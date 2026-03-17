Prețul petrolului Brent a trecut de 102 dolari/baril după ce Trump a declarat că aliații NATO ezită să se implice în securizarea Strâmtorii Ormuz

Cotațiile petrolului au continuat să urce marți, 17 martie, pe fondul temerilor legate de capacitatea Statelor Unite de a forma o coaliție internațională care să protejeze transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 2,7%.

Petrolul Brent a depășit pragul de 102 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american WTI s-a apropiat de 96 de dolari, potrivit News.ro.

Creșterea vine după ce președintele Donald Trump a declarat că aliații NATO ezită să se implice în operațiunile de securizare a rutelor maritime, în contextul tensiunilor cu Iranul.

Deși Washingtonul a cerut sprijin internațional, reacțiile au fost limitate, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut semnificativ pe fondul atacurilor iraniene.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii, a înregistrat în 2025 un flux de aproximativ 13 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă aproape o treime din transporturile maritime globale de țiței.

Amploarea situației din Strâmtoarea Ormuz face dificilă identificarea unei soluții rapide

Analiștii atrag atenția că perturbările actuale sunt printre cele mai severe din ultimele decenii.

„Amploarea perturbării livrărilor de petrol face dificilă identificarea unei soluţii adecvate pentru piaţă”, a avertizat Warren Patterson, responsabil de strategia pentru materii prime la ING.

Deși SUA au discutat opțiuni precum garanții de asigurare sau escortarea navelor comerciale, niciuna dintre măsuri nu a fost implementată până acum. În plus, escortarea militară ar putea expune navele la atacuri, ceea ce complică decizia Washingtonului.