Armata SUA spune că Strâmtoarea Ormuz nu este închisă, în ciuda anunțului Iranului. Trump: „Pentru noi, este deschisă”

Armata americană a transmis duminică, 12 iulie, că Strâmtoarea Ormuz este în continuare deschisă traficului internațional, deși Iranul a anunțat restricționarea accesului pe această rută maritimă strategică, pe fondul noii escaladări a tensiunilor din Golf.

Într-un mesaj publicat pe platformele Facebook și X, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că „Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internaţională”.

„Forțele armate ale SUA sunt poziționate și pregătite să asigure menținerea libertății de navigație, în ciuda agresiunilor nejustificate, a hărțuirii, a amenințărilor și a declarațiilor arbitrare din partea Iranului. Iranul nu controlează strâmtoarea. Traficul se desfășoară normal”, transmite CENTCOM.

Donald Trump: „Pentru noi, este deschisă”

Președintele american Donald Trump a declarat pentru CNN că traficul prin strâmtoare continuă să fie posibil, potrivit Agerpres.

„Pentru noi, (strâmtoarea) este deschisă”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump a explicat de ce atacurile recente au avut loc deși Washingtonul și Teheranul ajunseseră la un acord.

„Am avut un acord cu ei ieri. Cedau în toate privinţele, iar apoi, brusc, două ore mai târziu, au lovit o navă cu o dronă”, a spus președintele american. El a adăugat că, drept răspuns, „i-am lovit foarte puternic aseară”.

Amintim că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Marina Gardienilor Revoluției a anunțat suspendarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz „până la noi ordine”.

Statele Unite au lansat duminică, 12 iulie, atacuri asupra a aproximativ 140 de obiective din Iran, ca răspuns la acțiunile forțelor iraniene împotriva navei comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Comandamentul Central al SUA.

Un marinar este dat dispărut

Autoritățile din Oman au anunțat că au salvat 23 de membri ai echipajului unei nave atacate în Strâmtoarea Ormuz și continuă căutările pentru găsirea unui marinar dispărut.

Potrivit Centrului de Securitate Maritimă din Oman, supraviețuitorii primesc îngrijiri medicale, în timp ce operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

SUA acuză Iranul de atacul asupra unei nave comerciale

CENTCOM susține că forțele iraniene au atacat nava-container GFS Galaxy, care naviga sub pavilion cipriot. Incidentul ar fi declanșat represaliile militare americane.

Conform agenției britanice de securitate maritimă UKMTO, atacul s-a produs la aproximativ 17 kilometri est de Peninsula Musandam, aparținând Omanului. În urma loviturii a izbucnit un incendiu la bord, iar echipajul a fost nevoit să abandoneze nava cu ajutorul unei bărci de salvare.

De cealaltă parte, Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au atacat două nave în Strâmtoarea Ormuz, fără a le identifica. Autoritățile iraniene au susținut că una dintre nave naviga pe o „rută neautorizată”