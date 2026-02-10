Zeci de avioane militare americane C-17, trimise spre Orientul Mijlociu. Tensiunile s-au accentuat și în Strâmtoarea Hormuz

Cel puțin 112 avioane militare americane de transport de tip C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-se spre Europa și Orientul Mijlociu, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor disponibile public. Amploarea desfășurării a atras atenția analiștilor, unii comparând-o cu mobilizările militare americane din timpul operațiunii „Furtună în deșert”.

Mai mulți observatori regionali au semnalat că numărul aeronavelor este neobișnuit de mare. Un analist a comentat că „112 avioane C-17 se află deja în regiune sau sunt în drum spre Orientul Mijlociu”, descriind desfășurarea drept una de proporții rare.

Datele, colectate de conturi specializate în analiză open-source, arată că această mișcare este în curs de la mijlocul lunii ianuarie. Potrivit acestor surse, pe lângă cele 112 aeronave americane, sunt în desfășurare și alte zboruri logistice ale Forțelor Aeriene Regale britanice între baze din Marea Britanie și Cipru, precum și rotații regulate ale Forțelor Aeriene ale SUA, relatează zerohedge.com.

Avioanele C-17 Globemaster sunt unele dintre cele mai mari aeronave de transport militar din lume și pot transporta cantități semnificative de echipamente sau un număr mare de trupe într-o singură misiune. Armata americană le utilizează frecvent pentru desfășurări rapide în zone de conflict sau pentru consolidarea prezenței militare în regiuni strategice.

Context diplomatic tensionat

Mișcările militare au loc pe fondul unor discuții între Statele Unite și Iran, mediate de Oman. Deși ambele părți au transmis mesaje prudente de deschidere, rămân divergențe majore, în special în ceea ce privește programul iranian de rachete balistice, un punct-cheie cerut de Washington.

O a doua rundă de discuții este așteptată în zilele următoare, deși nu este clar dacă negocierile vor continua în cazul unei escaladări militare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a pus sub semnul întrebării seriozitatea Washingtonului, sugerând că negocierile ar putea fi folosite drept acoperire pentru consolidarea prezenței militare americane în regiune. El a declarat că Iranul „monitorizează atent situația” și va decide dacă va continua dialogul diplomatic.

Anterior, oficialul iranian a avertizat că, în eventualitatea unui atac american, Iranul nu ar lovi teritoriul SUA, ci bazele militare americane din regiune, ceea ce, în opinia sa, ar putea antrena întregul Orient Mijlociu într-un conflict extins.

Avertismente în Strâmtoarea Hormuz

Tensiunile s-au accentuat și în Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru comerțul global cu energie. Guvernul american a recomandat navelor comerciale care tranzitează zona să evite ambarcațiunile iraniene, invocând riscuri sporite de securitate, notează express.com.

Departamentul Transporturilor al SUA a precizat că situația este monitorizată constant pentru a proteja libertatea de navigație și siguranța vaselor americane. Echipajelor li s-a cerut să fie pregătite să își identifice nava și pavilionul sub care navighează, dacă sunt oprite de forțe iraniene.

Recomandările vin după incidente recente, inclusiv confiscarea unor nave și un episod în care o navă sub pavilion american a evitat o încercare de interceptare de către ambarcațiuni iraniene înarmate. De asemenea, armata americană a confirmat doborârea unei drone iraniene care se apropia de un portavion american din regiune.

Riscul unei escaladări

Deși oficialii din ambele tabere afirmă că există încă spațiu pentru un compromis privind programul nuclear iranian, rachetele balistice și sprijinul acordat de Teheran unor grupări armate din regiune, viitorul negocierilor rămâne incert.

Unii analiști se întreabă de ce Iranul a adoptat o poziție mai fermă în condițiile în care Statele Unite își consolidează prezența aeriană, navală și sistemele de apărare antirachetă în Orientul Mijlociu.

Potrivit Sanam Vakil, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House din Londra, aceste evoluții ar putea reflecta diviziuni interne în conducerea iraniană. „În fața unei amenințări externe, diferitele facțiuni ale regimului tind să acționeze unitar”, a explicat ea. „Însă în perioadele de mediere, apar tentative de subminare reciprocă.”

Analista a adăugat că există riscul ca administrația de la Washington să devină nerăbdătoare și să ia în calcul o opțiune militară, dacă tensiunile continuă să crească.