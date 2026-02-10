Traian Băsescu: „Influența primarilor în alegeri nu mai contează”. Reforma administrativă, singura cale pentru modernizarea statului

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat marți, 10 februarie, la postul B1 TV, că tăierile de 10% în administrația locală, propuse de Guvern, nu vor produce nicio schimbare reală și că singura măsură eficientă este o reformă administrativă profundă.

Traian Băsescu a afirmat că reforma administrativă este singura cale pentru modernizarea statului și pentru eliminarea influenței disproporționate pe care primarii au avut-o în trecut asupra partidelor.

„Cu asta să se încheie pentru totdeauna perioada neagră în care partidele și-au făcut politica în funcție de niște primari care, ziceau ele, partidele, că le aduc voturi la alegeri. E timpul să se pună capăt acestei dependențe a partidelor și a politicului la cel mai înalt nivel de primarii de sate, de comune, de cei aleși cu câteva procente ”, a declarat fostul președinte în emisiunea „Politica Zilei”.

Discuția a avut loc în contextul întâlnirii de marți dintre premierul Ilie Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu și primarii de comune, pe tema situației din administrația locală, la care șeful Executivului a readus în atenție ideea comasării localităților mici, ca parte a unei reorganizări administrative. În paralel, angajații din peste 1.500 de primării au declanșat o grevă de avertisment.

Tăierile de 10% nu rezolvă problema

Băsescu s-a arătat sceptic în privința măsurii reducerii cheltuielilor din administrația locală, pe care o consideră ineficientă și temporară.

„Nu se ajunge nicăieri cu tăierile de 10%. După ce trece momentul de dificultate, vor veni din nou: ‘mai dați-ne un spor, mai dați-ne altceva’, iar partidele la guvernare vor ceda pentru a conta pe sprijinul primarilor în alegeri. E deja evident că influența primarilor nu mai contează în alegeri”, a declarat fostul președinte