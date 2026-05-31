Cum se menține în formă Sophia Loren la 91 de ani: exercițiul pe care îl practică în fiecare dimineață

Actrița italiană Sophia Loren a dezvăluit că, la 91 de ani, reușește să mențină un stil de viață echilibrat și că acest lucru se datorează chiar dietei, din care nu a exclus niciodată pastele.

Pastele nu sunt, însă, singura parte din programul actriței în vârstă de 91 de ani, scrie revista Good Housekeeping.

În 2020, ea declara pentru Haute Living San Francisco: „Am fost întotdeauna o persoană care a prioritizat exercițiile fizice și un stil de viață disciplinat, atât din punct de vedere al activității fizice, cât și al celei mentale. Și astăzi, încă mă trezesc la ora 6 dimineața în fiecare zi și parcurg o rutină de exerciții calistenice de 45 de minute pentru a începe ziua cu dreptul și cu o stare de spirit bună.”

„Există întotdeauna o scuză pentru a nu face nimic”, a spus ea în trecut. „De aceea mă forțez să ies la plimbare timp de o oră.” Beneficiile depășesc simpla menținere a formei fizice, a explicat ea. Exercițiile și activitatea „îmi oferă, de asemenea, structură și concentrare în viața de zi cu zi”.

Loren este de mult timp o susținătoare a exercițiilor calistenice, însă acest tip de exerciții „retro” cunoaște în prezent un adevărat boom pe rețelele sociale.

Ce sunt exercițiile calistenice

„Tot ce trebuie să faci este să tastezi cuvântul ‘calistenice’ în bara de căutare și vei fi imediat copleșit de imagini cu oameni care par că sfidează gravitația: stând în mâini, echilibrându-se în poziții de tip ‘human flag’ și mișcându-se de parcă teoriile lui Newton despre gravitație ar fi doar niște sugestii blânde”, spune expertul în fitness GH, Kim Hawley.

Poate părea intimidant, însă Kim oferă asigurări: „Orice formă de mișcare are un punct de pornire și, simplu spus, calistenicele înseamnă antrenament cu propria greutate corporală, combinând forța, echilibrul și, poate cel mai important, mobilitatea.

Acestea sunt exact abilitățile pe care trebuie să le protejăm cu fermitate pe măsură ce îmbătrânim. Până la urmă, nu e mare lucru să poți alerga un maraton dacă ai nevoie de un încălzire de 10 minute doar ca să te apleci și să-ți ridici șosetele.”

Calistenicele sunt excelente pentru a învăța corpul să se miște corect, explică ea, mai ales odată cu înaintarea în vârstă: „Mișcările de tip genuflexiune întăresc partea inferioară a corpului pentru sarcini cotidiene precum ridicatul de pe scaun. Mișcările de împins întăresc partea superioară a corpului, ajutând la lucruri simple precum ridicatul de pe podea, iar exercițiile funcționale pentru trunchi îmbunătățesc stabilitatea și echilibrul, reducând riscul căzăturilor, atât de temute.”

