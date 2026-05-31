search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un startup american în care e implicat fiul lui Trump își testează roboții autonomi în Ucraina. Armata americană ar putea prelua modelul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Startup-ul american Foundation Future Industries, care dezvoltă roboți autonomi pentru aplicații militare și industriale și îl are printre investitori pe omul de afaceri Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, și-a testat vehiculele robotizate în Ucraina.

Roboții au demonstrat deja capacitatea de a transporta încărcături. FOTO: X/@Beefeater_Fella
Roboții au demonstrat deja capacitatea de a transporta încărcături. FOTO: X/@Beefeater_Fella

Compania, cu sediul în San Francisco, promovează roboții săi umanoizi ca soluții pentru executarea unor sarcini periculoase realizate în prezent de oameni, inclusiv operațiuni în zone de conflict. La începutul anului 2026, firma a trimis doi roboți Phantom MK-1 în Ucraina, pentru o demonstrație pilot, potrivit CNBC.

Directorul general al companiei, Sankaet Pathak, a declarat că testele au fost realizate cu sprijinul guvernului Statelor Unite și cu participarea oficialilor ucraineni. Potrivit acestuia, experimentele s-au concentrat pe misiuni logistice în zone cu risc ridicat, inclusiv transport de echipamente și operațiuni de evacuare în apropierea liniei frontului.

Pathak susține că roboții au demonstrat deja capacitatea de a transporta încărcături și de a reduce expunerea personalului militar la riscuri directe. Totuși, actuala versiune are limitări tehnice, putând transporta aproximativ 20 de kilograme. De asemenea, versiunea nu este complet rezistentă la apă și are autonomie redusă în utilizare continuă.

Compania intenționează să trimită o versiune îmbunătățită, Phantom 2, în Ucraina în cursul acestui an. Noul model ar urma să aibă o capacitate de transport dublă și performanțe îmbunătățite în condiții dificile de teren.

Potrivit CNBC, Eric Trump a fost numit consilier strategic al startup-ului. De asemenea, compania ar fi obținut contracte de cercetare din partea guvernului american în valoare de aproximativ 24 de milioane de dolari, pentru dezvoltarea utilizării roboților în logistică, inspecții și operațiuni militare. Un purtător de cuvânt al Fundației a declarat pentru CNBC că Eric Trump a fost investitor în firmă înainte de a prelua funcția de consilier, cele două părți împărtășind viziunea comună de a readuce producția în SUA.

Surse citate de publicație indică faptul că armata americană ar putea începe utilizarea acestor sisteme robotizate în următoarele 12–18 luni.

„Obiectivul este să furnizăm armatei americane «cei mai buni roboți pe care îi putem construi» — mai buni decât orice are China”, a declarat Pathak.

În timp ce mai multe companii americane colaborează cu guvernul SUA pentru a implementa roboți autonomi în aplicații militare, Pentagonul nu a dezvăluit încă implementarea unui robot umanoid în astfel de scopuri.

China, care are o serie de companii de top în domeniul roboților umanoizi, a finanțat și a susținut, de asemenea, inițiative pentru această tehnologie, axate în principal pe aplicații industriale și economice. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat cititorii: Ești mulțumit de reacția autorităților în cazul dronei de la Galați? Rezultatul surpriză
gandul.ro
image
Fragilitatea la bătrânețe anunță probleme grave de sănătate. Ce spun specialiștii
mediafax.ro
image
Decizia luată de liderul galeriei FCSB pentru copilul agresat de fanii „câinilor” la meciul cu Dinamo: „Mă voi ocupa personal!”
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Parisul, în flăcări! Ministerul de Interne a luat măsuri dure, după finala Champions League
digisport.ro
image
Cum recunoști cele mai dulci roșii din piață. Semnele la care se uită cumpărătorii cu experiență
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Băutura care a devenit o experienţă de lux în cafenele. O cutie poate costa 800 de lei
observatornews.ro
image
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
cancan.ro
image
Ce document trebuie să depui la Casa de Pensii pentru o pensie mai mare? Îl completezi în 5 minute
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Cum poți recupera bani din RCA după ce vinzi mașina. Legea pe care mulți șoferi o ignoră
playtech.ro
image
Fiul fostei mari jucătoare de tenis va evolua în SuperLiga României. Cine este golgheterul care ameninţă FCSB, U Craiova şi Dinamo
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce este complet interzis să faci în cele două zile de Rusalii! Toți credincioșii trebuie să știe asta pe 31 mai și 1 iunie 2026
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex