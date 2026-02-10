search
Marți, 10 Februarie 2026
Un traseu turistic din România, relativ nou, în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026 recomandate de The Times

Publicat:

Un traseu turistic din România a fost inclus în topul celor mai bune destinații de vacanță pentru 2026, realizat de publicația britanică The Times, alături de locuri spectaculoase din întreaga lume, după ce au fost analizate aproximativ 700 de propuneri.

Via Transilvanica, imagine panoramică. FOTO: Facebook
Via Transilvanica, imagine panoramică. FOTO: Facebook

Via Transilvanica, traseul de 1.400 de kilometri care străbate România de la Mănăstirea Putna din Bucovina până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării, a fost inclus în selecția „The Sunday Times Best New Trips for 2026”. Clasamentul, realizat de publicația britanică The Times, cuprinde 51 de destinații considerate cele mai atractive pentru anul viitor, selectate dintre aproape 700 de propuneri.

Selecția a fost realizată de Chris Haslam, redactor-șef pentru călătorii la The Times, care a avut în vedere trei criterii principale: raportul calitate-preț, relevanța față de tendințele actuale în turism și un element dificil de cuantificat, pe care publicația îl numește „quite fancy that factor” – acel ceva special care îi face pe călători să-și dorească să viziteze locul respectiv.

Topul a fost realizat după consultări ample cu operatori de turism, companii aeriene, hotelieri și cu localnici care cunosc realitățile destinațiilor, iar recomandările sunt organizate și în funcție de perioada optimă pentru vizitare.

„În 2026, veți putea înota în jurul insulelor din Sulawesi, observa păsări într-o oază renăscută din Sahara, explora părți din Amazon pe care turiștii nu le ating de obicei și, dacă vă atrage ideea, fiți primii care vor scrie despre noul hotel de lux Ikos all-inclusive, când acesta se va deschide în Creta. Poate preferați un spa finlandez într-o pădure înghețată, o drumeție de zece zile prin România medievală sau o călătorie cu trenul de lux prin Thailanda. În ceea ce mă privește, există o excursie pentru observarea tigrilor, ghidată de cei patru conservatoriști care au salvat specia. Mi se pare foarte interesantă”, scrie Chris Haslam, care indică Via Transilvanica din România la poziţia 23.

Vacanţă pe Via Transilvanica

Via Transilvanica a fost inaugurată în octombrie 2022, traversează șapte regiuni istorice din 10 județe și a fost creat de ONG-ul românesc Tășuleasa Social cu scopul de a revitaliza peste 400 de comunități rurale marginalizate de depopulate.

Denumit „drumul care unește”, proiectul conectează satele tradiționale cu turiștii interesați de ecoturism și viață rurală autentică.

Vizitatorii pot opta pentru cazare în hoteluri, pensiuni sau chiar în casele localnicilor și case parohiale, unde li se servesc mese gătite acasă cu produse locale. Ghiduri detaliate pentru drumeți și cicliști oferă informații despre opțiunile de cazare pentru fiecare porțiune a traseului.

Un element distinctiv îl constituie pietrele de hotar din andezit sculptate de artiști care marchează fiecare kilometru, transformând traseul într-una dintre cele mai mari expoziții de sculptură în aer liber din lume. Unele dintre aceste repere se află lângă obiective notabile, precum Cetatea Alba Carolina sau satele săsești, ca Biertan.

Traseul traversează 12 situri UNESCO și a fost recunoscut de Europa Nostra pentru dezvoltarea durabilă locală, primind două Premii Europene pentru Patrimoniu: unul pentru Implicarea Cetățenilor și unul Public Choice Award.

„În 2018, la 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, a luat naștere ideea construirii unui traseu care să unească națiunea. Opt ani mai târziu, Via Transilvanica este finalizată, având o lungime de 870 de mile și putând transforma frumoasa România în următoarea destinație importantă pentru drumeții. Această excursie de grup, de zece zile, se concentrează pe partea transilvăneană a traseului, combinând vizite la mănăstiri, muzee și biserici cu plimbări de până la 21 de kilometri pe zi.

Multe lucruri par neschimbate aici încă din secolul al XV-lea, cu o populație îmbătrânită de pădurari și fermieri care îngrijesc un pământ frumos, exact așa cum au făcut generațiile dinaintea lor. Veți petrece o noapte în orașul medieval Sighișoara, inclus în patrimoniul UNESCO, înainte de o scurtă plimbare finală în satul Bran - și nu, în ciuda a ceea ce vi se spune, Vlad Țepeș nu a locuit niciodată aici”, descrie The Times vacanța pe Via Transilvanica.

Călătorii

Ghid de cumpărături

