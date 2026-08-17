SUA retrag ultimul portavion din Asia, în timp ce Trump se concentrează pe Iran și pe emisfera vestică. Cum ar putea profita China

Războiul președintelui american Donald Trump împotriva Iranului pune la încercare limitele portavioanelor americane, lăsând Pacificul de Vest fără una dintre navele-cheie ale flotei SUA, tocmai într-un moment în care China dă noi semne de agresivitate.

Portavionul U.S.S. George Washington părăsește Pacificul și urmează să îl înlocuiască pe U.S.S. Abraham Lincoln în Orientul Mijlociu, în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de starea de sănătate mintală a echipajului și de problemele de aprovizionare de la bordul navei Lincoln, aflată în misiune de foarte mult timp. Șederea pe mare a portavionului Lincoln a fost prelungită față de data inițială de revenire, stabilită pentru luna mai, pentru a susține operațiunile împotriva Iranului.

Absență temporară, dar cu impact strategic

Lipsa unui portavion american în Pacific ar putea fi de scurtă durată, dacă Marina SUA va desfășura o altă navă în următoarele câteva luni. Totuși, situația arată cât de mult sunt solicitați marinarii americani din cauza operațiunilor fără termen clar de încheiere împotriva Iranului, în timp ce administrația Trump se retrage tot mai mult din regiunea Asia-Pacific pentru a se concentra pe emisfera vestică, potrivit analiștilor citați de Associated Press.

„Administrația susține că regiunea Pacificului ar trebui să fie a doua prioritate, imediat după emisfera vestică”, a declarat Greg Poling, director al Programului pentru Asia de Sud-Est în cadrul Center for Strategic and International Studies. În realitate, spune el, Statele Unite fac „exact opusul” obiectivului declarat anterior, acela de a se retrage din Orientul Mijlociu.

Potrivit lui Poling, aliații americani din Pacific sunt neliniștiți de imprevizibilitatea administrației republicane, în timp ce Beijingul „este destul de mulțumit de faptul că atenția SUA este distrasă și că aliații și partenerii americani sunt frustrați”.

China ar putea profita de absența portavionului american

Beijingul consideră prezența militară americană din regiune drept o amenințare la adresa ascensiunii Chinei și un obstacol în calea ambiției sale de a prelua controlul asupra Taiwanului, insula autonomă pe care Beijingul o revendică drept parte a teritoriului său. Statele Unite au susținut, la rândul lor, că regiunea Pacificului este prea importantă din punct de vedere economic pentru a fi abandonată.

Nimeni nu se așteaptă ca China să invadeze Taiwanul doar pentru că un portavion american a părăsit regiunea. Însă absența acestuia oferă Beijingului o nouă ocazie de a-și etala forța, susține Bryan Clark, fost ofițer al Marinei americane pe submarine și, în prezent, analist de apărare la Hudson Institute.

„Folosesc acest lucru ca parte a unei narațiuni menite să arate Filipinelor, Japoniei, Indoneziei și altor state din regiune că Statele Unite nu mai sunt principala putere din Pacificul de Vest”, a spus Clark. „Ar prefera ca țările din regiune să ajungă la concluzia că China este puterea dominantă și că SUA nu mai pot garanta securitatea lor.”

China a desfășurat, în această săptămână, exerciții navale comune cu Indonezia și a dat, în ultima perioadă, semne de agresivitate față de Japonia și Filipine, doi aliați-cheie ai Statelor Unite, aflați și ei în dispute teritoriale cu Beijingul.

China a organizat, luna aceasta, manevre militare în apropierea recifului Scarborough, în Marea Chinei de Sud, revendicat atât de Beijing, cât și de Manila. Luna trecută, un distrugător chinezesc dotat cu rachete ghidate a desfășurat un exercițiu cu muniție reală în largul insulei japoneze Okinotori, cea mai sudică insulă a Japoniei.

Washingtonul încearcă să liniștească aliații din regiune

Amiralul Frank Bradley, șeful Comandamentului american pentru Operațiuni Speciale, a încercat să transmită asigurări aliaților din regiune cu privire la angajamentul Washingtonului. El s-a aflat joi la Manila, unde a declarat omologilor filipinezi că forțele americane de operațiuni speciale sunt pregătite să intensifice exercițiile comune, pentru a consolida alianța dintre cele două țări. Bradley urmează să se deplaseze și în Japonia.

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„Statele Unite au capacitatea de a proiecta forță militară oriunde în lume”, a declarat Bradley pentru agenția Associated Press. „Iar atunci când amenințarea din regiunea Orientului Mijlociu va fi gestionată, ne vom redesfășura și reorienta forțele acolo unde va fi nevoie.”

„De asemenea, am deplină încredere în capacitatea forțelor armate filipineze de a-și apăra suveranitatea și în relația noastră strânsă cu ele”, a adăugat el.

Evan Sankey, analist de politici la Cato Institute, specializat în politica americană față de China, a explicat că portavioanele oferă aliaților Statelor Unite un sentiment de siguranță psihologică. Absența acestora din regiune, spune el, „contribuie la senzația generală că atenția SUA este distrasă de evenimentele din Orientul Mijlociu”.

Trump s-a bazat masiv pe portavioane în operațiunile militare

În al doilea său mandat, Trump s-a bazat intens pe portavioane pentru a susține operațiuni militare. Portavionul U.S.S. Gerald R. Ford, de exemplu, s-a întors acasă la mijlocul lunii mai, după o misiune de 11 luni — cea mai lungă de la Războiul din Vietnam — în cursul căreia a susținut atât lupta Statelor Unite împotriva Iranului, cât și capturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro.

Portavionul Ford a fost afectat, la un moment dat, de un incendiu izbucnit într-o spălătorie de la bord, incident care a obligat nava să se întoarcă în Marea Mediterană pentru reparații și a lăsat sute de marinari fără locuri de cazare. Între timp, portavionul Lincoln a înregistrat un record de peste 240 de zile petrecute neîntrerupt pe mare. Parlamentari democrați au cerut, în repetate rânduri, anchete și mai multă transparență privind condițiile de la bordul navei.

Limitele umane ale operațiunilor navale prelungite

Navele de război și echipajele lor au, la rândul lor, limite, avertizează Robert Farley, care predă securitate națională și diplomație la University of Kentucky și scrie frecvent despre portavioane.

„Oamenii nu se odihnesc suficient. Este epuizant din punct de vedere psihologic, iar timpul de refacere face parte din menținerea sănătății echipajului”, a explicat Farley. „Uneori se spune doar că «acești oameni nu au avut vacanță». Dar, de fapt, vorbim despre limite bine cunoscute ale capacității unui echipaj de a funcționa la eficiență maximă pe termen lung. Iar această capacitate scade inevitabil.”

Potrivit lui Clark, de la Hudson Institute, presiunea exercitată asupra portavioanelor americane se datorează lipsei de pregătire și planificare anterioară pentru un război de o asemenea durată cu Iranul.

„Dacă am fi știut că urma să ne mobilizăm pentru un conflict de acest tip și că s-ar putea prelungi atât de mult, probabil am fi făcut ajustări din timp în programul de desfășurare a portavioanelor, pentru a ne asigura că vor fi disponibile mai multe nave”, a spus Clark.

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Potrivit acestuia, Marina SUA dispune de 11 portavioane și desfășoară, de regulă, două sau trei simultan. Numărul ar putea ajunge însă la patru, dacă U.S.S. Theodore Roosevelt va pleca din San Diego spre Orientul Mijlociu, permițându-i portavionului Washington să revină în Pacific.

Aceste nave uriașe vor avea însă nevoie de întreținere, ceea ce ar putea crea blocaje la cele două șantiere navale americane specializate în portavioane.

„Vom ajunge să avem o «datorie de mentenanță» care va trebui plătită în următorii ani”, a spus Clark. „Probabil vom avea o prezență mai redusă a portavioanelor decât în anii precedenți, pentru că multe dintre ele vor aștepta la coadă pentru reparații.”

Semne de întrebare privind viitorul portavioanelor

Michael Swaine, cercetător superior în cadrul Programului pentru Asia de Est al Quincy Institute, pune sub semnul întrebării nevoia viitoare de portavioane, pe fondul transformărilor rapide ale modului în care se poartă războaiele moderne.

Potrivit lui Swaine, portavioanele pot fi vizate mult mai ușor de drone și rachete, în special de un adversar precum China, în timp ce navele mai mici și submarinele pot fi la fel de eficiente în lovirea țintelor precum avioanele de vânătoare lansate de pe un portavion.

Oficiali de rang înalt ai Marinei SUA și-au exprimat, la rândul lor, dorința de a reduce dependența excesivă de portavioane. Amiralul Daryl Caudle, șeful Operațiunilor Navale, a declarat pentru Associated Press, în luna februarie, că își dorește să convingă comandanții să folosească nave mai mici și mai noi, precum și alte tipuri de resurse militare, în locul recurgerii constante la portavioanele uriașe.