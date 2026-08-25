Iran anunță descoperirea unor noi rezerve uriașe de gaze naturale, în plin război din Orientul Mijlociu

Iranul a anunțat descoperirea unor rezerve de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaze naturale în provincia Fars, în sudul țării. Potrivit autorităților iraniene, mai mult de 160 de miliarde de metri cubi ar putea fi recuperați și exploatați.

Iran anunță descoperirea unor noi rezerve uriașe de gaze naturale. Foto: Arhivă

Descoperirea vine într-un moment dificil pentru sectorul energetic iranian, afectat de luni de zile de atacuri asupra infrastructurii de producție și transport, notează France 24.

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a anunțat duminică descoperirea noilor rezerve în sudul provinciei Fars, într-o declarație pentru televiziunea de stat.

Potrivit oficialului, este vorba despre gaze de tipul „sweet gas”, care conțin cantități foarte mici de hidrogen sulfurat, un gaz toxic. Această caracteristică ar permite costuri mai reduse de exploatare și dezvoltare a zăcământului.

Deși descoperirea reprezintă un potențial câștig important pentru Iran, noile rezerve nu vor putea fi exploatate imediat.

Potrivit Bloomberg, ar putea trece mai mulți ani până când noul zăcământ va începe să producă gaze.

Anunțul vine în contextul în care sectorul energetic iranian a fost grav afectat de războiul din Orientul Mijlociu. Atacurile americano-israeliene lansate la sfârșitul lunii februarie au vizat, printre altele, infrastructura energetică a Iranului, inclusiv instalații de producție a gazelor, depozite de petrol și rute de transport.