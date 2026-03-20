SUA nu și-au atins obiectivele în Orientul Mijlociu. Băsescu analizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care rămâne „extrem de dificilă”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că Statele Unite nu și-au atins deocamdată obiectivele inițiale în Orientul Mijlociu: schimbarea regimului de la Teheran și distrugerea uraniului îmbogățit din programul nuclear iranian.

„În schimb, au apărut obiective fundamentale noi. Unul este redeschiderea, în siguranță și în deplină libertate, a traficului pe Ormuz”, a explicat Băsescu vineri, la B1 TV, menționând că redeschiderea în siguranță a traficului pe Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai dificile provocări.

„Niciodată Statele Unite nu vor putea spune că au câștigat războiul cu Iran atâta timp cât Iranul controlează traficul prin Ormuz. Cred că n-au evaluat această dificultate extraordinară pe care o reprezintă Ormuzul”, a subliniat fostul președinte.

El a adăugat că un alt obiectiv nerealizat este „redobândirea încrederii aliaților” din regiune, precum Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite sau Oman, ale căror rafinării și terminale au fost lovite de atacuri iraniene, în pofida garanțiilor de securitate oferite de Washington.

„Statele Unite garantau securitatea țărilor din Golf, garantau securitatea Arabiei Saudite, a Qatarului, a Emiratelor Arabe, a Omanului, a tuturor țărilor furnizoare de petrol, care au și fost, la vremea lor, țările care au generat petrodolarii (…). Sunt țările care au impus dolarul ca mijloc de plată pentru hidrocarburi și au rămas aliații fideli ai Statelor Unite, și în același timp Statele Unite le-au garantat securitatea. Ei, iată că rafinării, terminaluri, obiective din aceste țări au fost lovite grav”, a adăugat Băsescu.

Întrebat despre ofensiva SUA pentru securizarea Strâmtorii, Băsescu a avertizat că este „extrem de dificilă”, explicând că partea de nord a strâmtorii este controlată de Iran, ceea ce face protejarea traficului maritim o sarcină complexă.

„Ca să pui în siguranță traficul pe strâmtoarea Ormuz trebuie să distrugi toate mijloacele de lovire pe care le are Iranul pe partea sa de strâmtoare, deci va fi o operațiune grea”, a mai afirmat fostul președinte.

Băsescu a precizat totodată că, deși Strâmtoarea nu este minată, Iranul menține controlul asupra zonei și permite trecerea navelor doar sub anumite condiții, consolidând dificultatea unei operațiuni militare de securizare.

Potrivit lui Traian Băsescu, situația actuală arată că SUA se află într-o poziție delicată în Orientul Mijlociu, iar obiectivele strategice inițiale nu au fost atinse, în timp ce noile provocări – precum Ormuz – implică riscuri majore și o complexitate operațională semnificativă.