O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul a lăsat-o inconștientă în țarcul animalor

O adolescentă de 17 ani a murit murit în condiții cumplite, într-o fermă din regiunea Krasnoyarsk, Rusia, după ce a fost bătută, violată și abandonată în stare de inconștiență într-un țarc de porci de către un angajat al tatălui ei, potrivit The Sun.

Agresorul a fost condamnat la 23 de ani de închisoare într-un regim de detenție sever, după ce instanța l-a găsit vinovat de uciderea Milenei Shevelyova, fiica proprietarului fermei.

Bărbatul, identificat ca Igor Zykov, în vârstă de 42 de ani, a recunoscut în fața anchetatorilor că a agresat-o fizic pe tânără și a abandonat-o într-o anexă a fermei, unde aceasta a fost devorată de porci.

Motivul atacului: un conflict mai vechi cu tatăl adolescentei

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Zykov avea un conflict mai vechi cu tatăl tinerei și ar fi intenționat inițial să provoace pagube gospodăriei. În momentul în care a intrat în adăpostul animalelor, adolescenta se afla acolo pentru a-și îndeplini sarcinile zilnice.

Sub influența alcoolului, bărbatul a atacat-o, a abuzat-o, iar ulterior a părăsit locul, lăsând-o fără ajutor.

„Porcii au reacționat la sânge și au început să o atace pe fată”, a reținut instanța.

Individul a încercat să distrugă probe, inclusiv telefonul victimei.

Agresorul avea antecedente penale

Zykov avea antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru uciderea fratelui său. După executarea pedepsei, bărbatul a fost angajat de tatăl victimei, care îi oferise o a doua șansă.

În ziua incidentului, între cei doi bărbați avusese loc un conflict, iar anchetatorii au stabilit că agresiunea asupra adolescentei a fost un act de răzbunare indirectă.

Descoperirea tragediei

Părinții Milenei nu se aflau acasă în momentul incidentului. Pentru că fata nu mai răspundea la telefon, aceștia au rugat un apropiat să verifice ce se întâmplă. Adolescenta a fost găsită fără viață, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Instanța l-a găsit vinovat pe Igor Zykov de omor, viol și furt, stabilind o pedeapsă de 23 de ani de închisoare într-o colonie penitenciară cu regim sever.

Amintim că, în 2021, o femeie de afaceri a fost răpită, omorâtă şi dată de mâncare la porci după ce a fost în prealabil mărunţită de către mafia italiană, pentru că nu voia să renunţe la pământul ei. Femeia era dispărută din 2016 şi poliţia nu mai avea nicio în anchetă.