu a mai fost actualizat din 5 februarie, iar ea nu a oferit comentarii sau explicații.

Între timp, consilierul ministrului ucrainean al Apărării, Serhiy Sternenko, a confirmat că generalul se afla fără pază în momentul tentativei de asasinat, fiind „plecat în afaceri personale”.

Duminică, 8 februarie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică faptul că bărbatul suspectat de împușcarea generalului a fost reținut în Dubai și predat autorităților din Rusia.

Potrivit anchetatorilor, Vladimir Alekseiev, șef adjunct al GRU – serviciul de informații militare al Rusiei – a fost împușcat de mai multe ori vineri, într-un bloc de apartamente din Moscova. Generalul a fost transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, conform presei ruse. Vladimir Alekseiev şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, dar a rămas sub supraveghere medicală.

FSB a precizat că suspectul este un cetățean rus, identificat drept Liubomir Korba, care ar fi fost implicat direct în atacul armat. Acesta a fost localizat și reținut în Dubai, după care a fost extrădat în Rusia, relatează Reuters.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că s-ar afla în spatele tentativei de asasinat, susținând că scopul ar fi fost sabotarea negocierilor de pace.

„Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere”, a spus Lavrov la o conferinţă de presă.

Rusia

