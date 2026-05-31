search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tratament împotriva cancerului cu rezultate fără precedent: injecția care poate elimina complet tumorile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un studiu clinic internațional a arătat rezultate „fără precedent”, după ce o injecție cu acțiune triplă împotriva cancerului a reușit să reducă semnificativ sau chiar să elimine complet tumorile la unii pacienți, în doar câteva săptămâni.

Pacientă în spital tratată pentru cancer - perfuzie
Tratamentul poate elimina tumorile FOTO Shutterstock

În cadrul unui studiu internațional desfășurat în 11 țări, injecția a fost administrată pacienților ale căror cancer se extinsese sau reapăruse și care nu mai răspundeau la alte tratamente, scrie The Guardian.

Tratamentul, numit amivantamab, a redus dimensiunea tumorilor la peste o treime dintre pacienți, iar schimbări spectaculoase au fost observate în doar câteva săptămâni. În cazul a 15 pacienți, medicii au constatat că medicamentul a eliminat complet tumorile.

„Acestea sunt răspunsuri terapeutice de o eficiență fără precedent la pacienți a căror boală a devenit rezistentă atât la chimioterapie, cât și la imunoterapie”, a declarat Kevin Harrington, profesor de terapii biologice împotriva cancerului la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra (ICR).

Harrington, care este și medic oncolog consultant la Royal Marsden NHS Foundation Trust, a adăugat: „Acest tratament are potențialul de a ajuta multe mii de pacienți în fiecare an.”

Rezultatele vor fi prezentate duminică, la Chicago, în cadrul celei mai mari conferințe mondiale dedicate cancerului — reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (Asco).

Rezultatele studiului

În cadrul studiului, 102 pacienți diagnosticați cu cancer de cap și gât, al șaselea cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial, au primit injecția. Tumorile s-au micșorat sau au dispărut complet la 43 dintre aceștia, inclusiv în cazul a 28 de pacienți la care tumorile s-au redus semnificativ și alți 15 la care au fost eliminate complet.

Cercetătorii au precizat că injecția a avut rezultate similare și în cazul pacienților cu cancer pulmonar. Amivantamab, dezvoltat de Johnson & Johnson, este evaluat în prezent în aproximativ 60 de studii clinice, în principal pentru cancerul pulmonar, dar și pentru cancer colorectal, cerebral și gastric.

Cum funcționează tratamentul

Tratamentul inteligent acționează asupra cancerului în trei moduri. Blochează atât EGFR (receptorul factorului de creștere epidermică), o proteină care ajută tumorile să crească, cât și MET, o cale folosită frecvent de celulele canceroase pentru a evita efectele tratamentului. În același timp, stimulează sistemul imunitar să atace tumora.

Cele 11 tipuri de cancer care afectează tot mai mulți tineri: factorul de risc identificat de cercetători

Unul dintre primii pacienți care au beneficiat de tratament a fost Carl Walsh, în vârstă de 56 de ani, diagnosticat cu cancer la limbă în mai 2024 și inclus în studiul OrigAMI-4, desfășurat la Royal Marsden, în iulie 2025.

„Inițial, am fost tratat atât cu chimioterapie, cât și cu imunoterapie, însă, din păcate, acestea nu au avut succes”, a spus el. „În acel moment, mi s-a recomandat să particip la studiul OrigAMI-4. Acum sunt la al 17-lea ciclu de tratament și sunt foarte mulțumit de evoluția de până acum.”

Spre deosebire de multe tratamente oncologice, amivantamab este administrat printr-o mică injecție sub piele, nu prin perfuzie intravenoasă, ceea ce face tratamentul mai rapid și mai comod pentru pacienți și mult mai ușor de administrat în regim ambulatoriu.

„În cele mai grele momente mă hrăneam cu supă”

Majoritatea efectelor adverse ale tratamentului, administrat o dată la trei săptămâni, au fost ușoare până la moderate, iar mai puțin de unul din zece pacienți a fost nevoit să întrerupă terapia.

Walsh, din Birmingham, a declarat: „Acum simt că pot duce o viață normală. Înainte de a începe studiul, îmi era greu să vorbesc corect și aveam dificultăți în a mânca din cauza inflamației și durerii. De când am început tratamentul, umflătura s-a redus considerabil, iar durerile s-au diminuat mult. De asemenea, nu mai am aceleași efecte adverse care îmi afectau viața în timpul chimioterapiei.”

El a adăugat: „În cele mai grele momente mă hrăneam cu supă, budincă de orez, conserve de ravioli și spaghete și foarte, foarte multe omlete, toate completate de trei băuturi nutritive prescrise pe zi. Am slăbit destul de mult. După doar două cicluri de tratament, alimentația mea a început să revină la normal, iar după șase luni mâncam din nou fără restricții. Lucrul de care m-am bucurat cel mai mult a fost prima friptură mare. Vorbirea mi-a revenit complet la normal, iar la muncă pot vorbi din nou la căști fără probleme.”

Pacienți cu forme greu de tratat

Cercetătorii au subliniat și faptul că studiul s-a concentrat pe persoane cu cancere de cap și gât care nu includeau rezultat pozitiv la HPV (virusul papiloma uman). Acest aspect este deosebit de important, au explicat ei, deoarece cancerele de cap și gât care nu sunt cauzate de HPV sunt, de regulă, mai greu de tratat, ceea ce face ca progresul în această categorie de pacienți să fie esențial.

Pacienții tratați cu amivantamab au avut o durată medie de supraviețuire de 12,5 luni după începerea tratamentului, în ciuda faptului că sufereau de o formă de cancer cu prognostic foarte rezervat, în condițiile în care terapiile standard nu mai funcționau.

Profesorul Kristian Helin, director executiv al ICR, a declarat: „Acest studiu demonstrează cum dezvoltarea unor noi tratamente prin cercetare riguroasă în domeniul cancerului poate conduce la progrese semnificative, chiar și pentru pacienții care au foarte puține opțiuni terapeutice. Obținerea unui asemenea nivel de răspuns tumoral și a unor rezultate încurajatoare privind supraviețuirea într-un grup atât de dificil de tratat reprezintă un pas important înainte.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: Ești mulțumit de reacția autorităților în cazul dronei de la Galați? Rezultatul surpriză
gandul.ro
image
Fragilitatea la bătrânețe anunță probleme grave de sănătate. Ce spun specialiștii
mediafax.ro
image
Decizia luată de liderul galeriei FCSB pentru copilul agresat de fanii „câinilor” la meciul cu Dinamo: „Mă voi ocupa personal!”
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Parisul, în flăcări! Ministerul de Interne a luat măsuri dure, după finala Champions League
digisport.ro
image
Cum recunoști cele mai dulci roșii din piață. Semnele la care se uită cumpărătorii cu experiență
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Băutura care a devenit o experienţă de lux în cafenele. O cutie poate costa 800 de lei
observatornews.ro
image
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
cancan.ro
image
Ce document trebuie să depui la Casa de Pensii pentru o pensie mai mare? Îl completezi în 5 minute
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum poți recupera bani din RCA după ce vinzi mașina. Legea pe care mulți șoferi o ignoră
playtech.ro
image
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este golgheterul care ameninţă FCSB, U Craiova şi Dinamo
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce este complet interzis să faci în cele două zile de Rusalii! Toți credincioșii trebuie să știe asta pe 31 mai și 1 iunie 2026
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex