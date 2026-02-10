Portdrapelul Moldovei îi face propagandă lui Putin. Chișinăul trage ponoasele, după ce a apelat la sportivi de origine rusă

Scandal uriaș în delegația deplasată de Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina 2026.

Elizaveta Hlusovici (18 ani), portdrapelul Republicii Moldova, este arătată cu degetul, după ce a fost descoperită în grupuri rusofile pe rețeaua socială rusească VKontakte.

Republica Moldova este reprezentată de 5 sportivi la Milano-Cortina, doi practicanți de schi fond și 3 biatloniști. În prima categorie intră și Elizaveta Hlusovici, schioare în vârstă de numai 18 ani. Rusoaică la origine, născută în orașul Smolensk, ea a ales să reprezinte Moldova, așa cum făcuse și mama ei, fosta biatlonistă Natalia Levchenkova.

Cu 3 zile înainte să intre în competiție, Elizaveta s-a trezit în mijlocul unui scandal. Publicația rusească Sport24 a descoperit contul schioarei pe VKontakte, cea mai mare rețea rusească de socializare.

Acolo, ea se alăturase mai multor grupuri rusofile. Dezvăluirea rușilor a fost preluată de ucraineni, publicația Oboz.ua titrând că „portdrapelul Moldovei la Jocurile Olimpice s-a dovedit a fi fanul lui Putin și al «operațiunii militare speciale»”.

Patru dintre cei 5 reprezentanți ai Moldovei la Milano Cortina sunt sportivi de origine rusă, naturalizați pe parcurs: pe lângă Elizaveta, este și situația biatloniștilor Pavel Magazeev, Alina Stremous și Maksim Makarov.

Președintele Federației de Lupte din Republica Moldova, Ivan Gheorghiu, a avut o reacție dură față de conducerea Comitetului Olimpic de la Chișinău:

„Cât de penibil trebuie să fii ca să accepți, în condițiile actuale de război, ca țara ta să fie reprezentată la Jocurile Olimpice de 4 sportivi din Rusia?

4 din 5 sportivi care reprezintă Republica Moldova la cea mai importantă competiție sportivă de pe glob sunt aduși din Rusia!!!

Băieții au defilat la Milano cu drapelul țării noastre, de care și-ar șterge picioarele în alte condiții. Nu însă și acum, în calitatea lor de turiști olimpici și mai ales după ce au și rămas puțin mai săraci pentru a primi această plăcere”.