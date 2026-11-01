Marco Rubio: Tot mai multe țări susțin un armistițiu limitat în Marea Neagră

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că există un interes tot mai mare din partea comunităţii internaţionale pentru facilitarea unui armistiţiu limitat în Marea Neagră, care să asigure transportul fără restricţii al energiei şi cerealelor de către Rusia şi Ucraina.

Marco Rubio, secretar de stat SUA Foto: Profimedia

Rubio a declarat într-o conferință de presă că Statele Unite analizează propunerile Turciei și Indiei pentru reluarea transporturilor de cereale, în timp ce Washingtonul continuă să facă presiuni pentru o soluționare mai amplă, negociată, a războiului, care a intrat deja în al cincilea an.

„Aşadar, când vorbim despre Marea Neagră, evident că aţi văzut numeroase ţări luând poziție şi exprimându-şi disponibilitatea de a contribui. Atât Turcia, cât şi India au venit cu unele idei despre cum putem asigura transportul cerealelor, deoarece această situaţie amenință securitatea alimentară mondială şi, într-o anumită măsură, şi securitatea energetică”, a declarat Rubio, scrie News.

Invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia s-a aflat în centrul unei reuniuni de două zile a miniștrilor de Externe din Grupul celor 20 (G20), parțial din cauza participării ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, în pofida obiecțiilor liderilor europeni şi canadieni, care au susținut că includerea sa contribuie la normalizarea agresiunii Rusiei.

Reuniunea s-a încheiat fără o declarație comună sau un acord asupra numeroaselor probleme cu care se confruntă cele mai mari economii ale lumii.

Rubio a apărat invitarea lui Lavrov, afirmând că ar fi imposibil să se pună capăt războiului pe cale diplomatică fără discuţii cu Rusia, dar a recunoscut că un asemenea acord nu se întrevede în viitorul imediat. El a spus că Statele Unite discută frecvent cu liderii ucraineni, deşi ministrul de Externe al Ucrainei nu a fost invitat.

El a afirmat că există un interes tot mai mare - chiar dacă nu neapărat un impuls concret - pentru acorduri parţiale, precum încetarea atacurilor asupra navelor care transportă cereale şi, în unele cazuri, produse energetice, în Marea Neagră.

„Această situație amenință securitatea alimentară mondială şi, într-o anumită măsură, şi securitatea energetică”, le-a declarat Rubio jurnaliştilor după reuniunea de două zile a miniştrilor de Externe din cele mai mari 20 de economii ale lumii, care a evidenţiat divergenţe majore privind războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu.

„Ne-am dori să realizăm acest lucru. Nu rezolvă războiul, dar cel puţin rezolvă un aspect specific al acestuia”, a spus Rubio, adăugând că o soluţionare negociată rămâne o prioritate majoră pentru oficialii americani, în pofida faptului că nu au reuşit încă să ajungă la un acord.

„Se desfăşoară un război foarte dur, un război extrem de distructiv”, a declarat Rubio, adăugând că războiul ameninţă deja să se extindă în alte ţări, având în vedere acţiunile sporadice de sabotaj şi atacurile cu drone care au pătruns în spaţiul aerian al NATO.

India şi Egiptul se numără printre ţările puternic afectate, care doresc să se asigure că propriile nave – şi marinarii de la bordul acestora – rămân în siguranţă. Ucraina este pe deplin implicată în această chestiune, însă Rusia nu a demonstrat că ar fi dispusă să facă progrese, a spus ea.

Lavrov le-a declarat vineri jurnaliştilor că poziţia Moscovei privind conflictul din Ucraina rămâne neschimbată şi că Rusia nu poate accepta ca Ucraina să reprezinte o „ameninţare militară la adresa intereselor legitime de securitate ale Federaţiei Ruse”, potrivit agenţiilor de presă ruse.

Rubio i-a îndemnat vineri pe participanţii la G20 să coopereze acolo unde este posibil, având în vedere reţeaua complexă de provocări economice şi geopolitice cu care se confruntă aproape toate ţările.

„Deoarece cu toţii ne confruntăm cu aceste provocări, trebuie să lucrăm împreună pentru a le aborda”, a spus el. „Viitorul naţiunilor noastre depinde de disponibilitatea noastră de a înţelege că, deşi interesele noastre nu coincid întotdeauna, ar trebui să încercăm mereu să colaborăm pentru a le promova atunci când şi acolo unde acestea coincid”, a mai afirmat Rubio.

Rubio le-a declarat jurnaliştilor că a discutat pe scurt cu Lavrov, în marja reuniunii, despre posibilitatea ca preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin să se întâlnească la reuniunea APEC de luna viitoare şi la summitul liderilor G20, care va avea loc în decembrie la complexul de golf Doral al lui Trump, din Miami.

Rubio a afirmat că nu există niciun angajament ferm privind participarea lui Putin la summitul G20. El a spus că nu exclude posibilitatea ca Trump să îl invite pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, mai ales „dacă participarea sa ar putea duce la ceva pozitiv”.