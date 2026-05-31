Atac iranian cu rachete asupra unei baze americane din Kuweit: cinci răniți și drone MQ-9 Reaper distruse. Acordul de pace, în pericol

O nouă escaladare de proporții pune în pericol eforturile diplomatice din Orientul Mijlociu. Iranul a lansat o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune împotriva bazei aeriene americane Ali Al Salem din Kuweit, un hub militar major pentru forțele Washingtonului în regiune. Deflagrația și resturile rachetei interceptate au provocat rănirea a cinci persoane și distrugeri materiale estimate la zeci de milioane de dolari, un incident ce amenință direct semnarea unui acord de pace iminent, transmite Bloomberg.

Baza americană Ali Al Salem din Kuweit/FOTO:X
Ploaie de resturi metalice

Potrivit surselor militare și serviciilor de informații, Teheranul a utilizat o rachetă balistică de tip Fateh-110, o armă cu combustibil solid capabilă să transporte o încărcătură explozivă de aproximativ 500 de kilograme.

Deși bateriile de apărare antiaeriană ale Kuweitului au reușit să intercepteze și să distrugă proiectilul înainte ca acesta să își atingă ținta principală, resturile incandescente și fragmentele masive s-au prăbușit direct peste perimetrul bazei militare. În urma impactului, cinci persoane – militari americani aflați în serviciu activ și contractori civili – au fost rănite. Din fericire, sursele medicale indică faptul că victimele au suferit doar răni minore și se află în afara oricărui pericol.

Flota de drone, grav afectată

Dacă bilanțul uman a fost din fericire limitat, pagubele materiale de pe pista bazei aeriene sunt severe. O dronă de atac și recunoaștere MQ-9 Reaper a fost complet pulverizată de suflul exploziei și de resturile căzute. În proximitate, un al doilea aparat de zbor de același tip a suferit avarii structurale și electronice majore din cauza șrapnelului.

Bloomberg subliniază dimensiunea financiară a atacului: un singur sistem MQ-9 Reaper are o valoare de achiziție de aproximativ 30 de milioane de dolari, ceea ce ridică pierderile materiale ale acestui singur incident la peste 60 de milioane de dolari. Analizele arată că, de la izbucnirea conflictului la sfârșitul lunii februarie, Teheranul a lansat deja peste 1.850 de rachete balistice împotriva unor ținte regionale.

Acordul istoric, pe marginea prăpastiei

Acest atac cinetic lovește direct în nucleul unui memorandum de înțelegere strategic, anunțat cu doar 24 de ore în urmă de președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social. Documentul era rezultatul unor negocieri intense, purtate în culise prin intermediari regionali, cu scopul de a pune capăt fazei active a războiului.

Pilonul central al acordului prevedea o prelungire cu 60 de zile a armistițiului regional instituit pe 7 aprilie, oferind comunității internaționale timpul necesar pentru a găsi soluții durabile în criza nucleară și în cea a transportului maritim.

Conflictul cu Iranul, declanșat pe 28 februarie, a generat o criză energetică mondială după ce Teheranul a blocat rute maritime vitale, prin care trece aproximativ 20% din petrolul global. Tratatul stipula ca Iranul să își curețe rutele de mine marine în termen de 30 de zile, în schimbul ridicării blocadei navale impuse de SUA la jumătatea lunii aprilie asupra porturilor iraniene. Mai mult, planul includea o misiune comună de inginerie grea, americano-chineză, pentru extragerea și neutralizarea stocurilor de uraniu îmbogățit blocate în buncărele subterane de cercetare, distruse în urmă cu 11 luni de bombardierele stealth americane B-2.

Pentagonul avertizează, Trump așteaptă semnătura liderului suprem

În cadrul conferinței Dialogului Shangri-La de la Singapore, Pentagonul lansase deja un avertisment sever: Statele Unite dețin rezerve strategice vaste și sunt deplin pregătite să reia atacurile globale masive asupra Iranului dacă diplomația eșuează.

În urma acestui atac direct asupra unei baze aliate, strategia lui Donald Trump – de a aștepta confirmarea electronică a faptului că Liderul Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a semnat personal propunerea de pace – se clatină serios. În acest moment, comandanții militari americani evaluează opțiunile pentru un potențial răspuns de represalii, iar spațiul pentru manevră diplomatică se îngustează dramatic.

