Marinarii de pe portavionul USS Abraham Lincoln sunt epuizați și demoralizați în largul coastelor Iranului, avertizează familiile acestora

Moralul echipajului unui portavion american aflat în misiune în Orientul Mijlociu este în cădere liberă, în timp ce marinarii epuizați continuă să susțină războiul purtat de președintele Donald Trump împotriva Iranului, avertizează membri îngrijorați ai familiilor acestora.

Marinari și pușcași marini aflați la bordul USS Abraham Lincoln le-au povestit rudelor că, la mese, ar fi primit doar o jumătate de cană de orez și două tortillas, iar magazinul navei ar duce frecvent lipsă de săpun, deodorant și pastă de dinți, potrivit unei relatări MS NOW publicate miercuri.

Condiții de la bord: ture lungi, dușuri fără apă caldă, toalete defecte

Membrii echipajului sunt, de asemenea, epuizați de programul de lucru extrem de solicitant, unii dintre ei având parte extrem de rar de o zi liberă. Rudele au descris, potrivit acelorași relatări, toalete defecte, dușuri cu mucegai și fără apă caldă, precum și lipsa serviciilor de spălătorie timp de săptămâni întregi.

„Moralul nu este bun", a declarat Bonnie York, a cărui fiu vitreg se află la bordul navei Lincoln. „Se pare că medicul sau terapeutul navei a spus că trebuie să ajungă curând în port, altfel oamenii vor începe, practic, să își piardă mințile."

Portavionul Lincoln, cu peste 5.000 de militari la bord, a ajuns în Orientul Mijlociu în luna ianuarie, după ce părăsise portul de bază din San Diego în noiembrie, potrivit publicației MS NOW, preluată de The Independent.

Contextul conflictului cu Iranul

Trump a lansat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, fără aprobarea Congresului, declarând inițial că acesta va dura între patru și cinci săptămâni. Miercuri, președintele american a declarat că un acord privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care ar contribui la încheierea conflictului, ar putea fi anunțat chiar în această săptămână, potrivit agenției Associated Press.

Avertismente privind riscul de accidente

Brett Snow, veteran al Marinei americane, al cărui fiu se află, de asemenea, la bordul navei Lincoln, a avertizat că actualele condiții de la bord ar putea duce la un dezastru, subliniind că un portavion reprezintă un mediu de lucru extrem de periculos, chiar și pe timp de pace.

„Este deja cel mai periculos loc din lume, iar acum funcționează la capacitate maximă, zi de zi, fără pauze", a declarat Snow. „Este un mediu propice pentru accidente."

Un tată care a vrut să rămână anonim, tot veteran al Marinei, ar fi declarat, potrivit acelorași surse, că fiul său i-ar fi povestit că a văzut găuri apărute în puntea navei.

Reprezentanta Sara Jacobs, democrată de California, care reprezintă circumscripția electorală în care se află portul de bază San Diego al portavionului Lincoln, a declarat pentru MS NOW că este „profund îngrijorată" de epuizarea și starea de sănătate mintală a echipajului, „deoarece istoria a demonstrat că astfel de situații pot avea consecințe grave, inclusiv un risc crescut de sinucidere."

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Reacția Marinei americane

Marina SUA nu a răspuns imediat solicitării venite din partea publicației The Independent. Comandantul Joseph Hontz a declarat, însă, pentru MS NOW, că nu există găuri în puntea navei, precizând că echipajul a efectuat reparațiile necesare ori de câte ori a fost nevoie.

Hontz, purtător de cuvânt al Flotei a Cincea a Marinei americane, a recunoscut, de asemenea, presiunea resimțită de cei peste 5.000 de membri ai echipajului, dar a subliniat că nava Lincoln „rămâne pe deplin capabilă să îndeplinească toate misiunile care îi sunt încredințate."

„Deși peste 250 de zile de misiune reprezintă o provocare atât pentru echipaj, cât și pentru echipamentele navei, aceștia rămân rezilienți și pregătiți să ducă la îndeplinire orice sarcină primită", a afirmat el.

Precedent: acuzații privind lipsa alimentelor

În aprilie, secretarul american de război, Pete Hegseth, negase existența unor lipsuri alimentare la bordul navelor Lincoln și USS Tripoli, calificând informațiile drept „știri false", după ce publicația USA Today publicase fotografii cu porții reduse de mâncare — descrise drept „dezgustătoare" — servite marinarilor și pușcașilor marini.

Nicole Conrad, a cărei fiu se află la bordul navei Lincoln, a declarat pentru MS NOW că și-ar dori ca Hegseth să verifice personal condițiile de la bord.

„Duceți-vă și vedeți cu ochii dumneavoastră. Dacă vreți să stați aici și să spuneți că Trump are grijă de soldați, mergeți acolo personal", a afirmat ea.

Nemulțumirea unor susținători ai lui Trump

Conrad și ceilalți doi părinți care au vorbit cu MS NOW au precizat că au votat pentru Trump, însă sunt nemulțumiți de decizia acestuia de a intra în război cu Iranul.

„Ne-a băgat într-un război în care nu ar fi trebuit să fim implicați", a declarat Conrad.

York a spus că l-a votat pe Trump „pentru că a promis că nu va intra în război", însă acum consideră că „ne sacrificăm pentru ceva de care, în esență, niciunul dintre noi nu vrea să facă parte."

„Nu cred că suntem mai în siguranță", a adăugat ea. „Cred că am epuizat foarte multe resurse. Cred că ne-am împins forțele armate la limită."

Snow, veteranul Marinei, a spus că este de acord cu Trump în privința necesității de a împiedica Iranul să obțină arme nucleare, însă a adăugat că nu crede că strategia actuală a președintelui dă rezultate.

„Nu știu dacă vom reuși vreodată să obținem ceva rezonabil, ceva care să se apropie măcar de ceea ce americanii ar considera o victorie", a afirmat el.