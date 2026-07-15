Mega-barajul Chinei din Tibet, construit pe o falie activă, alarmează oamenii de știință: pericol de cutremure și alunecări de teren

China continuă construcția celui mai mare complex hidroelectric din lume în Marele Canion Yarlung Tsangpo din Tibet, însă proiectul de aproximativ 167 de miliarde de dolari ridică îngrijorări tot mai mari în rândul oamenilor de știință, care avertizează că amplasamentul se află într-o zonă cu activitate seismică intensă și risc ridicat de alunecări de teren.

Lucrările la proiect au început anul trecut în Marele Canion Yarlung Tsangpo, considerat cel mai lung și mai adânc canion din lume. La finalizare, instalația va include cinci baraje și va avea o capacitate de producție de aproximativ 70 de gigawați, echivalentă cu întreaga capacitate instalată de producere a energiei electrice a Poloniei.

Cercetătorii avertizează asupra riscului de cutremure și alunecări de teren

Potrivit publicației Yale Environment 360, cercetătorii chinezi atrag atenția că regiunea Tibetului este predispusă la cutremure puternice, ceea ce poate afecta siguranța proiectului.

La începutul anului trecut, un seism cu magnitudinea de 7,1 produs în apropierea graniței cu Nepal a provocat moartea a peste 120 de persoane și a distrus mai mult de 3.600 de clădiri.

Într-un studiu publicat recent în revista științifică Sedimentary Geology and Tethyan Geology, aflată sub coordonarea China Geological Survey, cercetătorii avertizează că „sub influența activității faliilor și a cutremurelor, instabilitatea versanților de pe ambele părți ale zonei rezervorului poate fi declanșată extrem de ușor”.

Autorii studiului recomandă consolidarea versanților și construirea unor ziduri de sprijin pentru a reduce riscul producerii unor alunecări de teren care ar putea afecta atât infrastructura, cât și funcționarea viitorului complex hidroenergetic.

Un ecosistem unic, amenințat de lucrări

Pe lângă riscurile geologice, proiectul ridică și probleme de mediu. Potrivit specialiștilor, defileul Yarlung Tsangpo reprezintă unul dintre cele mai importante ecosisteme montane din Asia. Zona adăpostește specii rare precum leopardul zăpezilor, tigrul bengalez și ursul brun tibetan.

Tot aici se află și un chiparos vechi de aproximativ o mie de ani, înalt de peste 100 de metri, considerat cel mai înalt arbore din Asia.

Proiectul amplifică tensiunile dintre China și India

Proiectul are și implicații geopolitice. După ce traversează Tibetul, râul Yarlung Tsangpo intră pe teritoriul Indiei, unde poartă numele de Brahmaputra.

Oficialii indieni se tem că viitorul complex de baraje ar putea oferi Chinei posibilitatea de a controla debitul apei, fie prin reducerea fluxului, fie prin eliberarea unor volume mari de apă în eventualitatea unui conflict.

Din acest motiv, India pregătește la rândul său construirea unui baraj de mari dimensiuni în apropierea frontierei, autoritățile de la New Delhi susținând că proiectul ar putea reduce riscul unor viitoare „bombe cu apă”, generate de eliberarea bruscă a apei din amonte.