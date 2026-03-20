Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

UE solicită redeschiderea Strâmtorii Ormuz și cere Iranului să oprească atacurile asupra vecinilor din Golf

Război în Orientul Mijlociu
Liderii europeni au cerut, cu ocazia reuniunii de la Bruxelles, redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi un moratoriu privind atacurile asupra infrastructurii de alimentare cu apă şi energie din Orientul Mijlociu.

Strâmtoarea Ormuz/FOTO: Shutterstock
Strâmtoarea Ormuz/FOTO: Shutterstock

Consiliul European deplânge pierderea de vieţi omeneşti şi monitorizează îndeaproape impactul de anvergură al ostilităţilor, inclusiv asupra stabilităţii economice”, se arată în declaraţia comună emisă de toți șefii celor 27 de țări.

Liderii au cerut, de asemenea, Iranului să înceteze atacurile asupra vecinilor din Golful Persic, au solicitat cooperarea internaţională pentru a preveni orice criză de refugiaţi la scară largă în Orientul Mijlociu şi au afirmat că unele ţări din UE explorează modalităţi „de a asigura libertatea de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz”, scrie News.ro.

Liderii europeni au refuzat cererea președintelui Donald Trump de a trimite trupe pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, dar au pus accent pe situația din Orientul Mijlociu din cauza impactului economic.

Aceștia sunt îngrijorați în special de creșterea prețurilor la energie, care s-a agravat odată cu războiul, și de riscul unei noi crize a refugiaților. Premierul belgian a avertizat că, dacă scumpirile la energie devin permanente, Europa ar putea avea probleme serioase.

Liderii au discutat, de asemenea, despre finanţarea alternativă a Ucrainei, după ce nu au reuşit să convingă Ungaria să înceteze să se opună unui împrumut masiv pentru această ţară aflată în dificultate financiară şi devastată de război.

Liderii europeni nu au „apetit” pentru a se alătura războiului

Liderii europeni au criticat dur guvernul iranian, dar niciunul nu a oferit ajutor imediat Statelor Unite. Marea Britanie refuză categoric să fie atrasă în război. Franţa spune că luptele ar trebui să se potolească mai întâi.

Cancelarul austriac Christian Stocker a declarat că Europa ”nu se va lăsa şantajată” să se alăture campaniei militare a Statelor Unite şi a Israelului în Orientul Mijlociu.

„Europa - şi Austria, de asemenea - nu se va lăsa şantajată”, a spus el înaintea summitului Consiliului European al liderilor celor 27 de ţări ale UE. ”Intervenţia în Strâmtoarea Ormuz nu este oricum o opţiune pentru Austria”, a adăugat el.

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că liderii nu manifestă „niciun interes” pentru extinderea unei forţe navale europene în Marea Roşie pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz sau pentru a se alătura în alt mod conflictului.

Joi, 19 martie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Marea Britanie și Japonia au emis o declarație comună prin care își exprimă disponibilitatea de a lua măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice și de a se alătura „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea sigură a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Paralizarea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, prin care tranzitează o cincime din producția mondială de petrol și gaz natural lichefiat, a dus la creșteri semnificative ale prețurilor hidrocarburilor și la un impact economic global.

image
