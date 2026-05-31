Reacție dură de la vârful Senatului SUA după incidentul de la Galați: „Nu vom ceda un centimetru din NATO. Suntem alături de România”

Președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite, senatorul republican Jim Risch, a condamnat ferm incidentul de la Galați, în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, calificând acțiunea drept o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian românesc.

Oficialul american a transmis un mesaj de susținere pentru România și pentru aliații NATO, subliniind necesitatea consolidării măsurilor de descurajare în fața provocărilor venite din partea Rusiei.

„Încălcarea nesăbuită a spațiului aerian românesc de către Rusia și lipsa de respect față de civili sunt inacceptabile”. Statele Unite sunt alături de România și de aliații noștri din NATO împotriva acestui comportament provocator. Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare și să arătăm clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO”, a scris Jim Risch, într-o postare publicată pe platforma X.

Declarația vine pe fondul reacțiilor internaționale generate de incidentul petrecut la Galați, unde o dronă provenită din zona conflictului din Ucraina s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Incidentul a provocat îngrijorări privind securitatea spațiului aerian al Alianței Nord-Atlantice.

Cine este Jim Risch

Jim Risch este unul dintre cei mai influenți senatori americani în domeniul politicii externe, ocupând funcția de președinte al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului Statelor Unite, una dintre cele mai importante comisii ale Congresului american.

Înființată în 1816, Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA are atribuții esențiale în definirea politicii externe americane, analizând tratate internaționale, inițiative legislative și numiri diplomatice.

De-a lungul istoriei sale, comisia a avut un rol major în decizii care au influențat cursul relațiilor internaționale ale Statelor Unite, inclusiv în dezbaterile privind Tratatul de la Versailles, adoptarea Doctrinei Truman și implementarea Planului Marshall.

O dronă a distrus un apartament din Galați, rănind ușor două persoane

Amintim că o dronă s-a prăbușit joi noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.