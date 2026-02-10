Crimă şocantă într-un centru pentru refugiaţi din Ucraina. Un bărbat de 72 de ani a măcelărit cinci persoane cu toporul şi ciocanul

Crimă cumplită într-un centru de refugiaţi din regiunea Rivne, Ucraina, unde un bărbat a ucis cinci persoane cu ciocanul și toporul, într-un acces de furie.

O crimă şocantă a zguduit comunitatea din regiunea Rivne, unde un bărbat de 72 de ani a ucis cinci persoane într-un centru destinat persoanelor strămutate intern (IDP), folosind un ciocan și un topor. Poliția l-a reținut imediat pe agresor, iar autoritățile au demarat o anchetă.

Potrivit agenției de știri UNN, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 10 februarie, în jurul orei 04:10, într-o şcoală dezafectată care servește drept locuință comună pentru mai multe persoane strămutate din satul Sudobychi.

O asistentă socială a alertat poliția după ce a auzit țipetele locatarilor și şi-a dat seama că situația este gravă.

Poliția a stabilit că între bărbatul de 72 de ani, originar din regiunea Donețk, și alți refugiaţi ai centrului a izbucnit un conflict pe teme domestice, care a degenerat rapid într-o altercație violentă. Într-un acces de furie, bărbatul de 72 de ani a început să-i lovească pe ceilalţi rezidenţi cu un topor şi un ciocan.

Tragedia s-a soldat cu cinci victime decedate pe loc din cauza rănilor suferite: doi bărbați de 60 și 68 de ani, două femei de 81 și 78 de ani, originare din regiunea Donețk, și o femeie de 56 de ani, din regiunea Kirovohrad.

Primii la fața locului au fost ofițerii de patrulare, care l-au identificat imediat pe atacator. Ulterior a ajuns şi anchetatorii, care l-au reținut pe bărbat şi au deschis un dosar de omor calificat.