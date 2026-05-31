Tratament împotriva cancerului cu rezultate fără precedent: injecția care poate elimina complet tumorile

Un studiu clinic internațional a arătat rezultate „fără precedent”, după ce o injecție cu acțiune triplă împotriva cancerului a reușit să reducă semnificativ sau chiar să elimine complet tumorile la unii pacienți, în doar câteva săptămâni.

În cadrul unui studiu internațional desfășurat în 11 țări, injecția a fost administrată pacienților ale căror cancer se extinsese sau reapăruse și care nu mai răspundeau la alte tratamente, scrie The Guardian.

Tratamentul, numit amivantamab, a redus dimensiunea tumorilor la peste o treime dintre pacienți, iar schimbări spectaculoase au fost observate în doar câteva săptămâni. În cazul a 15 pacienți, medicii au constatat că medicamentul a eliminat complet tumorile.

„Acestea sunt răspunsuri terapeutice de o eficiență fără precedent la pacienți a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie”, a declarat Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra (ICR).

Harrington, care este și medic oncolog consultant la Royal Marsden NHS Foundation Trust, a adăugat: „Acest tratament are potențialul de a ajuta multe mii de pacienți în fiecare an.”

Rezultatele vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul celei mai mari conferințe mondiale dedicate cancerului — reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (Asco).

Rezultatele studiului

În cadrul studiului, 102 pacienți diagnosticați cu cancer de cap și gât, al șaselea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial, au primit injecția. Tumorile s-au micșorat sau au dispărut complet la 43 dintre aceștia, inclusiv în cazul a 28 de pacienți la care tumorile s-au redus semnificativ și alți 15 la care au fost eliminate complet.

Cercetătorii au precizat că injecția a avut rezultate similare și în cazul pacienților cu cancer pulmonar. Amivantamab, dezvoltat de Johnson & Johnson, este evaluat în prezent în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar și pentru cancer colorectal, cerebral și gastric.

Cum funcționează tratamentul

Tratamentul inteligent acționează asupra cancerului în trei moduri. Blochează atât EGFR (receptorul factorului de creștere epidermică), o proteină care ajută tumorile să crească, cât și MET, o cale folosită frecvent de celulele canceroase pentru a evita efectele tratamentului. În același timp, stimulează sistemul imunitar să atace tumora.

Unul dintre primii pacienți care au beneficiat de tratament a fost Carl Walsh, în vârstă de 56 de ani, diagnosticat cu cancer la limbă în mai 2024 și inclus în studiul OrigAMI-4, desfășurat la Royal Marsden, în iulie 2025.

„Inițial, am fost tratat atât cu chimioterapie, cât și cu imunoterapie, însă, din păcate, acestea nu au avut succes”, a spus el. „În acel moment, mi s-a recomandat să particip la studiul OrigAMI-4. Acum sunt la al 17-lea ciclu de tratament și sunt foarte mulțumit de evoluția de până acum.”

Spre deosebire de multe tratamente oncologice, amivantamab este administrat printr-o mică injecție sub piele, nu prin perfuzie intravenoasă, ceea ce face tratamentul mai rapid și mai comod pentru pacienți și mult mai ușor de administrat în regim ambulatoriu.

Majoritatea efectelor adverse ale tratamentului, administrat o dată la trei săptămâni, au fost ușoare până la moderate, iar mai puțin de unul din zece pacienți a fost nevoit să întrerupă terapia.

Walsh, din Birmingham, a declarat: „Acum simt că pot duce o viață normală. Înainte de a începe studiul, îmi era greu să vorbesc corect și aveam dificultăți în a mânca din cauza inflamației și durerii. De când am început tratamentul, umflătura s-a redus considerabil, iar durerile s-au diminuat mult. De asemenea, nu mai am aceleași efecte adverse care îmi afectau viața în timpul chimioterapiei.”

El a adăugat: „În cele mai grele momente mă hrăneam cu supă, budincă de orez, conserve de ravioli și spaghete și foarte, foarte multe omlete, toate completate de trei băuturi nutritive prescrise pe zi. Am slăbit destul de mult. După doar două cicluri de tratament, alimentația mea a început să revină la normal, iar după șase luni mâncam din nou fără restricții. Lucrul de care m-am bucurat cel mai mult a fost prima friptură mare. Vorbirea mi-a revenit complet la normal, iar la muncă pot vorbi din nou la căști fără probleme.”

Pacienți cu forme greu de tratat

Cercetătorii au subliniat și faptul că studiul s-a concentrat pe persoane cu cancere de cap și gât care nu includeau rezultat pozitiv la HPV (virusul papiloma uman). Acest aspect este deosebit de important, au explicat ei, deoarece cancerele de cap și gât care nu sunt cauzate de HPV sunt, de regulă, mai greu de tratat, ceea ce face ca progresul în această categorie de pacienți să fie esențial.

Pacienții tratați cu amivantamab au avut o durată medie de supraviețuire de 12,5 luni după începerea tratamentului, în ciuda faptului că sufereau de o formă de cancer cu prognostic foarte rezervat, în condițiile în care terapiile standard nu mai funcționau.

Profesorul Kristian Helin, director executiv al ICR, a declarat: „Acest studiu demonstrează cum dezvoltarea unor noi tratamente prin cercetare riguroasă în domeniul cancerului poate conduce la progrese semnificative, chiar și pentru pacienții care au foarte puține opțiuni terapeutice. Obținerea unui asemenea nivel de răspuns tumoral și a unor rezultate încurajatoare privind supraviețuirea într-un grup atât de dificil de tratat reprezintă un pas important înainte.”