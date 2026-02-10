search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
Imagini revoltătoare cu ministrul Demeter Andras Istvan, în „dialog” cu actorii. „Ministrul Culturii confundă dialogul cu monologul și respectul cu replicile de mahala(...)"”

Publicat:

Un material video distribuit pe reţelele de socializare îl arată pe ministrul Culturii într-o postură care nu îi face deloc onoare. Venit să „discute” cu actorii care protestau în faţa Teatrului Naţional, îi sfidează pe aceştia, încurajat de Gabriel Fătu.

Marți, 10 februarie, actorii Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București (TNB), alături de personalul tehnic și administrativ al instituției, au organizat un protest în fața teatrului, începând cu ora 14:30. Nemulțumirea lor viza implementarea unui program-pilot primit de la Ministerul Culturii, conceput la solicitarea Curții de Conturi, care ar fi presupus ca artiștii să lucreze opt ore pe zi și să-și înregistreze prezența, inclusiv timpul de pregătire.

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, s-a prezentat la fața locului însoțit de actorul Gabriel Fătu pentru a purta discuții cu protestatarii.

Deşi ulterior, a anunţat, pe Facebook şi pe la mai multe posturi de televiziune, că proiectul controversat a fost retras, atitudinea sa sfidătoare faţă de actori şi comentariile lui nepotrivite, surprinse într-un material video distribuit pe reţelele de socializare, nu au trecut neobservate. Şi nici şi încurajările la un astfel de comportament venite din partea lui Gabriel Fătu, el însuşi actor, pe vremuri colaborator fidel la televiziunea OTV a lui Dan Diaconescu.

„Când ministrul Culturii confundă dialogul cu monologul și respectul cu replicile de mahala, nu mai e dramă. E farsă.

În filmarea asta, domnul András Demeter nu joacă teatru. Joacă „care pe care”.

Și, bonus, face niște fețe memorabile cu Gabriel Fătu, de parcă ar repeta pentru un sketch de Revelion, nu pentru un dialog cu artiști.

Replica? Greu de uitat. Greu de explicat. Imposibil de apărat.

Când ajungi să vorbești așa cu actorii, problema nu mai e la ei. E la text. Și, mai ales, la regie.

Uneori, cultura nu e «la dubă». E luată pe sus”, a transmis Dan Andrei pe Facebook, alături de imaginile care surprind comportamentul impardonabil ministrului Culturii.

În cursul serii, Demeter Andras Istvan a participat la mai multe emisiuni TV a anunţa că proiectul pilot a fost retras și că scopul inițiativei nu a fost unul legislativ clasic, ci de testare, elaborat cu sprijinul colegilor din breaslă, pentru a răspunde cerințelor Curții de Conturi privind evidența timpului de muncă al artiștilor.

Ministrul a subliniat că activitatea artiștilor este specifică și inegal repartizată, însă legislația impune demonstrarea timpului de muncă, inclusiv pentru studiul individual al instrumentiștilor sau pregătirea vocală și tehnică a actorilor.

„Munca este nenormată, munca este repartizată inegal, dar acele părți ale muncii care nu se desfășoară în instituție - studiul individual al instrumentistului, pregătirea vocală și tehnică a actorului - ar trebui cumva să fie arătate, dovedite, pentru că aceasta este solicitarea Curții de Conturi”, a precizat el, susţinând că nevoia de normare a muncii vine și din interiorul breslei actorilor.

„Este și nevoia breslei, ca să ne înțelegem bine, pentru că și noi ne arătăm cu degetul unii la alții că eu lucrez mai mult și tu lucrezi mai puțin. Toată lumea are nevoie de asta, doar că nu reușim să ne înțelegem asupra formei”, a mai spus András István Demeter.

