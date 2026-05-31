Reacția societății la cel mai grav atac la siguranța României, dominată de înjurături și reproșuri. Ștefureac: „Nu suntem capabili de solidaritate”

Sociologul și directorul INSCOP Research Remus Ștefureac a transmis un mesaj în mediul online după ce un bloc de locuințe din Galați a fost lovit de o dronă. Acesta consideră că reacția societății românești la un astfel de incident este insuficientă și atrage atenția asupra efectelor războiului hibrid.

„Națiunea noastră are nevoie de un moment de introspecție serios. Națiunea și fiecare cetățean”, a scris Ștefureac într-o postare publicată pe Facebook.

Analistul susține că incidentul reprezintă „cel mai grav atac la siguranța acestei țări din ultimele peste trei decenii” și critică lipsa unei reacții unitare din partea cetățenilor, a clasei politice și a elitelor.

„Cetățenii, națiunea, elitele, clasa politică nu sunt capabili de o solidaritate națională, de un minim patriotism manifestat în raport cu cel mai grav atac la siguranța acestei țări din ultimele peste trei decenii”, a afirmat acesta.

În opinia sa, în locul unei mobilizări civice în fața unui atac asupra populației civile și a suveranității statului, spațiul public este dominat de dispute și acuzații reciproce.

„Mi se pare teribil faptul că, exceptând câteva cazuri izolate, cetățeni obișnuiți, analiști, jurnaliști, elite politice și intelectuale ale României nu proiectează, într-un moment atât de critic, decât o înșiruire lamentabilă de onomatopee, înjurăturii și reproșuri, în locul unei minime mobilizări civice în fața unui atac, deliberat sau nu, la adresa populației civile și a suveranității acestei națiuni”, a transmis Ștefureac.

Totodată, sociologul avertizează asupra impactului pe termen lung al războiului informațional și susține că România trebuie să răspundă mai eficient fenomenelor de dezinformare și propagandă.

„Războiul informațional/cognitiv/hibrid declanșat de peste un deceniu pe teritoriul țării noastre produce rezultate. E timpul pentru o contraofensivă. Măcar pe acest front al războiului informațional marcat de dezinformări, propagandă și acțiuni subversive concertate”, a concluzionat acesta.

Amintim că o dronă s-a prăbușit joi noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați. Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital.

Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.