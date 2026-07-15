search
Miercuri, 15 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Mega-barajul Chinei din Tibet, construit pe o falie activă, alarmează oamenii de știință: pericol de cutremure și alunecări de teren

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

China continuă construcția celui mai mare complex hidroelectric din lume în Marele Canion Yarlung Tsangpo din Tibet, însă proiectul de aproximativ 167 de miliarde de dolari ridică îngrijorări tot mai mari în rândul oamenilor de știință, care avertizează că amplasamentul se află într-o zonă cu activitate seismică intensă și risc ridicat de alunecări de teren.

Cel mai mare baraj din lume, construit într-o zonă unde cutremurele pot declanșa alunecări de teren
China sfidează riscul seismic cu cel mai mare baraj din lume Foto: Profimedia

Lucrările la proiect au început anul trecut în Marele Canion Yarlung Tsangpo, considerat cel mai lung și mai adânc canion din lume. La finalizare, instalația va include cinci baraje și va avea o capacitate de producție de aproximativ 70 de gigawați, echivalentă cu întreaga capacitate instalată de producere a energiei electrice a Poloniei.

Cercetătorii avertizează asupra riscului de cutremure și alunecări de teren

Potrivit publicației Yale Environment 360, cercetătorii chinezi atrag atenția că regiunea Tibetului este predispusă la cutremure puternice, ceea ce poate afecta siguranța proiectului.

La începutul anului trecut, un seism cu magnitudinea de 7,1 produs în apropierea graniței cu Nepal a provocat moartea a peste 120 de persoane și a distrus mai mult de 3.600 de clădiri.

Într-un studiu publicat recent în revista științifică Sedimentary Geology and Tethyan Geology, aflată sub coordonarea China Geological Survey, cercetătorii avertizează că „sub influența activității faliilor și a cutremurelor, instabilitatea versanților de pe ambele părți ale zonei rezervorului poate fi declanșată extrem de ușor”.

Un gigant energetic construit pe o falie activă
Cel mai mare proiect hidroelectric din lume, construit pe o falie activă FOTO: X

Autorii studiului recomandă consolidarea versanților și construirea unor ziduri de sprijin pentru a reduce riscul producerii unor alunecări de teren care ar putea afecta atât infrastructura, cât și funcționarea viitorului complex hidroenergetic.

Un ecosistem unic, amenințat de lucrări

Pe lângă riscurile geologice, proiectul ridică și probleme de mediu. Potrivit specialiștilor, defileul Yarlung Tsangpo reprezintă unul dintre cele mai importante ecosisteme montane din Asia. Zona adăpostește specii rare precum leopardul zăpezilor, tigrul bengalez și ursul brun tibetan.

Tot aici se află și un chiparos vechi de aproximativ o mie de ani, înalt de peste 100 de metri, considerat cel mai înalt arbore din Asia.

Proiectul amplifică tensiunile dintre China și India

Proiectul are și implicații geopolitice. După ce traversează Tibetul, râul Yarlung Tsangpo intră pe teritoriul Indiei, unde poartă numele de Brahmaputra.

Oficialii indieni se tem că viitorul complex de baraje ar putea oferi Chinei posibilitatea de a controla debitul apei, fie prin reducerea fluxului, fie prin eliberarea unor volume mari de apă în eventualitatea unui conflict.

Din acest motiv, India pregătește la rândul său construirea unui baraj de mari dimensiuni în apropierea frontierei, autoritățile de la New Delhi susținând că proiectul ar putea reduce riscul unor viitoare „bombe cu apă”, generate de eliberarea bruscă a apei din amonte.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Un nou scandal de corupție zguduie regimul Zelenski și forțează o remaniere guvernamentală la Kiev. Gândul prezintă marile scandaluri de corupție din Ucraina de la începuzul războiului și până azi
gandul.ro
image
CCR decide conflictul dintre Guvern și Înalta Curte. Miza: miliarde de lei pentru salariile din Justiție
mediafax.ro
image
Cum l-a umilit Erling Haaland pe ”Spider-Man”. Dezvăluirile actorului Tom Holland după ce i-a dat un mesaj fotbalistului 
fanatik.ro
image
Donald Trump renunță la taxa pe Strâmtoarea Ormuz și anunță o blocadă totală împotriva Iranului
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Deschamps! A fost anunțat noul selecționer al Franței: "Mult succes!"
digisport.ro
image
Misterul lacului Beliș-Fântânele. Povestea satului înghițit de ape și a bisericii care reapare după secetă
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Schimbare majoră la pensie. Stagiul complet de cotizare crește de la 1 august. Milioane de români afectați
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Ce ar însemna pentru România intrarea în „junk”. Cum ar putea fi afectați direct românii, de la rate la taxe
playtech.ro
image
Gigi Becali a spart banca! A transferat doi super-jucători pe 2,4 milioane de euro de frica lui Rotaru
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
digisport.ro
image
Lottie Moss, aproape dezbrăcată pe stradă! Le-a arătat posteriorul trecătorilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Când Bulgaria a încetat să fie gluma noastră și noi am devenit gluma Europei
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Regula strictă de la McDonald's pe care niciun angajat nu are voie să o încalce
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Carmen Brumă și-a surprins fanii. Ce reușită a bifat la 49 de ani: „Nu e prea târziu”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
Desert cu prune Sursa foto shutterstock 2501332815 jpg
Desertul cu prune cu care nu dai greș
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Noile marcaje de pe drumurile naționale îi păcălesc pe șoferi. Ce sunt „dinții de dragon”
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Niciunul dintre cei 24 de copii ai Reginei n-a fost conceput cu Regele! Bărbații vânjoși și virili care făceau parte din haremul ei

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Aceasta este temperatura ideală a frigiderului, pentru a evita intoxicaţiile alimentare!