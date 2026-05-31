Duminică, 31 Mai 2026
Raționalizare a carburanților în Crimeea ocupată. Autoritățile ruse introduc cartele de combustibil după atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice

Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea ocupată au decis introducerea unui sistem de tichete pentru alimentarea cu carburanți și limitarea cantităților de benzină care pot fi cumpărate de populație, pe fondul penuriei de combustibil provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice și energetice din regiune.

Benzinărie din Crimeea ocupată/FOTO:X
Anunțul a fost făcut de liderul administrației proruse din Crimeea, Serghei Aksionov, care a transmis pe Telegram că, începând cu 31 mai, benzina cu cifra octanică 95 va putea fi achiziționată la stațiile ATAN și TES – cele mai mari rețele de distribuție din peninsulă – doar pe baza unor tichete speciale.

Potrivit oficialului, distribuirea benzinei va fi prioritară pentru transportul public și serviciile esențiale. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii privind modul în care aceste tichete vor fi repartizate populației.

În paralel, au fost introduse restricții și pentru benzina cu cifra octanică 92, utilizată în special de vehiculele mai vechi. Fiecare șofer va putea cumpăra maximum 20 de litri la o alimentare, iar umplerea recipientelor suplimentare a fost interzisă.

Atacurile ucrainene afectează aprovizionarea peninsulei

Noile măsuri reflectă dificultățile tot mai mari întâmpinate de autoritățile ruse în asigurarea aprovizionării cu combustibil a Crimeei. În ultimele luni, armata ucraineană și-a extins semnificativ capacitatea de a lovi ținte aflate la zeci și chiar sute de kilometri în spatele liniei frontului.

O parte dintre aceste atacuri au vizat infrastructura de transport și depozitare a carburanților din teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv coridorul terestru care leagă Crimeea de regiunile ocupate din sudul și estul Ucrainei.

În aprilie, forțele ucrainene au avariat inclusiv infrastructura feroviară utilizată pentru aprovizionarea peninsulei. La sfârșitul lunii mai, autoritățile de la Kiev au anunțat lansarea unui program de intensificare a loviturilor asupra rețelelor logistice rusești, strategie descrisă drept o „blocadă logistică”.

În noaptea de 30 mai, armata ucraineană ar fi atacat din nou infrastructura petrolieră din Crimeea ocupată, fiind raportată o lovitură asupra unui depozit de combustibil din apropierea orașului Feodosia.

Presiune crescândă asupra industriei petroliere ruse

Loviturile repetate asupra infrastructurii energetice sporesc presiunea asupra industriei petroliere ruse, deja afectată de sancțiunile occidentale și de costurile războiului.

Kievul consideră rafinăriile, terminalele petroliere și infrastructura de transport a combustibilului drept ținte militare legitime, argumentând că acestea alimentează atât financiar, cât și logistic mașina de război a Kremlinului.

De la începutul invaziei la scară largă, Ucraina a desfășurat peste 150 de atacuri cu drone și rachete asupra rafinăriilor și instalațiilor petroliere rusești. Potrivit datelor centralizate de Bloomberg, numai în luna aprilie au fost înregistrate cel puțin 21 de atacuri asupra rafinăriilor, conductelor și altor obiective energetice, cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni.

Nu este pentru prima dată când Crimeea se confruntă cu lipsuri de carburanți din cauza atacurilor ucrainene. În toamna anului trecut, autoritățile proruse au introdus măsuri similare pentru a limita consumul și a evita epuizarea stocurilor.

Serghei Aksionov susține că situația actuală ar urma să fie stabilizată în aproximativ 30 de zile, însă nu a precizat ce măsuri suplimentare vor fi adoptate dacă problemele de aprovizionare vor continua.

Armata ucraineană ar fi efectuat un atac cu drone asupra rafinăriei de petrol din Saratov în seara zilei de 30 mai, a relatat canalele media rusești Telegram.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către locuitorii locali pretind că arată flăcări emanând din rafinărie. Deasupra orașului se vedea un fum negru gros.

În jurul orei 3 dimineața, ora locală, guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busarghin, a avertizat asupra unui posibil atac cu drone asupra regiunii și a declarat că ar putea fi activate sistemele de apărare aeriană. Ulterior, Busargin a declarat că atacul a avariat o instalație de infrastructură civilă, dar nu a dezvăluit tipul sau locația.

Nimeni nu a fost rănit în atac, potrivit lui Busarghin.

Atacul pare să se fi desfășurat în mai multe valuri peste noapte. Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea aeriană a interceptat 216 drone ucrainene în 10 regiuni rusești, inclusiv regiunea Saratov, precum și deasupra Crimeei ocupate și a Mării Azov.

Rafinăria de petrol din Saratov produce peste 20 de produse petroliere diferite, inclusiv benzină, motorină, păcură și bitum. Începând cu 2023, uzina a procesat aproximativ 4,8 milioane de tone metrice de țiței, potrivit Statului Major General al Ucrainei.

Canalele media rusești Telegram au relatat că dronele ucrainene au atacat și un depozit de petrol în orașul Matveiev Kurgan din regiunea Rostov din Rusia .

Dronele au vizat și o instalație din regiunea Kirov, potrivit guvernatorului Alexander Sokolov. Atacul a declanșat un incendiu, dar nu au fost raportate victime.

Fotografiile care circulă pe rețelele de socializare par să arate un nor mare de fum ridicându-se deasupra zonei Stației Liniare de Producție și Dispecerizare Lazarevo, un nod cheie pentru transportul petrolului siberian către centrul Rusiei și portul Primorsk de la Marea Baltică.

Kyiv Independent nu a putut verifica imediat rapoartele.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacurile raportate. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate.

Saratov este un sit industrial cheie în regiune, situat la aproximativ 150 de kilometri de granița cu Kazahstanul și la aproximativ 600 de kilometri est de linia frontului ucrainean.

Rafinăria din Saratov a fost atacată de mai multe ori de la începutul războiului de amploare al Rusiei în Ucraina, cel mai recent în martie, când un atac cu drone la scară largă a provocat o oprire temporară a producției instalației.

Conform datelor compilate de publicația poloneză Vot Tak, armata ucraineană a atacat rafinăriile de petrol rusești de cel puțin 159 de ori de la începutul războiului de amploare al Rusiei în Ucraina.

Cel mai recent, Forțele de Operațiuni Speciale (SOF) ale Ucrainei și Statul Major General au raportat că rafinăria de petrol din Volgograd a fost atacată de drone ucrainene în noaptea de 29 mai.

