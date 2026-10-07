Preotul care a bătut un bătrân, sancționat doar cu o mustrare. Localnicii cer să fie mutat: „Este agresiv, vorbește urât și amenință”

Un preot dintr-un sat din Bihor, condamnat definitiv după ce a agresat un bărbat în vârstă de 71 de ani, este reclamat din nou de enoriași pentru comportament agresiv. După condamnarea penală, Episcopia Ortodoxă a Oradiei i-a aplicat doar o mustrare scrisă, după ce preotul ar fi spus că și-a înțeles lecția. Localnicii susțin însă că acesta continuă să se răstească la oameni, să-i jignească și să-i amenințe și cer acum să fie mutat din parohie.

Preotul acuzat că este agresiv Foto: FB

Este vorba despre preotul paroh Dorel Claudiu Iacob din Bălnaca, județul Bihor. O parte dintre localnici spun că au ajuns să evite biserica din cauza comportamentului preotului.

„Este agresiv, se poartă urât cu oamenii, se răstește și-i jignește. Am ajuns să-l evităm”, a declarat unul dintre enoriași, potrivit ebihoreanul.

Preotul și-a agresat un vecin după ce vacile au intrat pe terenul lui

Incidentul pentru care Dorel Claudiu Iacob a fost condamnat s-a produs pe 22 decembrie 2020. Vacile preotului intraseră în mod repetat pe terenul unui vecin, Ioan Ungur, unde acesta avea însămânțat grâu. Bărbatul, în vârstă de 71 de ani la momentul respectiv, a văzut animalele păscând pe proprietatea sa și a mers să le alunge. Potrivit declarațiilor date în timpul anchetei și procesului, când se întorcea spre casă s-a întâlnit cu preotul.

Ungur a susținut că Iacob l-a trântit la pământ și apoi l-a lovit de mai multe ori cu picioarele în piept și în zona abdomenului.

Incidentul nu a avut martori direcți. Preotul a invocat acest aspect în apărarea sa, cerând achitarea. Judecătorii au considerat, însă, că declarația victimei era susținută de alte probe.

Un vecin a declarat că îl văzuse pe preot trecând grăbit prin curtea sa pentru a ajunge pe terenul lui Ungur. Un alt localnic a spus că observase trei vaci ale preotului pe proprietatea victimei.

Și soția lui Ioan Ungur a oferit detalii anchetatorilor. Femeia a povestit că soțul ei plecase de acasă pentru a alunga vitele. După aproximativ o oră, pentru că acesta nu se întorsese, a pornit să-l caute. L-a găsit căzut la pământ, acuzând dureri, iar bărbatul i-ar fi spus că fusese bătut de preot. În urma agresiunii, victima a suferit fracturi costale și contuzii renale și a avut nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale, scrie publicația citată.

Amenda penală a fost majorată de Curtea de Apel

În iunie 2025, Judecătoria Aleșd l-a condamnat pe preot la o amendă penală de 1.600 de lei. Instanța l-a obligat, de asemenea, să-i plătească victimei 15.000 de lei cu titlu de daune morale.

Judecătorii au stabilit că vinovăția preotului este certă, dar au considerat că nu era necesară o pedeapsă cu închisoarea, nici cu suspendare, nici cu amânare, apreciind că amenda este suficientă pentru ca acesta să-și îndrepte conduita.

Sentința a fost atacată de ambele părți. Victima a cerut o pedeapsă mai severă, în timp ce preotul a cerut achitarea. Acesta a invocat lipsa martorilor direcți și a susținut că procurorii nu ar fi prezentat „dovezi directe și certe”.

Curtea de Apel Oradea a respins apărarea preotului și a stabilit că actele de violență au fost comise de acesta, iar fapta este „neîndoielnică, stabilită dincolo de orice dubiu rezonabil”.

Judecătorii au considerat și că amenda inițială era insuficientă, ținând cont inclusiv de faptul că Dorel Claudiu Iacob, prin profesia sa, „ar fi trebuit să reprezinte un model în societate”.

Curtea de Apel a ținut cont și de vârsta victimei, care din acest motiv a fost „lipsită de posibilitatea de apărare”.

Prin sentința pronunțată la 14 noiembrie 2025, amenda penală a fost majorată de la 1.600 la 12.000 de lei. Daunele morale de 15.000 de lei au fost menținute.

Episcopia l-a sancționat cu o mustrare

După condamnarea definitivă, mai multe zeci de credincioși au decis să sesizeze Episcopia Ortodoxă a Oradiei. În decembrie 2025, trei localnici, printre care și un profesor de religie, au transmis un memoriu în care au cerut să fie luate măsuri împotriva preotului.

„Am cerut să se ia măsuri față de părintele Iacob. Nu am precizat ce măsură să se ia, dar am crezut că va primi o pedeapsă care să-l oblige să-și schimbe comportamentul. Preotul nostru este cunoscut pentru firea impulsivă și pentru agresivitate”, a declarat unul dintre enoriași.

Purtătorul de cuvânt al Episcopiei, preotul Andi Constantin Bacter, a confirmat că Dorel Claudiu Iacob a fost sancționat.

„În urma memoriului, a primit o mustrare scrisă. A fost chemat la Episcopie, a fost muștruluit și a spus că și-a înțeles lecția”, a explicat reprezentantul Episcopiei.

Mustrarea a fost consemnată în dosarul profesional al preotului, însă nu a avut alte consecințe. Potrivit localnicilor, sancțiunea nu a dus nici la schimbarea comportamentului acestuia.

„Nu ne punem rău cu el”

Enoriașii susțin că preotul nu a mai agresat fizic pe nimeni după condamnare, însă spun că ar continua să aibă un comportament agresiv verbal.

„Este în continuare agresiv. Nu a mai luat pe nimeni la bătaie, dar se răstește la oameni, ne jignește, vorbește urât, amenință”, a povestit un localnic.

Oamenii spun că, ani la rând, au evitat să se plângă din cauza poziției pe care o are preotul în comunitate.

„Știți cum e la țară. Omul se gândește: «E popa, nu ne punem rău cu el, că avem nevoie la o înmormântare, la o cununie, la un botez... Dacă mă cert cu preotul, după aceea ce fac?». Și fiecare a preferat să tacă”, a explicat un enoriaș.

Potrivit localnicilor, unii oameni au ajuns chiar să evite biserica.

„Sunt unii care nu mai vor să meargă la biserică, dar problema e preotul, nu Biserica. Vor un preot normal, care să vorbească frumos cu ei, să-i respecte și să își facă treaba. Vor alt preot”, a mai spus acesta.

Un nou memoriu, de această dată la Patriarhie

Pentru că situația nu s-ar fi schimbat după sancțiunea primită de la Episcopie, localnicii au trimis un nou memoriu, la sfârșitul lunii septembrie 2026. De această dată, sesizarea a fost adresată Patriarhiei Române. Enoriașii au cerut ca preotul să fie mutat din parohie și au reclamat din nou comportamentul acestuia.

Reprezentanții Episcopiei susțin că, de această dată, situația va fi tratată mai serios.

„Situația e critică. Urmează să avem zilele acestea o nouă ședință a Permanenței Eparhiale și se va declanșa o nouă cercetare disciplinară”, a declarat preotul Andi Bacter.

Contactat pentru a-și exprima punctul de vedere, Dorel Claudiu Iacob a refuzat să comenteze acuzațiile, motivând că nu are acordul Episcopiei.

„Poziția mea, în calitate de preot, nu pot s-o spun fără binecuvântarea Episcopiei și nu am așa ceva”, a declarat acesta.