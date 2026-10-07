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Proiect de lege: Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi sancționată doar cu amendă

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Senatoarea Victoria Stoiciu a depus la Senat un proiect de lege prin care deținerea de droguri pentru consum propriu ar urma să fie scoasă din sfera infracțiunilor și transformată în contravenție. Inițiativa este susținută de senatorii Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL). Proiectul este înregistrat la Senat sub numărul B544/2026 și se află în prezent în procedură legislativă.

Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi sancționată doar cu amendă.
Deținerea de droguri pentru consum propriu ar putea fi sancționată doar cu amendă. Foto: Shutterstock

Dacă va fi adoptată, măsura ar însemna că persoanele depistate cu droguri pentru consum propriu nu ar mai risca închisoarea pentru această faptă, ci o amendă contravențională. Potrivit proiectului prezentat de inițiatori, amenzile ar fi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei. Traficul de droguri ar rămâne în continuare infracțiune, iar substanțele ar rămâne ilegale.

Victoria Stoiciu susține că actuala politică antidrog concentrează prea multe resurse asupra consumatorilor și prea puține asupra traficanților.

„Ani la rând, România a transformat lupta împotriva drogurilor în lupta cu consumatorii. Cifrele o arată fără echivoc: în zece ani, condamnările consumatorilor au crescut de aproape șapte ori, iar pe cele pe trafic abia dacă le-am mișcat”, a declarat senatoarea.

Potrivit expunerii de motive citate de inițiatori, între 2016 și 2025 numărul condamnărilor definitive pentru deținerea de droguri în vederea consumului propriu a crescut de la 78 la 520. În aceeași perioadă, condamnările pentru trafic au crescut de la 672 la 873.

Inițiatorii mai susțin că, în 2024, pentru fiecare leu cheltuit pentru prevenirea și asistența consumatorilor au fost alocați aproximativ 51 de lei componentei polițienești.

Stoiciu afirmă că dezincriminarea nu ar echivala cu legalizarea drogurilor, ci cu schimbarea modului în care statul sancționează consumul propriu. Proiectul urmează să fie analizat și dezbătut în Parlament.

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