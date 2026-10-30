România a condamnat la OSCE atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Peste 40 de state și-au exprimat solidaritatea

România a denunțat în cadrul OSCE atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră și a atras atenția asupra intensificării acțiunilor hibride atribuite Moscovei, inclusiv în legătură cu incendiul produs în septembrie la platforma industrială Carfil din Brașov. Demersul a fost susținut de peste 40 de state participante la organizație.

Navă comercială atacată în Marea Neagră Foto: MAI

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a condamnat, în cadrul reuniunilor Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), atacurile repetate ale Rusiei asupra traficului comercial din Marea Neagră și a prezentat informații privind acțiuni de sabotaj atribuite Federației Ruse.

Poziția României a fost prezentată atât la Forumul de Cooperare în domeniul Securității, desfășurat miercuri, cât și la reuniunea Consiliului Permanent de joi, la care au participat cele 57 de state membre ale organizației și partenerii săi pentru cooperare, potrivit Agerpres.

Potrivit MAE, România a adus în atenția statelor participante și concluziile investigației privind incendiul izbucnit la 14 septembrie 2026 la platforma industrială Carfil din Brașov.

„În completarea demersurilor de informare a aliaţilor şi partenerilor din UE şi NATO, România a atras atenţia statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federaţia Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Braşov”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Fabrica Carfil, după incendiu Foto: Foto: Sebastian Dan / newsbv.ro

Autoritățile române au subliniat că incidentul face parte dintr-un context mai amplu al amenințărilor hibride.

Partea română a evidențiat că acesta „se înscrie în seria tot mai amplă şi mai complexă de acţiuni parte a războiului hibrid”.

În cadrul reuniunilor OSCE, România a condamnat și atacurile lansate de Rusia asupra navelor comerciale care tranzitează Marea Neagră.

„Atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime”, a arătat partea română, reprezintă acțiuni care „constituie încălcări ale dreptului internaţional şi pun în pericol siguranţa şi libertatea de navigaţie în Marea Neagră”.

Totodată, autoritățile de la București au semnalat încălcările spațiului aerian național generate de intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurilor civile din Ucraina.

Potrivit MAE, reacția statelor participante a fost una de susținere, peste 40 de țări exprimându-și solidaritatea cu România. De asemenea, statele participante au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au pledat pentru încetarea focului și pentru crearea condițiilor necesare unei păci negociate, „cuprinzătoare, juste și durabile”.

OSCE, organizație care reunește 57 de state participante, reprezintă cea mai mare structură regională de securitate, având ca obiective menținerea păcii, gestionarea crizelor și reducerea riscurilor de securitate în spațiul european.

Marea Neagră a devenit, în 2026, cea mai periculoasă rută maritimă din lume în ceea ce privește numărul marinarilor uciși, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale.