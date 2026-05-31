AIEA cere acces în sala turbinelor de la Centrala Nucleară Zaporojie după acuzațiile Rusiei privind un atac cu dronă

Război în Ucraina
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) solicită acces în sala turbinelor de la Centrala Nucleară Zaporojie, după ce administrația instalată de Rusia în teritoriul ocupat a anunțat că o dronă ar fi lovit una dintre clădirile complexului nuclear.

Centrala Nucleară de la Zaporojie/FOTO:Profimedia
Potrivit unui comunicat al AIEA, reprezentanții centralei aflate sub controlul forțelor ruse au informat agenția despre un incident produs pe teritoriul obiectivului. Administrația de ocupație susține că o dronă ar fi lovit clădirea sălii turbinelor, provocând o gaură în peretele acesteia.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a exprimat îngrijorarea față de informațiile privind incidentul. Agenția avertizează că orice atac asupra sau dinspre centrala nucleară contravine atât celor șapte principii fundamentale de securitate nucleară în condiții de război, cât și celor cinci principii speciale stabilite pentru protejarea Centralei Zaporojie.

Misiunea permanentă a AIEA prezentă la centrală a cerut acces în zona afectată pentru a efectua o inspecție la fața locului. Până în prezent, solicitarea nu a fost aprobată. În aceste condiții, experții internaționali precizează că nu pot confirma nici producerea incidentului, nici amploarea eventualelor pagube.

Reprezentanții agenției au subliniat că acesta ar putea fi primul raport privind un presupus atac cu dronă în interiorul perimetrului centralei de la incidentul similar semnalat în aprilie 2024.

AIEA a anunțat că va oferi informații suplimentare după ce inspectorii săi vor avea acces la obiectiv și vor putea efectua verificări independente.

Rusia acuză Ucraina, Kievul respinge acuzațiile

Cu o zi înainte, corporația nucleară rusă Rosatom a afirmat că o dronă ucraineană ar fi atacat sala mașinilor aferentă Unității Energetice nr. 6 a Centralei Nucleare Zaporojie. Moscova nu a prezentat însă dovezi care să susțină acuzațiile.

Forțele de Apărare din Sudul Ucrainei au respins categoric afirmațiile și le-au calificat drept o nouă provocare informațională menită să distragă atenția de la dificultățile întâmpinate de armata rusă pe front.

Militarii ucraineni susțin că scenariul prezentat de partea rusă nu rezistă unei verificări tehnice elementare. Potrivit acestora, centrala se află la aproximativ 50 de kilometri de linia activă a frontului, iar cel mai apropiat oraș aflat sub control ucrainean, Nikopol, este situat la peste 10 kilometri distanță, pe malul opus al fostului lac de acumulare Kahovka.

Comandamentul ucrainean afirmă că forțele sale nu dispun de drone cu fibră optică și rază de acțiune suficientă pentru a ajunge la centrală și nici de aparate capabile să transporte încărcăturile explozive descrise de partea rusă. În plus, zona centralei este înconjurată de sisteme de protecție și ecrane de fum instalate de armata rusă, ceea ce ar face dificilă pătrunderea neobservată a unei drone.

Acuzații de „terorism nuclear”

Autoritățile militare de la Kiev au invocat prevederile Protocolului adițional I la Convențiile de la Geneva, care interzic atacurile asupra centralelor nucleare. Potrivit acestora, registrele operaționale arată că în sectorul respectiv nu au avut loc acțiuni de luptă în perioada în care Rusia susține că s-ar fi produs atacul.

În schimb, Ucraina acuză Moscova că practică „terorism nuclear” încă din martie 2022, când trupele ruse au ocupat prin forță cea mai mare centrală nucleară din Europa. Oficialii ucraineni susțin că Rusia a transformat infrastructura civilă într-un obiectiv militar, amplasând în apropiere armament greu, sisteme de război electronic și personal militar.

Tensiunile din jurul centralei se amplifică pe fondul problemelor repetate legate de alimentarea cu energie și comunicațiile. Recent, directorul AIEA, Rafael Grossi, a anunțat că Centrala Nucleară Zaporojie a traversat cea mai lungă întrerupere totală a comunicațiilor de la începutul invaziei ruse la scară largă, conexiunile la internet și telefonie fixă fiind indisponibile timp de 12 ore.

Agenția internațională avertizează constant că întreruperile de energie electrică, instabilitatea rețelelor externe și diminuarea rezervelor de combustibil pentru sistemele de răcire de urgență reprezintă riscuri majore pentru siguranța instalației nucleare aflate sub ocupație rusă.

În noaptea precedentă incidentului reclamat de Moscova, centrala a rămas complet fără alimentare cu energie electrică. A fost al 16-lea astfel de episod înregistrat de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

