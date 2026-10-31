Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întâlnire cu un oficial SUA de rang înalt. Mesajul transmis de Washington despre România

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, s-a întâlnit cu Thomas DiNanno, subsecretar de stat american pentru controlul armamentelor și securitate internațională, în contextul marcării a 30 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și Statele Unite.

Thomas DiNanno și Marius Lazurca Foto: X / @UnderSecT

Oficialul american a anunțat întâlnirea într-o postare pe platforma X, în care a subliniat rolul României pe Flancul Estic al NATO și angajamentul celor două state de a coopera în fața amenințărilor regionale.

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca, în timp ce marcăm 30 de ani de Parteneriat Strategic. În calitate de unul dintre cei mai de încredere aliați ai noștri de pe Flancul Estic al Alianței, cele două țări rămân angajate să colaboreze pentru promovarea priorităților noastre comune în combaterea amenințărilor regionale și a instabilității”, a transmis Thomas DiNanno.

România cere o prezență militară americană mai puternică

Întâlnirea are loc în contextul vizitei pe care Marius Lazurca o efectuează la Washington, unde a discutat cu oficiali americani despre situația de securitate din regiunea Mării Negre. Într-un interviu acordat CNN, consilierul prezidențial a afirmat că România se confruntă cu o situație de securitate foarte gravă, menționând că peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră și că peste 115 drone au încălcat spațiul aerian al țării.

Marius Lazurca a susținut că România are nevoie de sprijinul aliaților, în special al Statelor Unite, pentru consolidarea capacității de descurajare în regiune. El a afirmat că țara noastră este capabilă să doboare unele dintre drone și să apere frontiera NATO, dar a subliniat necesitatea unei prezențe militare americane mai puternice.

Consilierul prezidențial a mai declarat că discuțiile purtate la Washington au fost „calde și cordiale” și că este încrezător în continuitatea cooperării dintre România și Statele Unite. Totodată, el a arătat că există loc pentru îmbunătățirea măsurilor de descurajare, în condițiile în care situația de securitate din regiunea Mării Negre este în continuă schimbare.