Cât costă apartamentele anul acesta în marile orașe din România — Cluj rămâne orașul cu cele mai scumpe prețuri

În 2026, piața apartamentelor din marile orașe ale României continuă să se scumpească. În București, de exemplu, un apartament cu două camere cu greu mai poate fi găsit sub 100.000 de euro, în timp ce orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași înregistrează și ele creșteri semnificative. Care sunt prețurile medii pe site-urile de imobiliare vă prezentăm în articol.

Prețurile apartamentelor în București

În Capitală, cel mai ieftin apartament de două camere pe care l-am găsit pe site-urile imobiliare (Storia, imobiliare.ro și olx sunt site-urile de vânzări analizate), se vinde cu 88.466 de euro și e situat în sectorul 3, în zona Theodor Pallady. De altfel, aceasta pare zona cu cele mai mici prețuri din Capitală.

Cele mai multe proprietăți sar bine de 100.000 de euro. În Militari, de exemplu, un apartament de două camere într-un complex rezidențial nou se vinde cu aproape 111.000 de euro. Iar în Grozăvești ajunge și la 170.000 de euro. Și în Drumul Taberei, în complexele noi de locuințe, prețurile pornesc tot de la 170.000 de euro. În blocurile vechi, un apartament de două camere, de 50 de metri pătrați, pleacă de la 89.000 de euro și poate ajunge până la 130.000, în funcție de dotări.

Dacă ne mutăm în nordul Capitalei, în zone precum Pipera sau Floreasca prețurile pornesc de la 105.000 de euro, pentru un apartament de 56 de metri pătrați, dar pot sări și de 300.000 de euro, în complexe rezidențiale de lux.

Statisticile generale disponibile pentru 2026 arată următoarele prețuri:

Garsoniere - aprox. 68.000 €

Apartamente de 2 camere — aprox. 112.000 € ca medie totală în București.

Apartamente de 3 camere — aprox. 158.000 € ca medie estimată totală.

Apartamente de 4 camere sau mai mari — aprox. 261.000 €

Prețul pentru metru pătrat se învârte în jurul valorii de 2.200 de euro. Potrivit indicelui imobiliare.ro, prețul unui metru pătrat într-un apartament nou era, în ianuarie 2026 de 2.485 de euro. Iar într-un bloc vechi, de 2.171 de euro.

Prețurile apartamentelor în Cluj Napoca

Clujul câștigă detașat topul celor mai scumpe locuințe din țară, cu o medie pe metrul pătrat de 3.254 de euro (3.357 de euro pentru apartamentele noi, 3.245 pentru cele vechi). Iar în centrul orașului, poate ajunge până la 4.000 de euro.

Astfel, un apartament de două camere în Cluj, de 50 de metri pătrați, se vinde, în medie cu 162.000 de euro.

Orașul este renumit și pentru spațiile mici ale locuințelor. Un spațiu de 25 de metri pătrați, încadrat în București ca garsonieră, este adesea transformat în Cluj în apartamente de două camere.

Prețul metrului pătrat în alte mari orașe

În Brașov media de vânzare pentru un metru pătrat este de 2.228 de euro. Diferența între apartamentele vechi și noi este de peste 500 de euro: 2.683 de euro/metrul pătrat într-un apartament nou versus 2.167 de euro/metrul pătrat într-un apartament vechi.

La Constanța, media este de puțin sub 2.000 de euro, iar prețurile sunt asemănătoare pentru apartamentele vechi și noi. Astfel, metrul pătrat într-o clădire nouă costă 2.065 de euro, iar într-o clădire veche 1.928 de euro.

La Timișoara prețul scade și mai mult, până la o medie de 1.888 de euro pe metrul pătrat (2.141 de euro dacă ne referim la un apartament nou, 1.843 în apartamentele vechi).

În capitala Moldovei, la Iași, un metru pătrat se vinde, în medie, cu 1.920 de euro. Diferența între blocurile noi și vechi este nesimnificativă (1.948 de euro versus 1.916 euro).

În Craiova, media este de 2.100 de euro pentru un metru pătrat, iar în Sibiu de 1.950 de euro.

Cele mai mici prețuri dintre orașele mari le înregistrează Oradea (1.789 de euro/metrul pătrat) și Ploiești (1.356 de euro pe metrul pătrat).