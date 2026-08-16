 Problemele portavionului american Abraham Lincoln sunt legate de atacurile iraniene asupra unei baze din Bahrain, la începutul războiului cu Iranul | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Problemele portavionului american Abraham Lincoln sunt legate de atacurile iraniene asupra unei baze din Bahrain, la începutul războiului cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Dificultățile de aprovizionare ale portavionului american USS Abraham Lincoln au început la scurt timp după prima zi a războiului, când rachete și drone de atac iraniene au lovit o bază navală americană în Bahrain.

Portavionul USS Abraham Lincon
Portavionul USS Abraham Lincon/FOTO:Arhiva

Atacul iranian, un răspuns la lovitura americano-israeliană asupra Teheranului, a distrus o mare parte a bazei. Odată cu ea a dispărut și un important centru logistic pe care Marina americană se bazase timp de decenii, scrie The New York Times.

Pentagonul a fost nevoit să găsească rapid o soluție alternativă pentru a continua aprovizionarea marinarilor care lucrau non-stop pentru a menține în aer avioanele de luptă implicate în misiuni de atac și, ulterior, pentru a susține blocada impusă porturilor iraniene.

Din cauza riscului unor noi atacuri iraniene asupra altor porturi din regiune, Pentagonul s-a orientat către o bază aflată sub comandă britanică pe insula Diego Garcia, situată la sud de Maldive și la aproximativ 3.500 de kilometri de Golful Oman, unde operează două grupuri de portavioane americane.

Îngrijorări legate de starea echipajelor

Pierderea centrului logistic din Bahrain a contribuit la o serie de probleme raportate pe portavioanele implicate în operațiunile împotriva Iranului, în contextul în care senatori democrați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la cei 5.000 de marinari de la bordul Lincoln și la misiunea lor, care durează de aproape nouă luni.

Senatorul democrat Richard Blumenthal, din Connecticut, a transmis într-o scrisoare adresată secretarului de Război, Pete Hegseth, că printre problemele semnalate se numără lipsa unor provizii de bază și deteriorarea stării de sănătate mintală a membrilor echipajului.

Vineri, la o bază militară din statul Maryland, președintele Donald Trump a minimalizat aceste îngrijorări. „Nava respectivă se mișcă chiar acum, sau o va face foarte curând, și va fi înlocuită cu o alta, foarte asemănătoare”, a declarat el.

Înlocuitorul portavionului Lincoln este U.S.S. George Washington, aflat în mod normal în Japonia, care la începutul acestei săptămâni traversa strâmtoarea Malacca, în apele indoneziene, îndreptându-se spre Orientul Mijlociu.

Un alt portavion, U.S.S. George H.W. Bush, se află în regiune de câteva luni, după ce a plecat din Norfolk pe 31 martie.

Întrebat dacă durata desfășurărilor navale este prea lungă, președintele a răspuns: „Nu, nu, nu, câtuși de puțin — dimpotrivă”.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a oferit joi un răspuns similar atunci când a fost întrebat cât timp poate fi menținută blocada americană asupra strâmtorii Hormuz. „O putem menține atât timp cât este nevoie, la nesfârșit”, a spus el.

Rolul insulei Diego Garcia

La începutul războiului, fostul premier britanic Keir Starmer a refuzat să permită Pentagonului utilizarea bazei de pe Diego Garcia pentru operațiunea împotriva Iranului. Decizia a stârnit nemulțumirea lui Trump, iar Starmer a cedat ulterior, pe 1 martie, oferind armatei americane acces la insulă pentru ceea ce a descris drept „un scop defensiv specific și limitat”.

Un oficial militar american, care a vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității informațiilor logistice, a declarat că Marina a început să folosească Diego Garcia drept principal punct de aprovizionare la scurt timp după distrugerea bazei din Bahrain.

Această schimbare ar putea explica de ce Iranul a lansat, pe 20 martie, două rachete balistice cu rază medie de acțiune către insulă. Una dintre rachete a căzut în Oceanul Indian, fără să își atingă ținta, iar cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană.

Nouă luni fără escală

Portavionul Lincoln, cu bază la San Diego, se află pe mare de aproape nouă luni fără așa-numitul „port de agrement” — o escală unde marinarii pot coborî de pe navă pentru câteva zile de relaxare.

Bahrainul este unul dintre cele două porturi unde portavioanele americane din regiune ancorau, de regulă, pentru a oferi echipajelor o pauză. Celălalt, portul emiratez Fujairah, la Golful Oman, se află și el în bătaia rachetelor iraniene.

Administrația Trump a mai folosit un alt portavion, U.S.S. Gerald R. Ford, aflat inițial în Marea Caraibilor în cadrul campaniei de presiune împotriva Venezuelei, misiune ulterior extinsă spre Orientul Mijlociu pentru lovituri aeriene asupra Iranului. Războiul a mobilizat, până acum, o parte semnificativă a flotei americane de portavioane, care va ajunge la 10 nave odată cu retragerea preconizată, anul viitor, a portavionului U.S.S. Nimitz.

Deși șase luni reprezintă durata standard a unei misiuni navale pe timp de pace, unele portavioane au avut misiuni mult mai lungi după atacurile din 11 septembrie. Totuși, cele 326 de zile petrecute pe mare de portavionul Ford reprezintă cea mai lungă misiune a unui portavion american de la Războiul din Vietnam încoace.

În timpul acelui război, portavioanele staționate la „Yankee Station”, o zonă din Pacific aflată în largul coastei Vietnamului, se retrăgeau adesea la baza navală Subic Bay, din Filipine — aflată la doar două zile distanță — unde echipajele puteau face o pauză de la operațiunile neîntrerupte, iar navele se puteau reaproviziona cu muniție, hrană, combustibil și alte provizii esențiale.

Potrivit tradiției și reglementărilor Marinei, comandantul unei nave de război poate solicita o „zi a berii” pentru echipaj atunci când acesta se află pe mare de cel puțin 45 de zile consecutive. Având în vedere durata misiunii Lincoln, echipajul ar fi fost deja eligibil pentru cinci astfel de zile.

Un purtător de cuvânt al Flotei a Cincea a SUA, care coordonează operațiunile navale din regiune și ar autoriza aceste „zile ale berii”, nu a răspuns vineri solicitării de comentarii privind eventualele cereri depuse de navele implicate în războiul cu Iranul.

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, revine în luptă după incendiul din Marea Roșie și își reia misiunile împotriva Iranului

Într-un interviu, congresmanul democrat Mike Levin, din California, a declarat că printre alegătorii săi se numără și marinari aflați la bordul portavionului Lincoln, iar membrii familiilor acestora i-au transmis îngrijorările lor legate de durata misiunii.

„Totul se rezumă, până la urmă, la o întrebare centrală: care este, de fapt, misiunea aici?”, a spus Levin. „Asta vor să știe familiile.”

Familiile de pe USS Abraham Lincoln fac presiuni asupra liderilor Marinei cu privire la sănătatea mintală a marinarilor

Membrii familiilor și marinarii spun că lunile petrecute pe mare, fără ca vreun sfârșit să se întrevadă pentru o desfășurare istovitoare în Orientul Mijlociu, au intensificat îngrijorările legate de sănătatea mintală și riscul de autovătămare la bordul navei USS Abraham Lincoln.

Aceste îngrijorări au fost aduse la cunoștință direct conducerii Marinei joi, când membrii familiei au vorbit cu secretarul interimar al Marinei, Hung Cao, și cu alți înalți oficiali în timpul unor întâlniri publice intense, susține doi membri ai familiilor care au participat.

Într-un caz, o soție a declarat oficialilor cu lacrimi în ochi că a primit un mesaj în aceeași zi de la soțul ei în care spunea „speră să nu se trezească mâine”, potrivit unuia dintre cei aproximativ 200 de participanți la ședința ce a avut loc la primăria din San Diego. Oficialii care au prezidat întâlnirea nu au răspuns direct la această declarație sau la declarații similare, dar au subliniat că marinarii de la bordul navei au avut acces la lucrători în domeniul sănătății mintale, precum și la capelani și medici, a spus soția. Acești oficiali au mai spus că Marina lucrează pentru a trimite mai mulți profesioniști în sănătate mintală pe navă, a adăugat soția.

Îngrijorările exprimate la întâlnirile de joi le reflectă pe cele ridicate independent de marinari și membri ai familiilor acestora în ultimele săptămâni. Interviurile cu marinari în serviciu activ și membri ai familiilor acestora, alături de zeci de comentarii publice pe rețelele de socializare și postări ale membrilor echipajului, descriu marinari care se confruntă cu epuizarea și scăderea moralului, inclusiv relatări despre gânduri suicidare și cel puțin un caz în care un membru al echipajului a fost împiedicat să sară peste bord. Preocupările apar în timpul unei desfășurări neobișnuit de solicitante — marinarii de pe Lincoln au susținut 40 de zile de operațiuni de luptă continue în zona de operațiuni a Flotei a 5-a a SUA și au înregistrat 250 de zile consecutive pe mare, potrivit oficialilor Marinei, scrie Stars and Stripes.

Număr record de zile petrecute pe mare fără escală în port

Portavionul a plecat din San Diego în noiembrie pentru o desfășurare în Pacific, a fost redirecționat către Orientul Mijlociu și este deja desfășurat de peste opt luni, inclusiv un număr record de zile petrecute pe mare fără escală în port.

Echipajul portavionului a petrecut o mare parte din acest timp sprijinind operațiunile de luptă ale SUA împotriva Iranului, iar desfășurarea, care era anticipată să se încheie în mai, a fost prelungită fără o dată de revenire anunțată public. Marina nu a precizat exact cum a reacționat la îngrijorările membrilor familiilor legate de sănătatea mintală și de potențialul de autovătămare ridicate la ședințele de joi. Însă serviciul a precizat că nava are o rețea de asistență pentru sănătate mintală care include consilieri, capelani, profesioniști din domeniul medical și alte servicii. „Conducerea efectuează continuu evaluări pentru a monitoriza și menține pregătirea psihologică a fiecărui marinar”, a declarat Marina într-un comunicat luni.

SUA retrag din Orientul Mijlociu cel mai mare portavion, USS Gerald R. Ford, după o desfășurare record

„Tot ce ne dorim este o întâlnire acasă”

Membrii familiilor și marinarii spun că cei aproximativ 5.000 de militari de la bordul navei Lincoln s-au confruntat cu lipsuri de alimente și apă, întreruperi ale serviciului poștal și zile lungi de muncă cu puțin timp liber. Lincoln a efectuat o mare parte din desfășurare fără escalele regulate în port, care de obicei oferă echipajelor portavioanelor o pauză de la viața pe mare. Portavioanele intră, în general, într-un port la fiecare 30 până la 45 de zile pentru a permite realimentarea, întreținerea și odihna echipajului. „Am tot mers pe apă tot timpul cât am fost desfășurați”, a spus un marinar, menționând că moralul echipajului era ridicat la începutul desfășurării, existând așteptări de vizite în port și alte pauze. Marinarul a adăugat adăugând că moralul echipajului este acum atât de scăzut încât marinarii și pușcașii marini de la bordul Lincoln ar fi dispuși să renunțe la orice opriri viitoare în favoarea întoarcerii acasă cât mai curând posibil. „Tot ce ne dorim este o întâlnire acasă.”

Marinarii și familiile lor spun că înțeleg că orele lungi de muncă, separarea și misiunile periculoase fac parte din serviciul militar. Însă mulți spun că echipajul portavionului

Lincoln a continuat să desfășoare operațiuni de luptă în condiții neobișnuit de dificile, fără a acorda suficientă atenție costurilor fizice și mentale. „Fiul meu se află în prezent pe acea navă și este foarte greu să-l aud spunând că el și colegii lui de bord se gândesc constant să sară de pe navă doar pentru a ușura situația”, a scris un părinte îngrijorat pentru Stars and Stripes în iulie.

Marinarii, împreună cu membrii familiei, au confirmat, de asemenea, probleme anterioare la bordul navei Lincoln, care au inclus raționalizarea alimentelor, penuria de apă și o perioadă de peste o săptămână în care militarii nu au putut spăla rufe. Aceste probleme au fost în mare parte rezolvate, iar serviciul poștal continuă să se îmbunătățească, au spus ei. O scurtă oprire într-un port din Oman la începutul lunii iulie a permis navei să se reaprovizioneze, inclusiv cu fructe și legume proaspete, despre care un marinar a spus că nu au fost disponibile la bordul navei Lincoln de câteva luni. Multor marinari li s-a permis să coboare de pe navă, dar au fost limitați la o zonă securizată din port.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
Fetiță de 11 ani și tatăl ei, salvați în ultima clipă la Eforie, după ce au intrat în mare deși era steagul roșu arborat
stirileprotv.ro
image
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gara-fantomă din București: dezastru total, cinci trenuri vin și pleacă, iar călătorii așteaptă micii calzi „La pierde tren”
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura în America
digisport.ro
image
Nicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni pun o lingură metalică la geam. Explicația acestui truc simplu
playtech.ro
image
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!”
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
Rareș Cojoc, din nou pe primul loc la German Open Championships. Momentul în care fiul său a alergat pe podium
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026
click.ro
image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
click.ro
image
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine”
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat