Video Cum și-a construit Radu Mazăre resortul de 1,5 milioane de euro din Madagascar: O provocare mai mare decât cele trei mandate din Constanța

Fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a povestit cum și-a refăcut viața după închisoare și cum a ajuns să își construiască un resort la mii de kilometri de România, în Madagascar.

Radu Mazăre și-a făcut resort în Madagascar FOTO captură video

Fostul primar al Constanței a fost eliberat condiționat, în 2024, pe 27 mai, după cinci ani petrecuți în închisoare. Odată eliberat, el a ales să se întoarcă în Madagascar.

„Prima oară am venit aici în 2011, ca atare sunt vreo 15 ani de când am venit. Eram pasionat  să fac kitesurf. Am stat într-un golf alăturat. La un moment dat, cel la care stăteam, un francez cu care am și rămas în relații bune, îmi spunea că vrea să facă niște bungalouri în zonă. În timp ce făceam kitesurf pe ocean, am descoperit golful în care sunt eu acum. Am văzut că era eminamente pustiu, era un fel de semijunglă pe uscat. Am intrat pe uscat cu maceta să văd și zic: „ia mai bine să fac eu aici, decât să cumpăr de la cel care îmi făcuse oferta”, a povestit Radu Mazăre într-un podcast.

El a dezvăluit că finalizarea proiectului a fost, însă, mai dificilă decât orice situație pe care a întâlnit-o în cei 15 ani petrecuți la cârma primăriei Constanța.

„Din două-trei bungalouri, am ajuns să facem un resort de patru stele. Sigur, a implicat extraordinar de multă muncă. A trebuit să defrișăm, nu găsești materiale de construcții. Oamenii care sunt, mulți dintre ei, sunt muncitori, dar nu au niciun fel de cunoștințe”, a precizat Radu Mazăre.

Fostul edil a vorbit și despre problemele cu care s-a confruntat în timp ce își ridica resortul.

„Noi venim din niște țări, să le spunem dezvoltate. Dacă vrei să construiești ceva, faci un contract cu o companie care îți face parte electrică, alta îți face partea de instalații, îi spui ce vrei, ți-o face, ai plătit, ți-a livrat produsul în conformitate cu standardele, cu normele. Aici nu există așa ceva. Toți spun că „da”, știu să facă. Am luat firma asta să-mi facă instalații, funcționează trei zile după care s-a stricat. De ce? Pentru că de fapt nu se pricep la nimic. Și atunci a fost greu de făcut fără utilaje, fără materiale. O mare provocare. Pot să vă spun că a fost o provocare mai mare decât primăria pe care am gestionat-o 15 ani de zile”, a adăugat Radu Mazăre.

Resortul lui Radu Mazăre include 16 bungalowuri amplasate pe o suprafață de 1,8 hectare, teren pe care fostul primar al Constanței l-a concesionat pentru 99 de ani de la un trib local. El ar fi plătit un euro pe metru pătrat, potrivit datelor din declarația sa de avere.

Investiția inițială a fost de 1,3 milioane de euro, însă dezvoltarea ulterioară, inclusiv construirea unei piscine, a unei săli de forță și a unui restaurant, a ridicat costurile la peste 1,5 milioane de euro.

Radu Mazăre a fost printre primii „fugari" ai României. Condamnat definitiv în februarie 2019, el a plecat înainte de pronunţarea sentinţei, stabilindu-se în Madagascar, unde a investit într-un complex turistic. A fost extrădat şi adus în ţară în mai 2019, fiind apoi încarcerat. Fostul edil a explicat că anii de detenție l-au determinat să se concentreze exclusiv pe familie și pe liniștea personală, departe de agitația din țară.

Dosarul în care Mazăre a primit nouă ani închisoare se referă la retrocedarea frauduloasă a unor mari suprafeţe de teren intravilan din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză, prejudiciul fiind de 114 milioane euro, care nu a fost recuperat.

Judecătorii Instanţei Supreme l-au condamnat, în mai 2019, pe fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, la 9 ani şi 10 luni de închisoare cu executare, în dosarul „Polaris”. Ulterior, în mai 2024, el a fost eliberat.

În timp ce Radu Mazăre își dezvoltă afacerile în rândul hotelierilor de top din Madagascar, trecutul politic din țară continuă să îi aducă procese. În februarie 2026, Curtea de Apel Constanța a admis o sesizare a Agenției Naționale de Integritate (ANI) și a dispus confiscarea sumelor de 137.570 de euro și 143.818 lei (aproximativ 160.000 de euro în total) din averea fostului edil, considerate ca fiind dobândite cu caracter nejustificat.

Judecătorii au constatat că o serie de depuneri de numerar și transferuri bancare făcute de diverse persoane în conturile fostului primar nu au avut la bază niciun temei juridic sau contract. Mai mult, instanța a subliniat că suma de 95.000 de euro din acest total reprezintă o parte dintr-o mită de 175.000 de euro.

Radu Mazăre nu s-a prezentat în instanță și nu a depus probe pentru a justifica proveniența banilor, citația fiindu-i lăsată în cutia poștală la o adresă din București.

