 SUA amenință partenerii economici ai Iranului cu sancțiuni. Washingtonul avertizează că poate „strânge lațul” asupra Teheranului | adevarul.ro
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SUA amenință partenerii economici ai Iranului cu sancțiuni. Washingtonul avertizează că poate „strânge lațul” asupra Teheranului

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Administrația Trump amenință că va extinde presiunea economică asupra Iranului și asupra țărilor și entităților care continuă să facă afaceri cu Teheranul, dar măsura prezentată de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, drept o posibilă „Zi Z economică” nu a fost încă declanșată.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent
Scott Bessent a anunțat că Statele Unite sunt pregătite să ia măsuri mai dure Foto: X

În schimb, Washingtonul le oferă partenerilor economici ai Iranului posibilitatea de a-și „remedia comportamentul”, fără să stabilească un termen până la care aceștia trebuie să rupă legăturile cu Teheranul. 

Potrivit Financial Times, Trezoreria americană a anunțat o serie de noi sancțiuni împotriva Iranului, însă principala noutate este ceea ce administrația Trump nu a făcut încă: nu a început o campanie extinsă împotriva altor țări și entități care fac afaceri cu Iranul.

Scott Bessent a anunțat că Statele Unite sunt pregătite să ia măsuri mai dure împotriva celor care continuă relațiile economice cu Teheranul, în pofida sancțiunilor americane existente.

Mesajul a fost prezentat ca un avertisment pentru partenerii economici ai Iranului. Bessent nu a oferit însă un calendar pentru aplicarea eventualelor sancțiuni suplimentare, scrie publicația.

„De ce aș vrea să arunc în aer sistemul financiar global?”

Potrivit jurnaliștilor FT, Bessent a recunoscut amploarea pe care ar putea să o aibă o astfel de operațiune.

Secretarul Trezoreriei a întrebat, în acest context, de ce ar vrea Statele Unite să „arunce în aer sistemul financiar global”, ceea ce ridică întrebări cu privire la cât de departe este dispusă administrația Trump să meargă.

Pentru moment, mesajul Washingtonului este că țările și companiile care au relații economice cu Iranul au posibilitatea să își schimbe comportamentul.

China, Emiratele Arabe Unite și Turcia, printre partenerii Iranului

Iranul are relații comerciale importante cu China, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Irak și Rusia.

Situația este complicată pentru administrația Trump deoarece unele dintre aceste țări au relații strânse cu Statele Unite. China este un important partener comercial al SUA, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Turcia sunt aliați ai Washingtonului.

Potrivit FT, Emiratele Arabe Unite au anunțat chiar săptămâna trecută că își întrerup comerțul cu Iranul.

În cazul celorlalte state, rămâne întrebarea cât de departe este pregătită administrația americană să meargă cu aplicarea amenințărilor sale.

De ce lansează Trump amenințarea acum

Potrivit analizei FT, administrația Trump se află într-o situație dificilă după aproximativ șase luni de război.

Președintele american a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite au distrus capacitățile militare ale Iranului, însă Teheranul nu a fost convins să facă marile concesii pe care Washingtonul le urmărește.

Reluarea atacurilor militare este considerată puțin probabil să fie o opțiune populară în Statele Unite, mai ales înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din această toamnă.

În acest context, presiunea economică reprezintă o altă cale prin care administrația Trump încearcă să determine Iranul să cedeze.

Economia Iranului este deja puternic afectată

Potrivit jurnaliștilor FT, Iranul resimte deja efectele sancțiunilor americane existente, iar economia țării se află într-o situație gravă.

Întrebarea este cât de multă presiune economică mai poate suporta țara înainte ca regimul de la Teheran să cedeze cererilor lui Donald Trump sau, într-o eventualitate mai radicală, să se prăbușească.

Jurnaliștii FT notează însă că regimul iranian este foarte concentrat asupra propriei supraviețuiri și că experții iranieni consultați de publicație consideră că autoritățile nu sunt deosebit de preocupate de amploarea suferinței economice a populației.

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