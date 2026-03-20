SUA au undă verde să utilizeze bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene din Strâmtoarea Ormuz

Guvernul britanic a aprobat extinderea utilizării bazelor militare din Regatul Unit de către Statele Unite, într-o decizie care permite desfășurarea de operațiuni împotriva unor ținte iraniene asociate cu atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Downing Street, aceste facilități vor putea fi folosite pentru „operațiuni defensive ale SUA”, menite să neutralizeze capacități utilizate în atacuri asupra traficului maritim din zonă, potrivit BBC.

Decizia reprezintă o extindere a acordurilor anterioare, prin care SUA aveau deja permisiunea de a utiliza bazele britanice pentru operațiuni destinate prevenirii unor atacuri care ar putea amenința interesele sau viețile cetățenilor britanici.

De această dată, domeniul de utilizare a fost lărgit pentru a include protejarea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică la nivel global.

Executivul britanic a subliniat însă că Regatul Unit nu va participa direct la eventualele lovituri și că principiile care stau la baza poziției sale în conflict rămân neschimbate.

Oficialii au insistat, de asemenea, asupra necesității unei dezescaladări urgente și a găsirii rapide a unei soluții diplomatice pentru conflict.

Decizia a generat reacții pe scena politică britanică.

Lidera conservatoare Kemi Badenoch a descris măsura drept „cea mai mare schimbare de poziție”, sugerând că aceasta marchează o evoluție semnificativă în abordarea guvernului față de conflictul din regiune.

În paralel, Badenoch a comentat și tensiunile dintre Statele Unite și aliații din NATO, criticând afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a catalogat unele state membre drept „lași”.

Ea a respins aceste declarații, calificându-le drept „complet neadevărate” și a avertizat că un discurs conflictual continuu nu este benefic pentru unitatea alianței occidentale.