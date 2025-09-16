Israelul a lansat bombardamente puternice asupra orașului Gaza în noaptea de luni spre marți, au declarat martori oculari. Sunt bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza.

„Există bombardamente intense și neîncetate asupra orașului Gaza, iar pericolul continuă să crească”, a spus Ahmed Ghazal, adăugând că locuințe au fost distruse și locuitori au rămas prinși sub dărâmături. „Le auzim țipetele”, a relatat tânărul de 25 de ani din Gaza, citat de AFP.

Mahmud Bassal, purtător de cuvânt al agenției de apărare civilă din Gaza, condusă de Hamas, a precizat că „bombardamentele sunt încă în desfășurare în orașul Gaza, iar numărul deceselor și răniților continuă să crească”.

În urma relatărilor despre loviturile aeriene, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că trupele „luptă cu vitejie pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”.

„Gaza arde. IDF atacă infrastructura teroristă cu o mână de fier. Nu vom ceda și nu vom da înapoi până când misiunea nu va fi finalizată”, a spus acesta într-un comunicat.

Declarațiile vin pe fondul pregătirii unei noi ofensive israeliene asupra enclavei. Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în drum spre Qatar după o vizită în Israel, a sugerat că ofensiva ar fi deja în desfășurare.

„Israelienii au început operațiunile acolo. Avem o fereastră de timp foarte scurtă pentru un acord, vorbim de zile, poate câteva săptămâni”, a declarat Rubio.

Locuitorii palestinieni au raportat lovituri puternice în întreaga metropolă, inclusiv o bombă care a distrus cel puțin trei case în sud-vestul orașului, în timp ce echipele medicale căutau supraviețuitori printre ruine.

Atât premierul Benjamin Netanyahu, cât și Marco Rubio au reiterat că singura cale de a încheia conflictul este eliminarea Hamas și eliberarea celor 48 de ostatici rămași, dintre care aproximativ 20 ar fi încă în viață, respingând ideea unui armistițiu temporar.