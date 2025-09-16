search
Marți, 16 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video „Bombardamente intense și neîncetate” în orașul Gaza. „IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier”, spune ministrul Israel Katz

0
Război în Israel
0
Publicat:

Israelul a lansat bombardamente puternice asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, au declarat martori oculari. Sunt bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza.

Locuitorii palestinieni au raportat lovituri puternice. FOTO: X/@mhdksafa
Locuitorii palestinieni au raportat lovituri puternice. FOTO: X/@mhdksafa

„Există bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza, iar pericolul continuă să crească”, a spus Ahmed Ghazal, adăugând că locuințe au fost distruse și locuitori au rămas prinși sub dărâmături. „Le auzim țipetele”, a relatat tânărul de 25 de ani din Gaza, citat de AFP.

Mahmud Bassal, purtător de cuvânt al agenției de apărare civilă din Gaza, condusă de Hamas, a precizat că „bombardamentele sunt încă în desfășurare în orașul Gaza, iar numărul deceselor și răniților continuă să crească”.

În urma relatărilor despre loviturile aeriene, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că trupele „luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”.

„Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier. Nu vom ceda și nu vom da înapoi până când misiunea nu va fi finalizată”, a spus acesta într-un comunicat.

Declarațiile vin pe fondul pregătirii unei noi ofensive israeliene asupra enclavei. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în drum spre Qatar după o vizită în Israel, a sugerat că ofensiva ar fi deja în desfășurare.

„Israelienii au început operațiunile acolo. Avem o fereastră de timp foarte scurtă pentru un acord, vorbim de zile, poate câteva săptămâni”, a declarat Rubio.

Locuitorii palestinieni au raportat lovituri puternice în întreaga metropolă, inclusiv o bombă care a distrus cel puțin trei case în sud-vestul orașului, în timp ce echipele medicale căutau supraviețuitori printre ruine.

Atât premierul Benjamin Netanyahu, cât și Marco Rubio au reiterat că singura cale de a încheia conflictul este eliminarea Hamas și eliberarea celor 48 de ostatici rămași, dintre care aproximativ 20 ar fi încă în viață, respingând ideea unui armistițiu temporar.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
digi24.ro
image
Nicușor Dan a fost întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui României
stirileprotv.ro
image
Patru zodii binecuvântate de DIVINITATE din 16 septembrie 2025. Vor avea noroc la bani și șanse uriașe în viață
gandul.ro
image
Prognoză meteo pe patru săptămâni: Temperaturi peste normal și ploi puține la început de toamnă
mediafax.ro
image
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
fanatik.ro
image
Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației
libertatea.ro
image
Marea teamă a lui Vladimir Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele discuțiilor cu Xi Jinping despre prelungirea vieții și nemurire
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
În „Caraibele Europei”, vara ține până în octombrie. Una din plajele de acolo are „cea mai albastră apă din lume”
antena3.ro
image
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
observatornews.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum obții bilete de tratament balnear în 2025, care pensionari pot beneficia de tratament subvenționat
playtech.ro
image
Patru zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap din 16 septembrie de la ora 16.00. Protecție divină, noroc la bani și oportunități uriașe pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Pâinea și uleiul se scumpesc de la 1 octombrie. Lista completă a alimentelor la care plafonarea ar putea fi eliminată de Guvern
kanald.ro
image
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ningeee! Vortexul s-a rupt, meteorologii anunţă prima ninsoare adevărată în România
romaniatv.net
image
Când poate sta, de fapt, un bebeluș în fund? Greșeala făcută de mulți părinți
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Filmul care a cucerit cinefilii la început de toamnă. E pe Netflix și se bucură de succes
click.ro
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu la Palatul Elisabeta, sept 2025 Alexandra Gogu, Casa Majestății Sale (4) jpeg
Au petrecut cu tort și șampanie! Ce ocazie specială au sărbătorit Margareta și Radu ai României?
okmagazine.ro
abstract numerology concept with woman full shot jpg
Venus și Marte aduc noroc uriaș pentru 3 zodii după 15 septembrie
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la 92 de ani: „Nu mai pot, eu nu sunt ca Radu Beligan”. Ce pensie primește: „Nu suntem la Hollywood”

OK! Magazine

image
Veste de ultimă oră despre Regele Juan Carlos și Regina Sofia! Nimeni nu se mai aștepta la asta de la părinții Regelui Felipe

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!