 Iranul susține că și-a refăcut arsenalul militar după război: „Capacitățile noastre de luptă au fost consolidate” | adevarul.ro
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Iranul susține că și-a refăcut arsenalul militar după război: „Capacitățile noastre de luptă au fost consolidate”

Război în Orientul Mijlociu
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Armata iraniană anunță că a reconstruit toate sistemele de armament avariate în timpul războiului și că și-a completat arsenalul cu echipamente noi, inclusiv importate din străinătate. Declarația a fost făcută miercuri de purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, Mohammad Akraminia, la televiziunea de stat.

Armata iraniană anunță că a reconstruit toate sistemele de armament.
Armata iraniană anunță că a reconstruit toate sistemele de armament. Foto: captură video

Echipamentele deteriorate au fost reparate și redistribuite, în timp ce noi sisteme au fost adăugate capacităților militare ale Iranului, relatează AFP.

„Aceste echipamente ne-au întărit capacitățile de luptă”, a afirmat Akraminia, precizând că unele dintre noile sisteme provin din industria iraniană de apărare și din armată, iar altele au fost cumpărate din străinătate.

Oficialul a mai susținut că Iranul a luat „măsuri semnificative” pentru refacerea capacităților militare afectate de atacurile inamice.

El a apărat, totodată, posibilitatea unui atac preventiv, despre care a spus că poate fi legitim în anumite condiții, dacă respectă principiile proporționalității și necesității prevăzute de dreptul internațional și Carta ONU.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu. Războiul a început la sfârșitul lunii februarie, în urma unor atacuri aeriene americano-israeliene asupra Iranului, urmate de represalii iraniene.

Un armistițiu încheiat în aprilie a pus capăt aproape 40 de zile de bombardamente intense, însă atacurile sporadice, în special în zona Strâmtorii Ormuz, au continuat să afecteze perspectivele unui acord de pace definitiv.

Iranul neagă afirmațiile lui Trump privind deminarea Strâmtorii Ormuz de către SUA

Iranul neagă afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora Strâmtoarea Ormuz ar fi fost curățată de mine și avertizează că redeschiderea acestei rute maritime strategice va avea loc doar dacă Statele Unite acceptă condițiile Teheranului. Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Kazem Garibabadi, a pus la îndoială declarațiile liderului de la Casa Albă.

„Dacă Statele Unite au deminat într-adevăr strâmtoarea, de ce navele încă nu trec prin ea?”, a întrebat oficialul iranian, într-o intervenție la televiziunea de stat, potrivit EFE și Agerpres.

El a calificat afirmațiile Washingtonului drept „o strategie propagandistică” și a avertizat că navele americane de deminare ar fi „ținte foarte ușoare” dacă ar intra în strâmtoare.

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