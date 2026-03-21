Iranul oferă ajutor Japoniei pentru navigarea sigură prin Strâmtoarea Ormuz: „Accesul este restricționat doar inamicilor”

Iranul este dispus să sprijine navele japoneze să traverseze Strâmtoarea Ormuz, calea maritimă esențială pentru transportul petrolului din Orientul Mijlociu, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu pentru agenția japoneză Kyodo, publicat sâmbătă și citat de AFP.

Japonia depinde în mare măsură de petrolul importat din Orientul Mijlociu, iar cea mai mare parte a acestuia tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Recent, Iranul a blocat practic accesul ca reacție la atacurile efectuate de Israel și SUA, forțând țările dependente de această rută să caute alternative și să folosească rezervele strategice de combustibil.

„Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă”, a precizat Araghchi într-un interviu telefonic acordat vineri agenției Kyodo, potrivit Agerpres.

El a subliniat că accesul este restricționat doar navelor „aparținând inamicilor noștri, țările care ne atacă”. În schimb, navele altor state pot traversa fără probleme. „Aceste țări trebuie doar să contacteze Iranul pentru a discuta modalitățile de trecere, astfel încât să se facă în condiții de siguranță”, a adăugat șeful diplomației iraniene, citat dintr-o transcriere completă în persană publicată pe contul său de Telegram.

Japonia, a patra economie a lumii, este al cincilea cel mai mare importator de petrol, iar 95% din necesarul său provine din Orientul Mijlociu, 70% din acesta trecând prin Strâmtoarea Ormuz. Pentru a-și asigura aprovizionarea, Tokyo a anunțat luni că va folosi rezervele strategice de petrol, care pot acoperi consumul intern timp de 254 de zile.

În paralel, membrii Agenției Internaționale a Energiei au convenit, pe 11 martie, să utilizeze stocurile proprii de petrol pentru a tempera creșterea prețurilor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, cea mai amplă operațiune de acest fel realizată vreodată.