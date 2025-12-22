search
Scandal fără precedent în Israel: consilieri ai lui Netanyahu, acuzați că au lucrat pentru Qatar

0
0
Publicat:

Un nou scandal zguduie scena politică din Israel, după ce mai mulți consilieri apropiați ai premierului Benjamin Netanyahu sunt suspectați că ar fi lucrat, contra cost, pentru Qatar. Fostul premier Naftali Bennett cere demisia imediată a actualului șef al guvernului și vorbește despre „cea mai gravă trădare din istoria statului Israel”. 

Consilieri apropiați ai lui Benjamin Netanyahu sunt suspectați că au fost plătiți de Qatar FOTO: AFP
Consilieri apropiați ai lui Benjamin Netanyahu sunt suspectați că au fost plătiți de Qatar FOTO: AFP

Reprezentant al dreptei israeliene și potențial succesor al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett a cerut luni demisia premierului, acuzând biroul acestuia de „trădare” în dosarul cunoscut sub numele de „Qatargate în Israel”, după noi dezvăluiri apărute în presă, relatează Agerpres

Potrivit informațiilor apărute în acest caz, mai mulți apropiați ai lui Netanyahu sunt bănuiți că au fost plătiți de Doha pentru a promova în Israel interesele Qatarului. Statul din Golf găzduiește lideri ai Hamas și joacă rolul de mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană.

Consilieri ai premierului, vizați de anchetă

O anchetă judiciară este în desfășurare, iar doi consilieri ai premierului, Yonatan Urich și Eli Feldstein, au fost reținuți pentru scurt timp la finalul lunii martie. Un al treilea suspect, Yisrael Einhorn, se află în prezent în Serbia.

Postul de televiziune i24 a difuzat duminică seară presupuse conversații între Feldstein și Einhorn, care ar indica faptul că cei doi ar fi lucrat pentru Qatar. Alte media israeliene susțin că Yonatan Urich și Eli Feldstein sunt suspectați și de transmiterea unor informații confidențiale către surse qatareze, în plin război în Fâșia Gaza.

Naftali Bennett a acuzat „trei dintre consilierii cei mai apropiați ai domnului Netanyahu că au acționat ca agenți remunerați ai Qatarului”, într-un moment în care soldații israelieni „luptau și cădeau sub gloanțele Hamas cumpărate cu bani qatarezi”.

Acuzații dure și apel la demisie

„Biroul lui Netanyahu a trădat statul Israel și soldații Tsahal în timp de război și a acționat în favoarea Qatarului, fiind atrași de câștig, în timp ce el însuși încearcă să mușamalizeze afacerea”, a scris Bennett pe rețelele sociale.

Fie că Netanyahu a știut sau nu că biroul său lucra, contra remunerație, pentru un inamic, cele două ipoteze impun demisia lui imediată”, a adăugat fostul premier, care a calificat cazul drept „actul de trădare cel mai grav din istoria Israelului”.

În aprilie 2025, Benjamin Netanyahu declara că Qatarul „nu este un inamic” al Israelului și le-a luat apărarea celor doi consilieri reținuți de poliție.

Naftali Bennett, care își anunțase retragerea din politică în 2022, apare în prezent în sondaje drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Benjamin Netanyahu la alegerile parlamentare programate pentru 2026. Acuzațiile sale au fost susținute și de liderul opoziției, Yair Lapid, care a afirmat că „de fapt Qatargate este cea mai gravă afacere de trădare din istoria statului”.

