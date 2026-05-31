Video Un startup american în care e implicat fiul lui Trump își testează roboții autonomi în Ucraina. Armata americană ar putea prelua modelul

Startup-ul american Foundation Future Industries, care dezvoltă roboți autonomi pentru aplicații militare și industriale și îl are printre investitori pe omul de afaceri Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite, și-a testat vehiculele robotizate în Ucraina.

Compania, cu sediul în San Francisco, promovează roboții săi umanoizi ca soluții pentru executarea unor sarcini periculoase realizate în prezent de oameni, inclusiv operațiuni în zone de conflict. La începutul anului 2026, firma a trimis doi roboți Phantom MK-1 în Ucraina, pentru o demonstrație pilot, potrivit CNBC.

Directorul general al companiei, Sankaet Pathak, a declarat că testele au fost realizate cu sprijinul guvernului Statelor Unite și cu participarea oficialilor ucraineni. Potrivit acestuia, experimentele s-au concentrat pe misiuni logistice în zone cu risc ridicat, inclusiv transport de echipamente și operațiuni de evacuare în apropierea liniei frontului.

Pathak susține că roboții au demonstrat deja capacitatea de a transporta încărcături și de a reduce expunerea personalului militar la riscuri directe. Totuși, actuala versiune are limitări tehnice, putând transporta aproximativ 20 de kilograme. De asemenea, versiunea nu este complet rezistentă la apă și are autonomie redusă în utilizare continuă.

Compania intenționează să trimită o versiune îmbunătățită, Phantom 2, în Ucraina în cursul acestui an. Noul model ar urma să aibă o capacitate de transport dublă și performanțe îmbunătățite în condiții dificile de teren.

Potrivit CNBC, Eric Trump a fost numit consilier strategic al startup-ului. De asemenea, compania ar fi obținut contracte de cercetare din partea guvernului american în valoare de aproximativ 24 de milioane de dolari, pentru dezvoltarea utilizării roboților în logistică, inspecții și operațiuni militare. Un purtător de cuvânt al Fundației a declarat pentru CNBC că Eric Trump a fost investitor în firmă înainte de a prelua funcția de consilier, cele două părți împărtășind viziunea comună de a readuce producția în SUA.

Surse citate de publicație indică faptul că armata americană ar putea începe utilizarea acestor sisteme robotizate în următoarele 12–18 luni.

„Obiectivul este să furnizăm armatei americane «cei mai buni roboți pe care îi putem construi» — mai buni decât orice are China”, a declarat Pathak.

În timp ce mai multe companii americane colaborează cu guvernul SUA pentru a implementa roboți autonomi în aplicații militare, Pentagonul nu a dezvăluit încă implementarea unui robot umanoid în astfel de scopuri.

China, care are o serie de companii de top în domeniul roboților umanoizi, a finanțat și a susținut, de asemenea, inițiative pentru această tehnologie, axate în principal pe aplicații industriale și economice.