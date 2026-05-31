Premierul polonez Donald Tusk cere NATO și UE să trateze cu seriozitate amenințările lui Dmitri Medvedev. „Tot mai multe provocări rusești”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a lansat un avertisment către partenerii din Uniunea Europeană și NATO, cerându-le să nu minimalizeze declarațiile agresive venite din partea oficialilor ruși, chiar dacă acestea par, la prima vedere, simple provocări propagandistice.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, liderul de la Varșovia a reacționat la recentele afirmații ale lui Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și unul dintre cei mai vocali reprezentanți ai discursului radical promovat de Kremlin.

„Polonia, statele baltice, iar acum România. Numărul provocărilor rusești este în continuă creștere. Ieri, fostul președinte al Rusiei, Medvedev, a declarat că somnul liniștit al cetățenilor europeni s-a încheiat. Toți membrii NATO trebuie, în sfârșit, să înceapă să trateze cu maximă seriozitate aceste fapte și aceste declarații”, a transmis Tusk.

Mesajul amenințător al lui Medvedev

Reacția premierului polonez vine după ce Medvedev a comentat incidentul în care o dronă a lovit o clădire rezidențială din România. În mesajul publicat pe Telegram, oficialul rus a acuzat statele europene că sprijină Ucraina și a sugerat că astfel de incidente s-ar putea repeta.

Potrivit acestuia, cetățenii Uniunii Europene ar trebui să se obișnuiască cu ideea că războiul le poate afecta direct viața de zi cu zi. Medvedev a afirmat că locuitorii statelor care susțin militar Ucraina nu ar trebui să se aștepte la „nopți liniștite”, făcând referire inclusiv la zonele în care sunt produse drone sau alte echipamente destinate armatei ucrainene.

„Vocea neoficială” a Kremlinului

Deși nu mai ocupă una dintre funcțiile-cheie ale puterii executive de la Moscova, Medvedev este considerat de numeroși analiști un purtător al mesajelor pe care Kremlinul preferă să le transmită indirect. În ultimii ani, oficialul rus s-a remarcat prin declarații extrem de agresive la adresa Occidentului, a Ucrainei și a liderilor NATO.

Din acest motiv, avertismentele sale sunt privite în multe capitale occidentale nu doar ca simple ieșiri propagandistice, ci și ca indicii privind direcția discursului strategic al Moscovei.

Mesajul transmis de Donald Tusk reflectă îngrijorarea tot mai mare a statelor aflate pe flancul estic al NATO, care consideră că Rusia își intensifică presiunile psihologice și campaniile de intimidare pe fondul războiului din Ucraina.

Schimb de replici între Medvedev și Trump

Nu este pentru prima dată când declarațiile lui Medvedev provoacă reacții internaționale. Recent, președintele american Donald Trump i-a transmis un avertisment public oficialului rus, afirmând că acesta „intră pe un teren foarte periculos”.

Schimbul de replici a avut loc după ce Medvedev l-a ironizat pe liderul de la Casa Albă și i-a recomandat să se concentreze asupra problemelor interne ale Statelor Unite. Comentariile oficialului rus au fost interpretate de o parte a presei și a analiștilor drept o nouă aluzie la posibilitatea utilizării armelor nucleare, temă pe care acesta a invocat-o în repetate rânduri de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

În contextul escaladării retoricii de la Moscova, liderii europeni avertizează că amenințările verbale ale Kremlinului nu mai pot fi privite exclusiv ca exerciții de propagandă, ci trebuie analizate și prin prisma riscurilor de securitate pe care le generează pentru întreaga regiune.