Ploile torențiale care au lovit capitala statului Chile, Santiago, și zonele învecinate au provocat inundații și alunecări de teren, au luat mașini de pe străzi și au inundat locuințe. Cel puțin șase persoane au fost rănite, iar peste 1.000 de oameni au fost salvați sau evacuați de echipele de intervenție, au anunțat autoritățile.

Președintele José Antonio Kast a declarat stare de urgență în Las Condes, o suburbie situată la est de Santiago, pentru a permite autorităților să răspundă mai rapid situației. Ploile abundente au transformat mai multe artere importante în adevărate râuri, făcând circulația imposibilă, relatează AP.

Primarul districtului, Catalina San Martín, a precizat că în ultimele zile s-a acumulat aproximativ nouă ori mai mult decât media lunară pentru luna octombrie. Solul a ajuns astfel la un nivel ridicat de saturație, favorizând alunecările de teren.

Râul Mapocho, care traversează capitala Santiago, a ieșit din matcă, iar autoritățile au emis ordine de evacuare pentru zonele afectate. Agenția pentru gestionarea dezastrelor a plasat alte zece districte sub alertă ridicată din cauza riscului de noi alunecări de teren și a dispus închiderea școlilor vineri.

Printre persoanele rănite se numără și un copil de un an, care a suferit fracturi. Până joi nu fuseseră raportate decese.

Aproape 12.000 de consumatori, afectați de pene de curent

Furtunile din prima parte a săptămânii provocaseră deja pagube la câteva zeci de locuințe din centrul statului Chile. În Santiago, aproape 12.000 de consumatori au rămas fără energie electrică.

Autoritățile se așteptau ca precipitațiile să scadă în intensitate vineri, însă riscul unor noi alunecări de teren a determinat menținerea măsurilor de precauție.

Fenomenul El Niño ar putea deveni unul dintre cele mai intense din ultimele decenii

Inundațiile au loc în contextul intensificării fenomenului El Niño, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor tropicale din Oceanul Pacific. Acesta influențează tiparele de precipitații la nivel mondial și este asociat adesea cu primăveri mai ploioase în emisfera sudică.

Organizația Meteorologică Mondială a anunțat joi că episodul El Niño din acest an ar urma să atingă intensitatea maximă în decembrie și ar putea fi unul dintre cele mai puternice înregistrate din 1950 încoace.

Fenomenul poate amplifica riscul unor evenimente meteorologice extreme, deși efectele sale diferă în funcție de regiune.