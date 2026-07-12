search
Duminică, 12 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Armata SUA spune că Strâmtoarea Ormuz nu este închisă, în ciuda anunțului Iranului. Trump: „Pentru noi, este deschisă”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Armata americană a transmis duminică, 12 iulie, că Strâmtoarea Ormuz este în continuare deschisă traficului internațional, deși Iranul a anunțat restricționarea accesului pe această rută maritimă strategică, pe fondul noii escaladări a tensiunilor din Golf.

CENTCOM precizează că strâmtoarea este deschisă. FOTO FB U.S. Central Command
CENTCOM precizează că strâmtoarea este deschisă. FOTO FB U.S. Central Command

Într-un mesaj publicat pe platformele Facebook și X, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că „Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internaţională”.

„Forțele armate ale SUA sunt poziționate și pregătite să asigure menținerea libertății de navigație, în ciuda agresiunilor nejustificate, a hărțuirii, a amenințărilor și a declarațiilor arbitrare din partea Iranului. Iranul nu controlează strâmtoarea. Traficul se desfășoară normal”, transmite CENTCOM.  

Donald Trump: „Pentru noi, este deschisă”

Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNN că traficul prin strâmtoare continuă să fie posibil, potrivit Agerpres.

„Pentru noi, (strâmtoarea) este deschisă”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump a explicat de ce atacurile recente au avut loc deși Washingtonul și Teheranul ajunseseră la un acord.

„Am avut un acord cu ei ieri. Cedau în toate privinţele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă”, a spus președintele american. El a adăugat că, drept răspuns, „i-am lovit foarte puternic aseară”.

Amintim că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Marina Gardienilor Revoluției a anunțat suspendarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz „până la noi ordine”.

Statele Unite au lansat duminică, 12 iulie, atacuri asupra a aproximativ 140 de obiective din Iran, ca răspuns la acțiunile forțelor iraniene împotriva navei comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Comandamentul Central al SUA.

Un marinar este dat dispărut

Autoritățile din Oman au anunțat că au salvat 23 de membri ai echipajului unei nave atacate în Strâmtoarea Ormuz și continuă căutările pentru găsirea unui marinar dispărut.

Potrivit Centrului de Securitate Maritimă din Oman, supraviețuitorii primesc îngrijiri medicale, în timp ce operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

SUA acuză Iranul de atacul asupra unei nave comerciale

CENTCOM susține că forțele iraniene au atacat nava-container GFS Galaxy, care naviga sub pavilion cipriot. Incidentul ar fi declanșat represaliile militare americane.

Conform agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, atacul s-a produs la aproximativ 17 kilometri est de Peninsula Musandam, aparținând Omanului. În urma loviturii a izbucnit un incendiu la bord, iar echipajul a fost nevoit să abandoneze nava cu ajutorul unei bărci de salvare.

De cealaltă parte, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au atacat două nave în Strâmtoarea Ormuz, fără a le identifica. Autoritățile iraniene au susținut că una dintre nave naviga pe o „rută neautorizată

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un oraș european sufocat de turiști interzice accesul cu mașina în centrul vechi pe timpul verii. Ce amenzi riscă șoferii
digi24.ro
image
Cum a reușit o tânără să strângă 18.000 de lire în 7 luni. Secretul era în propriul dulap: „M-a trezit la realitate”
stirileprotv.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a reacționat după apariția Simonei Halep alături Dorin Mateiu la Wimbledon. Ce mesaj a avut pentru fosta jucătoare de tenis
gandul.ro
image
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
mediafax.ro
image
Mărturie sfâşietoare a colegului de curse al lui Adrian Rus: „În competiţia adevărată pui totul pe tavă, chiar şi viaţa!”
fanatik.ro
image
Roxana Dinu, profesoara care a descoperit-o pe Carina Giorgiu, prima româncă admisă în corpul de balet al Operei din Paris: „Încă de la primele lecții am remarcat un talent aparte”
libertatea.ro
image
Tensiuni maxime. Americanii au lovit 140 de ținte din Iran. Teheranul atacă Bahrainul, Iordania, Qatarul, Omanul și Kuweitul
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026
digisport.ro
image
Vichi Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au căsătorit religios. Rochia de mireasă a actriței a furat toate privirile
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
observatornews.ro
image
Alexandru Nițu a fost dat dispărut pe 28 iunie 2026. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
cancan.ro
image
Top 10 pensii în România. Judecătorii primesc 25.400 lei. Militarii - 5.800. Oamenii obișnuiți au 2.820 lei
newsweek.ro
image
Cum a numit-o fiul lui Ion Țiriac pe Simona Halep după apariția alături de Dorin Mateiu
prosport.ro
image
Se poate face succesiune doar pentru un teren? Ce trebuie să știe moștenitorii înainte de a merge la notar
playtech.ro
image
Cauza accidentului în care a murit motociclistul Adrian Rus la Brno! Poliția a intrat pe fir
fanatik.ro
image
Front comun împotriva ambasadorului Germaniei. Politicieni de pe ambele maluri ale Prutului taxează „aroganța” lui Hubert Knirsch. "Nu vă atingeți de identitatea noastră, herr!"
ziare.com
image
FOTO Alexandru Țiriac a văzut lângă cine a stat Simona Halep la Wimbledon și i-a transmis doar DOUĂ cuvinte
digisport.ro
image
Bianca Drăgușanu s-a operat din nou. Vedeta a apărut cu capul bandajat: „Am făcut-o și pe asta!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum. Furtună puternică la slujbă, a plâns cerul pentru el. Imagini IMPRESIONANTE de la înmormântare! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă de la BNR. Nu folosiți aceste bancnote
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Tragedie în televiziune. O vedetă TV a fost găsită moartă la o zi după ce producătorii au încercat disperați să o contacteze: „Trebuia să participe la emisiunea de miercuri după-amiază”
actualitate.net
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale
click.ro
image
Rezultate LOTO, 12 iulie 2026. Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale ale Verii
click.ro
image
Ion Țiriac Jr., reacție fără precedent după ce Simona Halep s-a afișat cu iubitul afacerist la Wimbledon: „Ai reușit!”
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a scris Ann Widdecombe în ultimele minute de viață. Mesajele fostei deputate au fost făcute publice
image
La ce intervenție estetică a apelat Alina Laufer. Cum se simte vedeta la două luni de la moartea mamei sale

OK! Magazine

image
Lady in red! Kate Middleton a atras toate privirile la Wimbledon într-o rochie roșie cu o croială atipică pentru ea

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime