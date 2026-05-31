Nicușor Dan cere întărirea rezervei militare a României: „Trăim vremuri care redefinesc securitatea”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis duminică, 31 mai, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, în care a vorbit despre rolul esențial al militarilor în rezervă și în retragere pentru securitatea și apărarea țării.

Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Rezervistului Militar. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Șeful statului a transmis un mesaj de apreciere pentru „loialitatea, devotamentul și sacrificiile” făcute de cadrele militare de-a lungul carierei lor, subliniind că România traversează o perioadă marcată de provocări complexe la nivel regional și global.

„Trăim vremuri dificile, marcate de provocări care redefinesc securitatea la nivel regional, european și global. În acest context, alocarea de resurse și consolidarea rezervei militare naționale potențează forța militară și capacitatea de apărare și descurajare”, a transmis președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan a subliniat că apartenența României la NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă principalele garanții de securitate ale țării.

„Cooperarea strânsă cu aliații din NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite reprezintă cele mai solide garanții de securitate ale României din istorie, obținute inclusiv prin implicarea rezerviștilor militari”, a precizat acesta.

Omagiu adus rezerviștilor militari

În mesajul său, Nicușor Dan a transmis mulțumiri militarilor în rezervă și în retragere pentru activitatea desfășurată în misiuni interne și internaționale, inclusiv în teatre de operații precum Afganistan, Irak, Balcanii de Vest, dar și în Africa și Asia.

„Ați avut o contribuție esențială la prestigiul de care se bucură Armata României în Uniunea Europeană, în NATO și ONU”, a transmis președintele.

Acesta a evidențiat și rolul rezerviștilor în formarea noilor generații de militari.

„Sunteți repere de care societatea noastră are nevoie pentru a-și consolida reziliența și pentru a răspunde eficient provocărilor actuale”, a mai transmis șeful statului.

Președintele a transmis urări de sănătate și apreciere tuturor militarilor în rezervă și în retragere, precum și membrilor structurilor asociative ale acestora, încheind mesajul cu „La mulți ani!”.

