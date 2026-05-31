Incendiu puternic în București: un restaurant și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări în Sectorul 2

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un restaurant de pe Șoseaua Colentina din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins alte două magazii aflate în apropiere. La fața locului a fost mobilizat un număr impresionant de forțe de intervenție.

Nu au fost înregistrate victime. FOTO: captură video Facebook

Imagini cu incendiul au fost publicate de locuitorii Capitalei pe rețelele de socializare, inclusiv pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”. Fotografiile și filmările surprind coloanele groase de fum care s-au ridicat deasupra orașului în timpul nopții.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 04:00, la o terasă din cartierul Colentina. În momentul producerii incidentului, în restaurant nu se afla nicio persoană.

Un bărbat despre care martorii susțin că ar fi proprietarul localului a suferit un atac de panică după izbucnirea incendiului, însă a refuzat transportul la spital.

Din cauza fumului dens care s-a degajat în zonă, autoritățile au decis evacuarea a șapte persoane dintr-un bloc aflat în apropiere. În total, aproximativ 200 de metri pătrați au fost afectați de incendiu.

Pentru stingerea flăcărilor, pompierii au intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

Sursa video: Info Trafic Bucuresti si Ilfov/Nicolae Cristian

Traficul rutier pe Șoseaua Colentina a fost îngreunat timp de mai multe minute din cauza intervenției și a fumului care a acoperit zona.

Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate victime, iar incendiul a fost lichidat de pompieri. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza izbucnirii focului.

