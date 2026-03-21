20 de țări, inclusiv România, condamnă atacurile în Strâmtoarea Ormuz și cer Iranului dezescaladarea situației

Aproape 20 de ţări, printre care şi România, Emiratele Arabe Unite (EAU), Marea Britanie, Franţa, Canada şi Japonia, au condamnat sâmbătă - într-o declaraţie comună - situaţia critică din Strâmtoarea Ormuz şi au solicitat Iranului o dezescaladare a conflictului, declarându-se „pregătite să contribuie la eforturile" necesare pentru redeschiderea strâmtorii, blocată de facto de Iran de la începutul războiului declanşat prin ofensiva americano-israeliană, relatează AFP şi EFE.

„Condamnăm în termenii cei mai energici recentele atacuri ale Iranului împotriva navelor comerciale neînarmate în Golf, atacurile împotriva infrastructurilor civile, inclusiv a instalaţiilor petroliere şi de gaze, precum şi închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forţele navale iraniene", se menționează în document, potrivit celor două agenții, citate de Agerpres.

În aceeași declarație comună, țările semnatare își exprimă „profunda îngrijorare faţă de agravarea conflictului. Facem apel către Iran să înceteze imediat ameninţările, amplasarea de mine, atacurile cu drone şi rachete, precum şi alte încercări de a bloca transportul maritim comercial prin strâmtoare, precum şi să respecte Rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU".

„Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate colțurile lumii”

Semnatarii fac apel la reducerea escaladării conflictului şi la evitarea acţiunilor care ar putea pune în pericol navigaţia internaţională, precum şi la respectarea dreptului internațional şi a libertăţii tranzitului maritim.

Documentul reaminteşte că libertatea de navigaţie este un principiu fundamental al dreptului internaţional și subliniază că „efectele acţiunilor Iranului vor fi resimţite de oameni din toate colţurile lumii, în special de cei mai vulnerabili".

Țările semnatare solicită „un moratoriu imediat şi total asupra atacurilor împotriva infrastructurilor civile, inclusiv a instalaţiilor petroliere şi de gaze".

În plus, aceştia îşi exprimă disponibilitatea de a contribui la eforturile pentru garantarea tranzitului în condiţii de siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz şi salută decizia Agenţiei Internaţionale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol.

„Vom lua, de asemenea, alte măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite ţări producătoare în vederea creşterii producţiei", afirmă aceştia.

Declaraţia, semnată în total de circa 20 de ţări, este făcută publică chiar în ziua în care forţele armate ale SUA au anunţat că au slăbit capacitatea Iranului de a „ameninţa libertatea de navigaţie" în Strâmtoarea Ormuz, după ce au atacat săptămâna aceasta un arsenal subteran de armament situat de-a lungul coastei Republicii islamice.

Germania, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Republica Cehă, România, Lituania, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Australia şi Bahrain sunt alte ţări care au semnat declaraţia, notează AFP.