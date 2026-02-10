search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zeci de avioane militare americane C-17, trimise spre Orientul Mijlociu. Tensiunile s-au accentuat și în Strâmtoarea Hormuz

0
0
Publicat:

Cel puțin 112 avioane militare americane de transport de tip C-17 Globemaster au fost observate îndreptându-se spre Europa și Orientul Mijlociu, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor disponibile public. Amploarea desfășurării a atras atenția analiștilor, unii comparând-o cu mobilizările militare americane din timpul operațiunii „Furtună în deșert”.

C 17 Globemaster 2/FOTO:X

Mai mulți observatori regionali au semnalat că numărul aeronavelor este neobișnuit de mare. Un analist a comentat că „112 avioane C-17 se află deja în regiune sau sunt în drum spre Orientul Mijlociu”, descriind desfășurarea drept una de proporții rare.

Datele, colectate de conturi specializate în analiză open-source, arată că această mișcare este în curs de la mijlocul lunii ianuarie. Potrivit acestor surse, pe lângă cele 112 aeronave americane, sunt în desfășurare și alte zboruri logistice ale Forțelor Aeriene Regale britanice între baze din Marea Britanie și Cipru, precum și rotații regulate ale Forțelor Aeriene ale SUA, relatează zerohedge.com.

Avioanele C-17 Globemaster sunt unele dintre cele mai mari aeronave de transport militar din lume și pot transporta cantități semnificative de echipamente sau un număr mare de trupe într-o singură misiune. Armata americană le utilizează frecvent pentru desfășurări rapide în zone de conflict sau pentru consolidarea prezenței militare în regiuni strategice.

Context diplomatic tensionat

Mișcările militare au loc pe fondul unor discuții între Statele Unite și Iran, mediate de Oman. Deși ambele părți au transmis mesaje prudente de deschidere, rămân divergențe majore, în special în ceea ce privește programul iranian de rachete balistice, un punct-cheie cerut de Washington.

O a doua rundă de discuții este așteptată în zilele următoare, deși nu este clar dacă negocierile vor continua în cazul unei escaladări militare.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a pus sub semnul întrebării seriozitatea Washingtonului, sugerând că negocierile ar putea fi folosite drept acoperire pentru consolidarea prezenței militare americane în regiune. El a declarat că Iranul „monitorizează atent situația” și va decide dacă va continua dialogul diplomatic.

Anterior, oficialul iranian a avertizat că, în eventualitatea unui atac american, Iranul nu ar lovi teritoriul SUA, ci bazele militare americane din regiune, ceea ce, în opinia sa, ar putea antrena întregul Orient Mijlociu într-un conflict extins.

Avertismente în Strâmtoarea Hormuz

Tensiunile s-au accentuat și în Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic pentru comerțul global cu energie. Guvernul american a recomandat navelor comerciale care tranzitează zona să evite ambarcațiunile iraniene, invocând riscuri sporite de securitate, notează express.com.

Departamentul Transporturilor al SUA a precizat că situația este monitorizată constant pentru a proteja libertatea de navigație și siguranța vaselor americane. Echipajelor li s-a cerut să fie pregătite să își identifice nava și pavilionul sub care navighează, dacă sunt oprite de forțe iraniene.

Recomandările vin după incidente recente, inclusiv confiscarea unor nave și un episod în care o navă sub pavilion american a evitat o încercare de interceptare de către ambarcațiuni iraniene înarmate. De asemenea, armata americană a confirmat doborârea unei drone iraniene care se apropia de un portavion american din regiune.

Riscul unei escaladări

Deși oficialii din ambele tabere afirmă că există încă spațiu pentru un compromis privind programul nuclear iranian, rachetele balistice și sprijinul acordat de Teheran unor grupări armate din regiune, viitorul negocierilor rămâne incert.

Unii analiști se întreabă de ce Iranul a adoptat o poziție mai fermă în condițiile în care Statele Unite își consolidează prezența aeriană, navală și sistemele de apărare antirachetă în Orientul Mijlociu.

Potrivit Sanam Vakil, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord de la Chatham House din Londra, aceste evoluții ar putea reflecta diviziuni interne în conducerea iraniană. „În fața unei amenințări externe, diferitele facțiuni ale regimului tind să acționeze unitar”, a explicat ea. „Însă în perioadele de mediere, apar tentative de subminare reciprocă.”

Analista a adăugat că există riscul ca administrația de la Washington să devină nerăbdătoare și să ia în calcul o opțiune militară, dacă tensiunile continuă să crească.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
11 februarie 2026 – zi fatidică pentru soarta pensiilor magistraților, legată de paralelismul ședințelor de judecată de la CCR și CAB. Avocat Iancu Toader: “S-ar crea o criză constituțională!”
gandul.ro
image
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
mediafax.ro
image
Cine era, de fapt, soția milionarului din Vaslui care a murit într-un accident tragic. Femeia, însărcinată, e plânsă de colegi
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Surse: CCR ar putea suspenda dezbaterile pe pensiile magistraților până se pronunță CJUE. Zegrean: Va dura doi ani
antena3.ro
image
Alimentul preferat al românilor, mai ieftin ca oricând. Producătorii se plâng că preţul a scăzut "dramatic"
observatornews.ro
image
A murit și soția însărcinată a lui Sorin Iacob, afaceristul care și-a pierdut viața în accidentul cumplit din Iași 😢
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Detaliu cumplit despre afaceristul vasluian care a murit în accident de maşină! Ce păţise cu puţin timp înainte e dureros: 'Nu mai pot...
playtech.ro
image
Mesajul lui Cristiano Bergodi pentru toți românii după scandalul de la finalul derby-ului CFR Cluj – U Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Horoscop financiar. 3 zodii care vor primi bani în săptămâna 9–15 februarie 2026
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Cine este câștigătoarea premiului de 100.000 lei de la „Batem palma?”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
Iris Anna, fiica cea mare a lui Nicolae al României din relația cu Nicoleta Cîrjan Facebook, captură de ecran jpg
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Cum arată acum fiica lui Nicolae al României născută înaintea căsătoriei cu Alina? Fetița tocmai a împlinit 10 ani

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal