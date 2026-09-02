Moneda iraniană se prăbușește la un nou minim istoric. Dolarul a trecut de 2,1 milioane de riali

Moneda Iranului a coborât miercuri la un nou minim istoric pe piața liberă din Teheran. Dolarul american a depășit pragul de 2,1 milioane de riali, în timp ce euro a urcat la 2,55 milioane de riali. În paralel, prețul aurului a înregistrat o creștere puternică.

Rialul iranian se prăbușește la un nou minim istoric. Foto: EPA-EFE

Rialul a pierdut aproximativ 60% din valoare în raport cu dolarul de la începutul anului iranian, în luna martie. La acel moment, un dolar putea fi cumpărat cu aproximativ 1,35 milioane de riali, relatează Euronews.

Și celelalte valute importante au atins niveluri record. Lira sterlină a ajuns la aproape 2,976 milioane de riali, în timp ce dirhamul din Emiratele Arabe Unite, utilizat ca reper pe piețele regionale pentru cursul rialului, a trecut pentru prima dată de 600.000 de riali.

Aurul, refugiu pentru iranieni

Prăbușirea monedei naționale a fost însoțită de o scumpire accentuată a aurului, considerat de mulți iranieni o modalitate de a-și proteja economiile.

Un gram de aur de 18 carate a depășit 225,7 milioane de riali, iar moneda de aur Imami, utilizată frecvent în Iran ca formă de conservare a valorii banilor, a ajuns la aproximativ 2,26 miliarde de riali.

Deprecierea rialului s-a accelerat după ce Statele Unite au impus, în luna iulie, o blocadă navală asupra porturilor iraniene, pe fondul destrămării unui armistițiu de scurtă durată.

Presiunile asupra economiei iraniene s-au acumulat însă încă din 28 februarie, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au declanșat conflictul ce a intrat acum în a șaptea lună.

Două cursuri de schimb în Iran

Iranul are în prezent două cursuri de schimb. Rata oficială este stabilită de Banca Centrală și este utilizată pentru operațiunile statului și pentru importurile subvenționate de produse esențiale.

Pentru populație și pentru companii, însă, este relevant în principal cursul de pe piața liberă, care a ajuns să fie de peste două ori mai ridicat decât cel oficial.

Situația s-a agravat pe măsură ce Statele Unite au intensificat sancțiunile și presiunile economice asupra Teheranului. Trezoreria americană a restricționat accesul Iranului la mai multe bănci regionale, afectând una dintre principalele căi prin care țara obținea valută și efectua plăți pentru importuri.

Iranul lansează o campanie împotriva corupţiei în faţa prăbuşirii monedei naţionale

Blocada navală a afectat suplimentar comerțul și veniturile provenite din exporturile de petrol, punând o presiune și mai mare asupra economiei.

Banca Centrală promite două miliarde de dolari pentru stabilizarea rialului

Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, a declarat că instituția este pregătită să injecteze două miliarde de dolari pe piața valutară pentru a limita deprecierea rialului.

Hemmati susține că recentele fluctuații sunt alimentate în special de factori psihologici, și nu de o deteriorare fundamentală a economiei.

„Agitația creată pe piața valutară se va calma, iar creșterea recentă a cursului de schimb este determinată mai mult de factori psihologici decât de factori economici reali”, a spus guvernatorul.

El a admis, totodată, că inflația și scumpirile afectează tot mai puternic populația.

„Deși inflația și creșterea prețurilor au pus o presiune puternică asupra traiului de zi cu zi al oamenilor, iar aceste dificultăți sunt resimțite, Banca Centrală a reușit să țină sub control accelerarea inflației prin instrumente monetare, de supraveghere și prudențiale”, a declarat Hemmati.

Guvernatorul a respins și informațiile venite de la Washington potrivit cărora Iranul ar fi rămas fără acces la rezervele sale financiare.

„Aceste afirmații sunt complet lipsite de fundament. Rezervele nu au fost înghețate, iar Banca Centrală are acces la resurse stabile, precum și la mai multe surse de venituri din petrol și din alte sectoare”, a spus el.

Potrivit lui Hemmati, de la începutul lunii martie, Iranul a alocat peste 18 miliarde de dolari pentru importuri de alimente și alte produse esențiale, medicamente, furaje și materii prime. Guvernatorul nu a prezentat însă detalii suplimentare pentru a susține această valoare.

Prăbușirea rialului reduce puterea de cumpărare

Efectele deprecierii monedei sunt resimțite direct de populație. Iranul avea deja o inflație ridicată înainte de izbucnirea războiului, iar pierderea suplimentară de valoare a rialului a dus la creșterea costurilor pentru produsele importate, materiile prime și energie.

Pentru iranienii care și-au păstrat economiile în moneda națională, puterea de cumpărare s-a diminuat considerabil în mai puțin de șase luni. În acest context, aurul și valutele puternice au devenit alternative importante pentru cei care își permit să-și protejeze economiile.

Oficial, moneda Iranului este rialul, însă în viața de zi cu zi este folosit în principal tomanul, care echivalează cu 10 riali. Prețurile din magazine, restaurante și anunțurile imobiliare sunt afișate, de regulă, în tomani.

La cursul de miercuri de pe piața liberă, un dolar valora aproximativ 220.000 de tomani.

Autoritățile iraniene au anunțat încă din 2020 că intenționează să transforme tomanul în moneda oficială și să elimine patru zerouri din actuala unitate monetară. Reforma nu a fost însă pusă în aplicare în totalitate.