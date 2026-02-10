Medicul la care se consultă Mircea Lucescu, specialist în oncologie moleculară. Selecționerul pleacă în Belgia

Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia, prieten cu Mircea Lucescu, a dezvăluit numele medicului la care urmeaază să se caute selecționerul, externat luni de la Spitalul Unitersitar.

În Belgia, „Il Luce” va fi consultat de prof. dr. Ștefan Constantinescu. Dar nu va pleca joi în Belgia, cum se zvonise inițial, ci săptămâna viitoare.

„Ieri a ieșit din spital. E clar că, dacă i-au dat drumul, l-au externat, înseamnă că lucrurile merg bine, că starea lui e bună. Stă câteva zile acasă, se pregătește să plece săptămâna viitoare la Bruxelles, pentru a afla o a doua opinie de la un specialist de renume mondial, un român, spre bucuria noastră, un compatriot care are și cetățenie belgiană”, a declarat nea Ovidiu pentru Gsp.

Ștefan Constantinescu, 61 de ani, care a terminat Facultatea de Medicină la București, «Carol Davila», în 1988. A plecat între timp la specializări, are una la Memphis, în Tennessee, una la Cambridge, în Massachusetts.

Este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume, spus sursa citată. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven, la 20 de kilometri de Bruxelles, universitate fondată la 1425. Consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles.

Deși are dosarul medical la Spitalul Universitar din București, Mircea Lucescu dorește să afle de ce se îmbolnăvește atât de des.