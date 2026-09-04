 Marinarii americani de pe portavionul USS Abraham Lincoln au ajuns în Thailanda după 250 de zile pe mare. Ce au făcut în primele ore de libertate | adevarul.ro
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Marinarii americani de pe portavionul USS Abraham Lincoln au ajuns în Thailanda după 250 de zile pe mare. Ce au făcut în primele ore de libertate

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Departe de agitația barurilor și a cluburilor din stațiunea thailandeză Pattaya, cei mai mulți dintre cei aproape 5.000 de marinari ai portavionului USS Abraham Lincoln au ales să meargă la cumpărături în primele ore petrecute pe uscat, relatează BBC.

Marinarii de pe portavionul Abraham Lincoln, la Pattaya
Marinarii de pe portavionul Abraham Lincoln, la Pattaya Foto: X/@bangkoklad

La Hard Rock Hotel, unul dintre cele două hoteluri de pe litoral în care membrii echipajului au putut să se cazeze temporar, marinarii au fost văzuți cărând pungile cu cumpărături făcute în oraș.

După aproximativ 250 de zile petrecute la bordul unei nave militare din oțel, o vizită obișnuită la un centru comercial pare să fi fost pentru mulți dintre ei o formă de revenire la normalitate.

Cu tunsori militare, tricouri bleumarin și, în unele cazuri, mustăți, marinarii ieșeau în evidență printre turiștii obișnuiți din Pattaya, îmbrăcați în haine de plajă și șlapi.

Seara, însă, Pattaya își schimbă complet atmosfera. Orașul este cunoscut pentru luminile de neon, muzica puternică și numeroasele baruri și cluburi.

O gură de aer după luni pe mare

Industria turistică din Pattaya a fost afectată de conflictul din Orientul Mijlociu, unde USS Abraham Lincoln a operat înainte de a ajunge în Thailanda. Incertitudinea i-a determinat pe unii turiști să își amâne călătoriile.

Sosirea marinarilor americani, dintre care mulți au acumulat salarii necheltuite în lunile petrecute pe mare, este privită de unele afaceri locale drept o oportunitate de a relansa vânzările.

Miercuri seară, Walking Street, una dintre cele mai cunoscute zone de divertisment din Pattaya, era deschisă, iar la intrare fusese amplasat un panou luminos uriaș care ura bun venit echipajului portavionului american.

Marinarii au fost însă avertizați că industria sexuală este interzisă pentru personalul militar american. Prostituția este, de asemenea, ilegală din punct de vedere tehnic în Thailanda.

Alcoolul a fost însă disponibil.

Până la miezul nopții, unii dintre marinarii mai tineri erau atât de amețiți încât se sprijineau unii de alții. Alții au intrat în barurile go-go cu lumini roșii, unde dansatoarele evoluau pe scenă.

Muzica puternică făcea conversațiile dificile, notează BBC.

Un membru mai în vârstă al echipajului a declarat că marinarii aveau nevoie de această pauză.

„Știrile spun că am fost pe mare nouă luni. Ca să fiu sincer, am pierdut noțiunea timpului”, a spus el.

„A devenit plictisitor. La bord nu este niciodată suficient spațiu. Nava este mare, dar tot se simte ca o barcă, mai ales când împarți spațiul cu mii de oameni.”

Întrebat de jurnaliști cât timp ar dura călătoria până acasă, în California, răspunsul său a fost simplu: „Prea mult”.

Afacerile locale speră la un impuls

Proprietarul unui restaurant din Pattaya, Kosol Homkhunthod, a spus că sosirea marinarilor americani „a creat agitație” în oraș și în rândul angajaților săi.

El a spus că afacerea fusese „foarte lentă” în ultima perioadă.

Un turist aflat în trecere a povestit că a văzut „tone de oameni stând pe plajă” și a remarcat că marinarii păreau să fie într-o dispoziție bună.

„Nu este așa în fiecare zi”, a spus acesta.

Nu toate afacerile au beneficiat însă de pe urma sosirii americanilor.

Kanta Saenkla, proprietara unui bar, a spus că mulți dintre marinari păreau mai degrabă să se plimbe prin oraș decât să intre în localuri.

„Nu prea au intrat pentru băuturi sau altceva. În mare parte doar se plimbă. Nu cheltuie bani așa cum făceau în anii trecuți”, a spus ea.

„Moralul era scăzut”

Indiferent dacă au ales să petreacă în baruri sau doar să se plimbe prin oraș, Pattaya reprezintă pentru echipaj o pauză binevenită după o misiune neobișnuit de lungă.

Shakeira Fairfax, mama marinarului Jada Fairfax, în vârstă de 25 de ani, a declarat pentru Reuters că au existat momente în ultimele luni în care „moralul era scăzut”.

Ea a descris perioada de după izbucnirea ostilităților în Orientul Mijlociu drept una „nesigură” și „înfricoșătoare”.

„Abia aștept să-i văd zâmbetul. Abia aștept să aud «mamă». Știu că acesta este primul lucru pe care îl va spune”, a declarat Fairfax.

Mulți dintre marinari au fost precauți în discuțiile cu jurnaliștii. Unii au refuzat să vorbească, iar alții au redirecționat întrebările către echipele de comunicare ale Marinei americane.

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În Pattaya puteau fi văzuți numeroși militari purtând tricouri inscripționate cu literele „SLG” – Shore Liaison Group (Grupul de legătură cu țărmul).

Rolul acestor echipe este să mențină disciplina în rândul militarilor aflați pe uscat, să supravegheze membrii echipajului, inclusiv pe cei foarte tineri și fără experiență, și să coordoneze activitatea cu autoritățile locale în timpul opririlor în port.

Problemele portavionului american Abraham Lincoln sunt legate de atacurile iraniene asupra unei baze din Bahrain, la începutul războiului cu Iranul

Atașatul naval american Kristopher Robinson nu a răspuns întrebărilor BBC privind activitățile interzise militarilor în Pattaya. El a spus că autoritățile americane încearcă să le ofere marinarilor „cât mai multe oportunități de odihnă”.

Personalul american, a adăugat el, se va comporta „în conformitate cu legislația SUA, regulamentele Marinei americane și legile Thailandei”.

O escală importantă înainte de întoarcerea în SUA

Escala USS Abraham Lincoln în Pattaya este una obișnuită pentru Marina americană. Thailanda este un aliat tradițional al Statelor Unite, iar vizitele navelor militare americane sunt organizate în baza unor protocoale bine stabilite.

Pentru echipaj, oprirea are și o justificare practică: Pattaya se află pe ruta de întoarcere a portavionului din zona Golfului către California.

După 250 de zile petrecute pe mare, escala le oferă marinarilor ocazia de a se odihni și de a se îndepărta temporar de presiunile vieții la bordul unei nave de război.

Dacă pauza din Thailanda își atinge scopul, frustrările acumulate în timpul unei misiuni mult mai lungi și mai dificile decât era prevăzut inițial ar putea să se reducă înainte ca echipajul să ajungă acasă, susține BBC.

Ghid de cumpărături

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